Chăm sóc toàn diện sức khoẻ người cao tuổi

Từ Duyên - 24/10/2026 10:18

Hà Tĩnh có trên 286.000 người cao tuổi, chiếm hơn 21% dân số, đặt ra yêu cầu tăng cường chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.