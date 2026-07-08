Thị trường Giá cà phê hôm nay 8/7/2026: Tây Nguyên tăng mạnh, cao nhất 97.000 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 8/7/2026 tại thị trường trong nước tăng 3.900 - 4.000 đồng/kg, đưa giá thu mua ở Tây Nguyên lên mức 96.200 - 97.000 đồng/kg.

Sau nhiều tuần dao động trong vùng thấp hơn, giá cà phê nội địa đã có một phiên bật mạnh. Đà tăng xuất hiện đồng loạt tại các tỉnh trọng điểm, từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Lâm Đồng và Đắk Nông cũ.

Giá cà phê trong nước hôm nay tại Tây Nguyên

Đắk Nông cũ tiếp tục là khu vực có giá cà phê cao nhất trong ngày. Giá thu mua tại đây tăng 4.000 đồng/kg, lên 97.000 đồng/kg. Đây cũng là địa phương duy nhất trong nhóm khảo sát chạm mốc 97.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá cà phê hôm nay đạt 96.800 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg so với hôm qua. Mức tăng mạnh giúp Gia Lai thu hẹp khoảng cách với vùng giá cao nhất khu vực.

Đắk Lắk ghi nhận giá 96.700 đồng/kg, tăng 3.900 đồng/kg. Đây là mức tăng gần tương đương với Gia Lai và Đắk Nông cũ, cho thấy lực mua đang lan rộng trên toàn vùng Tây Nguyên.

Lâm Đồng tăng 3.900 đồng/kg, lên 96.200 đồng/kg. Mặc dù là mức thấp nhất trong các địa phương được khảo sát, con số này vẫn cao hơn đáng kể so với mặt bằng giá trong giai đoạn điều chỉnh trước đó.

Với mức tăng gần 4.000 đồng/kg, giá cà phê hôm nay 8/7/2026 đã đưa thị trường trong nước trở lại vùng giá cao. Đây là diễn biến đáng chú ý khi giá robusta và arabica trên thế giới vừa trải qua những phiên dao động rất mạnh.

So với đầu năm, giá cà phê vẫn ở vùng cao

Nếu nhìn lại giai đoạn đầu tháng 2, giá cà phê từng lập vùng đỉnh 100.000 - 100.900 đồng/kg. Sau đó, thị trường giảm về 96.000 - 97.000 đồng/kg vào cuối tháng 2, nhưng đây vẫn là vùng giá cao so với nhiều năm trước.

Từ tháng 3 đến tháng 6, giá cà phê bước vào nhịp điều chỉnh dài hơn do áp lực chốt lời và kỳ vọng nguồn cung từ Brazil. Mặt bằng trong nước có lúc giảm xuống 92.000 - 93.000 đồng/kg.

So với vùng đáy điều chỉnh này, giá hiện tại đã tăng trở lại khoảng 4.000 đồng/kg. Nhịp tăng ngày 8/7 vì vậy không chỉ mang ý nghĩa phục hồi ngắn hạn mà còn giúp thị trường lấy lại vùng giá quan trọng từng được thiết lập hồi cuối tháng 2.

Giá cà phê thế giới hôm nay biến động mạnh

Trên sàn London, giá robusta kỳ hạn tháng 7/2026 chốt phiên 7/7 ở mức 3.892 USD/tấn, giảm 172 USD/tấn, tương đương 4,23%. Kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 172 USD/tấn, còn 3.872 USD/tấn. Hợp đồng tháng 11/2026 giảm 168 USD/tấn, về 3.839 USD/tấn.

Tại sàn New York, arabica giảm sâu hơn. Hợp đồng tháng 7/2026 giảm 32,35 US cent/pound, xuống 331,6 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 9/2026 mất 32,35 US cent/pound, còn 317,6 US cent/pound. Hợp đồng tháng 12/2026 giảm 30,4 US cent/pound, về 305 US cent/pound.

Diễn biến này diễn ra sau phiên tăng rất mạnh ngày 6/7. Theo Reuters, arabica trước đó tăng tới 16%, một phần do hoạt động mua bù của các quỹ đầu cơ sau kỳ nghỉ giao dịch tại Mỹ. Khi lực mua kỹ thuật hạ nhiệt, thị trường quay đầu giảm sâu trong phiên kế tiếp.

Sàn ICE cũng đã nâng mức ký quỹ đối với hợp đồng arabica vào cuối ngày thứ Hai. Yếu tố này góp phần làm tâm lý giao dịch thận trọng hơn, đặc biệt sau khi giá tăng quá nhanh trong thời gian ngắn.

Thời tiết vẫn là rủi ro lớn với cung cà phê

Tổ chức Khí tượng Thế giới đã nâng dự báo El Nino lên mức mạnh và cảnh báo hiện tượng này có thể được điều chỉnh lên mức rất mạnh. Với Việt Nam, quốc gia sản xuất robusta lớn nhất thế giới, El Nino thường đi kèm nhiệt độ cao hơn và lượng mưa thấp hơn.

Indonesia, nước sản xuất robusta lớn thứ ba, cũng có thể chịu tác động bất lợi nếu thời tiết khô nóng kéo dài. Tại Brazil, quốc gia đứng đầu về arabica, mưa nhiều do El Nino có thể ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch.

Ở chiều nguồn cung, Colombia ghi nhận sản lượng cà phê tháng 6 tăng 43% so với cùng kỳ, đạt 1,3 triệu bao. Dù vậy, sản lượng 6 tháng đầu năm vẫn giảm 10%, còn xuất khẩu giảm 18%. Những số liệu trái chiều này khiến thị trường cà phê thế giới tiếp tục khó đoán.

Trong ngắn hạn, giá cà phê hôm nay 8/7/2026 cho thấy thị trường nội địa đang bước vào giai đoạn biến động mạnh hơn. Vùng 96.200 - 97.000 đồng/kg sẽ là mốc quan trọng để theo dõi trong các phiên tiếp theo.