Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 16/9 ngày 17/9/2026

PV - 16/09/2026 18:01

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 16/9 ngày 17/9/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh