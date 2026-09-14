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Pháp luật và đời sống

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Nền tảng cho một xã hội phát triển toàn diện

Trần Huyền - 14/09/2026 16:57
Thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, Hà Tĩnh đang tập trung tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.
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