Chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Nền tảng cho một xã hội phát triển toàn diện

Trần Huyền - 14/09/2026 16:57

Thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, Hà Tĩnh đang tập trung tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.