Hoạt động ngoại khóa – Ươm mầm tri thức, trau dồi kỹ năng

Mỹ Dung - 17/10/2026 14:33

Các hoạt động ngoại khóa đa dạng và bài bản chính là bệ phóng giúp các câu lạc bộ học đường phát huy tối đa tiềm năng và tinh thần sáng tạo.