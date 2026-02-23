Công nghệ màn hình chống nhìn trộm: Cuộc đua bảo mật mới trên Galaxy S26 Ultra và Xiaomi 18 Tính năng bảo mật màn hình ở cấp độ phần cứng dự kiến sẽ trở thành tiêu chuẩn mới trên các dòng flagship như Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 18 và vivo X500 nhằm tối ưu quyền riêng tư của người dùng.

Sau khi rò rỉ thông tin Samsung sẽ tích hợp công nghệ màn hình chống nhìn trộm cho flagship Galaxy S26 Ultra, các báo cáo mới nhất cho thấy tính năng này sẽ sớm xuất hiện trên các thiết bị cao cấp từ Xiaomi và vivo. Đây được xem là bước chuyển mình mạnh mẽ của các hãng công nghệ, ưu tiên giải pháp bảo mật phần cứng thay vì các công cụ phần mềm hoặc phụ kiện dán màn hình truyền thống.

Màn hình bảo mật có thể xuất hiện trên nhiều flagship ra mắt vào năm 2026

Giải pháp bảo mật từ gốc thay thế miếng dán truyền thống

Theo chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, các nhà sản xuất điện thoại thông minh đang thử nghiệm loại màn hình chống nhìn trộm tiên tiến hoạt động trực tiếp ở cấp độ phần cứng. Khác với các tấm dán bảo vệ hoặc phần mềm lọc màu, giải pháp này can thiệp vào công nghệ hiển thị gốc của tấm nền OLED.

Cơ chế này cho phép tấm nền tự động giảm khả năng hiển thị khi quan sát từ các góc nghiêng, ngăn chặn hiệu quả việc người lạ đọc trộm nội dung ở nơi công cộng. Đáng chú ý, tính năng này có thể cho phép người dùng tùy chỉnh linh hoạt, như tự động kích hoạt khi thực hiện các tác vụ nhạy cảm hoặc ẩn đi các thông báo và mật khẩu quan trọng.

Tính năng màn hình bảo mật của Galaxy S26 Ultra

Các dòng flagship dự kiến trang bị màn hình bảo mật mới

Dựa trên các nguồn tin rò rỉ, làn sóng điện thoại thông minh tích hợp công nghệ hiển thị mới sẽ bùng nổ vào giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Cụ thể, dòng Xiaomi 18 và vivo X500 được kỳ vọng là những thiết bị tiên phong sở hữu công nghệ này tại thị trường Trung Quốc.

Dưới đây là danh sách các thiết bị và thông số kỹ thuật dự kiến liên quan đến cuộc đua công nghệ này:

Dòng điện thoại Vi xử lý dự kiến Tính năng nổi bật Xiaomi 18 Series Snapdragon 8 Elite Gen 6 Màn hình chống nhìn trộm phần cứng vivo X500 Series Dimensity 9600 Tối ưu hiển thị quyền riêng tư Galaxy S26 Ultra Snapdragon 8 Elite Gen 5/6 Điều khiển tấm nền OLED nâng cao Các dòng khác Find X10, Magic 10, iQOO 16 Dự kiến ra mắt tháng 9

Màn hình bảo mật giúp hạn chế người ngồi cạnh đọc nội dung trên màn hình

Xu hướng bảo mật phần cứng trong tương lai

Việc chuyển dịch từ bảo mật phần mềm sang phần cứng cho thấy các hãng Android đang tìm kiếm những điểm bán hàng (USP) mới ngoài hiệu năng và camera. Công nghệ điều khiển tấm nền OLED tiên tiến có thể làm mờ nội dung một cách có chọn lọc khi nhìn từ cạnh bên, đồng thời vẫn giữ được độ sáng và màu sắc chuẩn xác cho người dùng chính diện.

Mặc dù ban đầu tính năng này có thể chỉ xuất hiện trên các phiên bản Ultra hoặc Pro với chi phí sản xuất cao, nhưng đây được dự báo sẽ sớm trở thành tiêu chuẩn mới cho phân khúc smartphone cao cấp trong những năm tới. Hiện tại, các mẫu máy đời trước như Xiaomi 15 Ultra vẫn đang là những lựa chọn hàng đầu về hiệu năng và nhiếp ảnh trước khi thế hệ màn hình mới chính thức trình làng.