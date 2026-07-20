Điểm chuẩn Trường Đại học Công Thương Tp. Hồ Chí Minh 2026 và dữ liệu 3 năm Điểm chuẩn Trường Đại học Công Thương Tp. Hồ Chí Minh năm 2026 - 2027 đang được cập nhật. Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2023, 2024 và 2025 theo từng ngành.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công Thương Tp. Hồ Chí Minh năm 2026 - 2027 theo phương thức xét điểm thi THPT hiện đang được cập nhật. Trong thời gian chờ dữ liệu chính thức, thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn của 39 ngành và chương trình trong các năm 2023, 2024 và 2025 để đánh giá mức độ cạnh tranh khi đăng ký nguyện vọng.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công Thương Tp. Hồ Chí Minh 2026 - 2027

Nhà trường đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027. Bảng dưới đây tổng hợp điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi THPT và xét học bạ trong các năm trước.

Trường Đại học Công Thương Tp. Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn trong 3 năm qua

Điểm trong bảng được giữ theo dữ liệu nguồn. Các ô để trống là ngành chưa có dữ liệu tương ứng trong năm hoặc phương thức xét tuyển đó.

STT Ngành Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Xét kết quả thi THPT Xét kết quả thi THPT Xét kết quả thi THPT Xét học bạ 1 Quản trị Kinh doanh 21,00 23,00 23.00 24.8 2 Kinh doanh quốc tế 21,50 23,25 23.5 25.3 3 Tài chính – Ngân hàng 20,50 23,00 23.5 25.3 4 Kế toán 20,00 22,50 22.5 24.4 5 Công nghệ Sinh học 16,00 17.75 18.5 20.83 6 Công nghệ Chế tạo máy 16,00 18,00 21.25 23.25 7 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 16,00 18,50 22.00 24.00 8 Công nghệ Thực phẩm 21,00 23,00 23.00 24.6 9 Đảm bảo Chất lượng & ATTP 18,00 18,00 18.00 20.67 10 Công nghệ Thông tin 21,00 23,00 23.25 25.00 11 An toàn thông tin 16,50 20,00 22.00 24.00 12 Công nghệ kỹ thuật Hóa học 16,00 17,00 18.00 20.67 13 Công nghệ Chế biến Thủy sản 16,00 17,00 17.00 20.33 14 Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử 16,00 18,0012 21.5 23.5 15 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa 16,50 18,75 22.25 24.2 16 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 16,00 17,00 17.00 20.33 17 Công nghệ dệt, may 16,00 17,00 17.00 20.33 18 Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực 16,00 17,00 19.00 21.00 19 Khoa học Chế biến Món ăn 16,00 17,50 21.00 23.00 20 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 18,00 21,00 24.00 25.9 21 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18,00 21,00 23.5 25.3 22 Quản lý tài nguyên và môi trường 16,00 17,00 17.00 20.33 23 Ngôn ngữ Anh 21,00 23,00 23.75 25.6 24 Luật kinh tế 19,00 22.75 24.00 25.9 25 Ngôn ngữ Trung Quốc 21,00 23,25 24.00 25.9 26 Quản trị khách sạn 18,00 21,00 23.5 25.3 27 Marketing 22,50 24,50 24.25 26.2 28 Quản trị kinh doanh thực phẩm 18,00 20,00 20.5 22.5 29 Kỹ thuật nhiệt 16,00 17,50 20.00 22.00 30 Kinh doanh thời trang và dệt may 16,00 18,00 18.5 20.83 31 Thương mại điện tử 23,75 23.75 25.6 32 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 23,75 24.5 26.5 33 Công nghệ tài chính 20.75 22.25 24.2 34 Khoa học dữ liệu 20,00 22.00 24.00 35 Công nghệ vật liệu 17.00 20.33 36 Du lịch 24.00 25.9 37 Luật 24.25 26.2 38 Ngôn ngữ Trung Quốc – Chương trình liên kết Đại học Ludong, Trung Quốc (LDU) 20.00 22.00 39 Quản trị kinh doanh – Chương trình liên kết Đại học Shinawatra, Thái Lan (SIU) 16.00 20.00

Cách tính điểm xét tuyển đại học năm 2026 - 2027

Điểm xét tuyển đại học phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Với ngành không nhân hệ số, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm ba môn trong tổ hợp cộng điểm ưu tiên nếu có.

Ví dụ, tổ hợp A00 gồm Toán, Lý và Hóa. Với điểm Toán 7, Lý 7.5 và Hóa 8, tổng điểm là 22.5.

Với ngành có môn nhân hệ số, nguồn cung cấp hai công thức:

Công thức thang điểm 40: Điểm xét tuyển = tổng điểm ba môn × 2 + điểm ưu tiên.

Điểm xét tuyển = tổng điểm ba môn × 2 + điểm ưu tiên. Công thức thang điểm 30: Điểm xét tuyển = tổng của môn 1, môn 2 và môn chính nhân 2, sau đó nhân 3/4 và cộng điểm ưu tiên.

Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực

Nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4: cộng 2 điểm .

. Nhóm đối tượng 5, 6, 7: cộng 1 điểm .

. KV1: cộng 0,75 điểm .

. KV2-NT: cộng 0,5 điểm .

. KV2: cộng 0,25 điểm .

. KV3: không cộng điểm.

Xét tuyển bằng học bạ

Với phương thức xét học bạ theo tổ hợp ba môn, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm các môn cộng điểm ưu tiên. Nếu có môn nhân hệ số, công thức là tổng của môn 1, môn 2 và môn 3 nhân 2, sau đó nhân 3/4 và cộng điểm ưu tiên. Điểm trung bình các môn được xác định theo quy định của từng trường.

Tính điểm Đánh giá năng lực

Đối với điểm ĐHQG TP.HCM, tổng điểm tối đa là 1.200 điểm. Điểm quy đổi thang 30 = tổng điểm × 30 / 1.200.

Đối với điểm ĐHQG Hà Nội, tổng điểm tối đa là 150 điểm. Điểm quy đổi thang 30 = tổng điểm × 30 / 150.

Công thức theo một số khối xét tuyển

Khối Môn xét tuyển Công thức A00 Toán, Lý, Hóa Toán + Lý + Hóa + ưu tiên B00 Toán, Hóa, Sinh Toán + Hóa + Sinh + ưu tiên C00 Văn, Sử, Địa Văn + Sử + Địa + ưu tiên D01 Văn, Toán, Anh Văn + Toán + Anh + ưu tiên

Thí sinh nên đối chiếu điểm chuẩn từng ngành, phương thức xét tuyển và điểm ưu tiên của bản thân trước khi sắp xếp nguyện vọng. Điểm chuẩn năm 2026 - 2027 sẽ được cập nhật khi có dữ liệu.