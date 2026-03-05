Chip 2nm đắt gấp đôi tiến trình 4nm: Smartphone flagship 2026 đứng trước áp lực tăng giá Chi phí sản xuất wafer 2nm của TSMC dự kiến vượt 30.000 USD, buộc các hãng di động phải điều chỉnh giá bán điện thoại cao cấp lên mức kỷ lục từ năm 2026.

Năm 2026 được dự báo là cột mốc quan trọng của ngành bán dẫn toàn cầu khi các dòng vi xử lý tiến trình 2nm đầu tiên chính thức xuất hiện trên smartphone. Những tên tuổi lớn như Apple với chip A20, Qualcomm với Snapdragon 8 Elite Gen 6 và MediaTek với Dimensity 9600 đang nỗ lực chạy đua để dẫn đầu về hiệu năng. Tuy nhiên, đi kèm với bước nhảy vọt về kỹ thuật là thách thức lớn về chi phí sản xuất, đe dọa đẩy giá thiết bị đầu cuối lên cao.

Chi phí sản xuất wafer 2nm chạm ngưỡng 30.000 USD

Theo phân tích từ các chuyên gia ngành bán dẫn, giá thành sản xuất một tấm wafer 2nm từ TSMC có thể vượt mốc 30.000 USD. Con số này cao gấp đôi so với chi phí sản xuất wafer 4nm đang phổ biến hiện nay. Nguyên nhân chủ yếu đến từ quy trình sản xuất siêu nhỏ đòi hỏi hệ thống máy móc cực kỳ phức tạp và chi phí nghiên cứu phát triển (R&D) khổng lồ.

TSMC nhà máy sản xuất chip 2nm, thế hệ SoC mới dự kiến mang lại hiệu năng và hiệu quả năng lượng vượt trội (Nguồn: Internet)

Áp lực chi phí đầu vào tăng mạnh khiến toàn bộ chuỗi cung ứng công nghệ phải đối mặt với bài toán kinh tế mới. Khi bộ vi xử lý — linh kiện cốt lõi của smartphone — tăng giá, các nhà sản xuất thiết bị khó có thể duy trì mức giá bán cũ nếu muốn đảm bảo biên lợi nhuận.

Tác động trực tiếp đến giá bán smartphone flagship năm 2026

Leaker công nghệ Digital Chat Station tiết lộ rằng các mẫu điện thoại flagship thế hệ mới trang bị chip 2nm từ OnePlus, iQOO hay Redmi có thể đạt mức giá khởi điểm 5.000 nhân dân tệ (khoảng 725 USD). Đây là mức giá áp dụng cho phiên bản tiêu chuẩn với cấu hình 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, đánh dấu sự thay đổi lớn trong phân khúc cao cấp.

Flagship OnePlus tối giản, kỳ vọng dùng chip 2nm tương tự Apple A20 trên tiến trình TSMC (Nguồn: Internet)

Để thấy rõ sự chênh lệch, bảng dưới đây so sánh giá khởi điểm dự kiến của các dòng smartphone 2nm so với thế hệ hiện tại:

Dòng sản phẩm Giá hiện tại (Nhân dân tệ) Giá dự kiến 2026 (Nhân dân tệ) OnePlus (Dòng số) 3.999 5.000 iQOO (Dòng số) 4.199 5.000 Redmi K Series (Bản Pro) 3.999 5.000

Mức tăng từ 800 đến 1.000 nhân dân tệ sẽ tạo ra rào cản tài chính đáng kể cho người tiêu dùng. Nhằm thích nghi với tình hình này, các hãng điện thoại có thể sẽ thực hiện chiến lược phân tầng sản phẩm rõ rệt hơn. Cụ thể, các phiên bản Ultra hoặc Pro cao cấp nhất sẽ được ưu tiên trang bị chip 2nm, trong khi các dòng máy tiêu chuẩn có thể tiếp tục sử dụng chip 3nm để duy trì mức giá ổn định và dễ tiếp cận hơn.