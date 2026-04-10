Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá gas hôm nay 10/4/2026: Bảng giá gas bán lẻ bình 12kg, 45kg và 48kg

Quốc Duẩn 10/04/2026 11:27

Giá gas hôm nay 10/4/2026 ghi nhận mức giá niêm yết mới nhất từ các thương hiệu lớn như Petrolimex và Petrovietnam. Người tiêu dùng cần nắm rõ giá gas bán lẻ tại từng khu vực để cân đối ngân sách sinh hoạt hàng ngày một cách tối ưu.

Giá gas hôm nay 10/4/2026 của thương hiệu Petrolimex

Giá gas hôm nay 10/4/2026 của Tổng công ty Gas Petrolimex có mức định giá khác nhau tùy thuộc vào từng tỉnh thành. Tại thị trường Hà Nội, giá gas bán lẻ bình 12kg là 629.208 đồng. Khách hàng sử dụng bình 48kg tại thủ đô sẽ thanh toán số tiền là 2.516.832 đồng. Mức giá bán lẻ rẻ nhất thuộc về Cần Thơ với 550.000 đồng cho bình 12kg. Bảng chi tiết giá gas Petrolimex theo từng khu vực được tổng hợp ngay bên dưới.

Khu vực Bình 12 kí Bình 48 kí
Hà Nội629.2082.516.832
Hải Phòng638.9282.540.160
Đà Nẵng555.0002.135.000
Hồ Chí Minh612.0002.444.000
Cần Thơ550.0002.200.000
Giá gas bán lẻ của Petrovietnam ngày 10/4/2026

Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam thuộc Petrovietnam cũng công bố giá gas chi tiết áp dụng cho ngày 10/4/2026. Mức giá gas tại Hà Nội và Bắc Ninh được niêm yết đồng giá là 610.200 đồng cho bình 12kg.

Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai ghi nhận giá gas bình 12kg ở mức 660.081 đồng. Người dân tại khu vực miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh trả mức giá gas là 576.472 đồng cho bình 12kg.

Bảng giá cụ thể cho từng địa phương được liệt kê đầy đủ để khách hàng dễ dàng tra cứu nhanh chóng.

Khu vực Bình 12kg Bình 45kg
Hà Nội610.200 VNĐ2.288.250 VNĐ
Bắc Ninh610.200 VNĐ2.288.250 VNĐ
Hải Phòng594.404 VNĐ2.229.015 VNĐ
Quảng Ninh621.104 VNĐ2.329.140 VNĐ
Hưng Yên587.708 VNĐ2.203.905 VNĐ
Ninh Bình592.340 VNĐ2.221.275 VNĐ
Thanh Hóa620.780 VNĐ2.327.925 VNĐ
Thái Nguyên616.404 VNĐ2.311.515 VNĐ
Phú Thọ615.396 VNĐ2.307.735 VNĐ
Lạng Sơn616.404 VNĐ2.311.515 VNĐ
Tuyên Quang616.404 VNĐ2.311.515 VNĐ
Cao Bằng620.400 VNĐ2.326.500 VNĐ
Lào Cai620.400 VNĐ2.326.500 VNĐ
Sơn La620.400 VNĐ2.326.500 VNĐ
Điện Biên638.400 VNĐ2.394.000 VNĐ
Lai Châu638.400 VNĐ2.394.000 VNĐ
Đà Nẵng622.444 VNĐ2.334.165 VNĐ
Thừa Thiên - Huế612.000 VNĐ2.295.000 VNĐ
Quảng Trị600.000 VNĐ2.250.000 VNĐ
Hà Tĩnh576.472 VNĐ2.161.770 VNĐ
Nghệ An576.472 VNĐ2.161.770 VNĐ
Hồ Chí Minh660.081 VNĐ2.475.259 VNĐ
Đồng Nai660.081 VNĐ2.475.259 VNĐ
Tây Ninh638.076 VNĐ2.392.770 VNĐ
Đồng Tháp654.284 VNĐ2.453.507 VNĐ
Vĩnh Long654.284 VNĐ2.453.507 VNĐ
Cần Thơ654.284 VNĐ2.453.507 VNĐ
An Giang654.284 VNĐ2.453.507 VNĐ
Cà Mau654.284 VNĐ2.453.507 VNĐ
Quảng Ngãi655.757 VNĐ2.459.030 VNĐ
Gia Lai655.757 VNĐ2.459.030 VNĐ
Khánh Hòa655.757 VNĐ2.459.030 VNĐ
Lâm Đồng655.757 VNĐ2.459.030 VNĐ
Đắk Lắk655.757 VNĐ2.459.030 VNĐ

Tổng kết thị trường giá gas bán lẻ

Thị trường giá gas bán lẻ tại Việt Nam luôn được công khai trực tiếp nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng. Căn cứ tại khoản 10 Điều 20 Nghị định 87/2018/NĐ-CP, khách hàng mua gas từ hệ thống phân phối sẽ thanh toán đúng mức giá quy định.

Giá gas hôm nay 10/4/2026 ở khu vực phía Nam hiện cao hơn khu vực miền Bắc và miền Trung đối với các sản phẩm của Petrovietnam. Việc liên tục theo dõi giá gas mang lại sự chủ động tài chính, giúp mọi gia đình tối ưu hóa chi tiêu mỗi tháng cực kỳ hiệu quả.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá gas hôm nay 10/4/2026: Bảng giá gas bán lẻ bình 12kg, 45kg và 48kg
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO