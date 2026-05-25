Bảo vệ bản quyền, làm sạch môi trường kinh doanh

Đinh Hồng Việt - 25/05/2026 21:22

Thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp thanh tra, kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra phức tạp, tinh vi cả trong thương mại truyền thống và thương mại điện tử, ảnh hưởng quyền lợi của người tiêu dùng và các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính. Để khắc phục tình trạng này, đặc biệt thực hiện Công điện số 38, ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, các xã, phường, ban ngành liên quan trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ, qua đó góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.