Đánh giá Xiaomi 18 qua chứng nhận MIIT: Pin 7.200mAh vượt trội cả bản Pro ra mắt tháng 12 Xiaomi 18 bản chuẩn vừa đạt chứng nhận MIIT với pin khủng 7.200mAh, chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200MP, dự kiến trình làng vào tháng 12 tới.

Mẫu điện thoại Xiaomi 18 phiên bản tiêu chuẩn vừa chính thức vượt qua quy trình kiểm tra chứng nhận vô tuyến của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) với số hiệu mã thiết bị M261DB. Theo nguồn tin từ chuyên gia công nghệ Digital Chat Station, sản phẩm đánh dấu bước điều chỉnh chiến lược phần cứng quan trọng của Xiaomi khi trang bị thỏi pin dung lượng cao cùng nền tảng vi xử lý hàng đầu.

Xiaomi 18 đang được phát triển

Chiến lược phát hành so le và chu kỳ ra mắt sản phẩm mới

Khác với truyền thống công bố đồng thời toàn bộ dải sản phẩm, Xiaomi đã thực hiện kế hoạch phân bổ theo từng giai đoạn. Hãng ưu tiên phát hành các biến thể cao cấp Xiaomi 18 Pro trước, sau đó mới hoàn thiện phương án thương mại hóa cho model tiêu chuẩn.

Mẫu flagship tiếp theo của Xiaomi có thể ra mắt vào tháng 12

Dữ liệu rò rỉ từ XimiTime cho thấy Xiaomi 18 dự kiến sẽ xuất hiện chính thức trên thị trường vào tháng 12. Khoảng cách phát hành gần ba tháng so với các dòng máy cao cấp cho phép nhà sản xuất tập trung tối ưu hóa nguồn cung linh kiện và tạo vị thế cạnh tranh riêng biệt cho từng phân khúc người dùng.

Phân tích cấu hình kỹ thuật: Cải tiến dung lượng pin và hiệu năng xử lý

Đặc điểm kỹ thuật gây chú ý nhất trên Xiaomi 18 nằm ở hệ thống lưu trữ năng lượng. Thiết bị sở hữu viên pin đạt dung lượng 7.200mAh, mức thông số vượt trội hơn cả mức 7.000mAh trên bản Xiaomi 18 Pro. Khả năng lưu trữ năng lượng lớn cung cấp thời lượng vận hành liên tục ổn định, hướng đến nhóm đối tượng có nhu cầu sử dụng cường độ cao và game thủ.

Về sức mạnh tính toán, thiết bị vận hành trên bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 kết hợp cùng cảm biến ảnh chính độ phân giải 200MP. Việc giữ nguyên nền tảng vi xử lý đầu bảng giúp máy duy trì năng lực xử lý thuật toán phức tạp tương đương các dòng máy đắt tiền hơn.

Xiaomi 18 sẽ có cấu hình mạnh mẽ

Đánh giá sự đánh đổi phần cứng giữa bản tiêu chuẩn và bản Pro

Để bảo đảm mức giá dễ tiếp cận, Xiaomi buộc phải cân đối và tinh giảm một số chi tiết kỹ thuật chuyên sâu so với phiên bản cao cấp. Cụ thể, mẫu tiêu chuẩn chỉ duy trì cụm camera kép thay vì hệ thống ba ống kính Leica đa tiêu cự. Bên cạnh đó, màn hình phụ bố trí ở mặt lưng trên các biến thể Pro và Pro Max cũng không hiện diện trên model này.

Thông số kỹ thuật Xiaomi 18 (Tiêu chuẩn rò rỉ) Xiaomi 18 Pro Dung lượng pin 7.200mAh 7.000mAh Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Snapdragon 8 Elite Gen 6 Camera chính 200MP (Cụm camera kép) Hệ thống 3 camera Leica đa tiêu cự Màn hình hiển thị Màn hình tiêu chuẩn Tấm nền M11 6.4 inch, độ sáng 4.000 nits Màn hình phụ mặt lưng Không hỗ trợ Có hỗ trợ

Nhìn chung, dù thiếu vắng tấm nền M11 hỗ trợ độ sáng 4.000 nits và hệ thống bảo mật phần cứng chuyên sâu của bản Pro, Xiaomi 18 bản tiêu chuẩn vẫn là lựa chọn cân bằng nhờ viên pin vượt trội và hiệu năng mạnh mẽ.