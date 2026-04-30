Cấu hình Xiaomi 18 lộ diện: Chip xử lý 2nm, camera kép 200MP và pin 7000mAh Dòng flagship Xiaomi 18 dự kiến sở hữu những nâng cấp phần cứng mạnh mẽ nhất thị trường với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 trên tiến trình 2nm và hệ thống camera kép độ phân giải 200MP.

Dòng điện thoại cao cấp Xiaomi 18 dự kiến ra mắt vào cuối năm nay đang trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, thế hệ flagship mới của Xiaomi sẽ sở hữu cấu hình phần cứng cực kỳ mạnh mẽ, tập trung vào đột phá về hiệu năng chip xử lý, khả năng nhiếp ảnh và dung lượng pin.

Sức mạnh từ tiến trình 2nm và chipset thế hệ mới

Điểm đáng chú ý nhất trên Xiaomi 18 Series là việc trang bị chipset được sản xuất trên tiến trình 2nm thế hệ tiếp theo. Nguồn tin cho biết đây có thể là Snapdragon 8 Elite Gen 6, đưa thiết bị trở thành một trong những mẫu điện thoại flagship nhỏ gọn duy nhất trong phân khúc sở hữu hiệu năng hàng đầu. Việc chuyển sang tiến trình 2nm hứa hẹn sẽ mang lại sự cân bằng tối ưu giữa hiệu suất xử lý và khả năng tiết kiệm năng lượng.

Xiaomi 18 Series được xác nhận có camera và pin khủng

Hệ thống camera kép 200 Megapixel

Về khả năng nhiếp ảnh, Xiaomi 18 được kỳ vọng sẽ nâng tầm trải nghiệm với cụm camera kép có độ phân giải lên tới 200 megapixel mỗi ống kính. Đặc biệt, kích thước cảm biến được dự báo sẽ rất lớn, cho phép thu sáng và tái tạo chi tiết vượt trội. Có sự khác biệt giữa các phiên bản: trong khi Xiaomi 18 Pro có thể sở hữu camera kép 200MP, biến thể tiêu chuẩn dự kiến sẽ được trang bị một camera tiềm vọng 200MP ở mặt sau.

Công nghệ pin 7000mAh và thiết kế mỏng nhẹ

Dòng Xiaomi 18 được cho là sẽ sở hữu viên pin có dung lượng bắt đầu bằng số “7”, tương đương khoảng 7.000mAh. Đây là một con số ấn tượng đối với một thiết bị flagship. Đáng chú ý, dù dung lượng pin lớn, Xiaomi vẫn tối ưu được độ mỏng của thân máy. Thiết bị dự kiến sử dụng màn hình phẳng kích thước khoảng 6.3 inch với viền bezel cực mỏng nhờ công nghệ đóng gói LIPO mới, giúp tăng tỷ lệ hiển thị và mang lại vẻ ngoài hiện đại.

So sánh thông số Xiaomi 18 (Rò rỉ) và Xiaomi 17 Ultra

Thông số kỹ thuật Xiaomi 18 (Dự kiến) Xiaomi 17 Ultra Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 Camera chính Cụm kép 200MP 200MP + 50MP + 50MP Dung lượng pin ~7.000 mAh 6.000 mAh Màn hình 6.3 inch (LIPO) 6.9 inch LTPO AMOLED

Dòng Xiaomi 18 có thể ra mắt vào cuối năm nay

Thời gian ra mắt dự kiến

Dựa trên truyền thống ra mắt sản phẩm những năm gần đây, Xiaomi thường giới thiệu các dòng điện thoại cao cấp vào tháng 9. Do đó, khả năng cao thế hệ Xiaomi 18 sẽ chính thức xuất hiện vào cùng khoảng thời gian này trong năm nay. Với những nâng cấp toàn diện từ chip, camera đến pin, đây được xem là bước đi chiến lược của Xiaomi nhằm cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc smartphone siêu cao cấp.