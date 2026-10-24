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Dân số và phát triển

Chăm sóc toàn diện sức khoẻ người cao tuổi

Từ Duyên - 24/10/2026 10:18
Hà Tĩnh có trên 286.000 người cao tuổi, chiếm hơn 21% dân số, đặt ra yêu cầu tăng cường chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.
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