Đánh thức tiềm năng dược liệu nơi vùng núi Hà Tĩnh

PV - 12/05/2026 19:40

Các địa phương vùng biên Hà Tĩnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển dược liệu. Trong đó một số địa phương đã triển khai mô hình trồng các loại cây dược liệu quý như thiên niên kiện, ba kích, sâm bố chính… Những mô hình trồng dược liệu bước đầu mở ra hướng sinh kế mới, giúp người dân nâng cao thu nhập, làm giàu từ rừng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ, chăm sóc và khai thác tài nguyên rừng một cách hợp lý, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.