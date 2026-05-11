Giá phân bón hôm nay 11/5/2026: Cao nhất DAP Nga

Quốc Duẩn 11/05/2026 14:38

Giá phân bón hôm nay 11/5/2026 ghi nhận mức cao nhất 1.270.000 đồng/bao (DAP Nga) và thấp nhất 300.000 đồng/bao (Lân Lâm Thao)

Giá DAP Hàn Quốc và DAP Nga hôm nay là bao nhiêu?

Giá phân bón DAP Hàn Quốc hôm nay có mức trung bình 1.095.000 đồng/bao. Biên độ dao động từ 1.070.000 đến 1.120.000 đồng/bao. DAP Nga hiện có giá trung bình 1.245.000 đồng/bao (thấp nhất 1.220.000, cao nhất 1.270.000 đồng/bao).

Giá Kali bột Cà Mau và Phú Mỹ chênh lệch ra sao?

Giá phân bón Kali bột Cà Mau trung bình 560.000 đồng/bao, dao động từ 520.000 đến 600.000 đồng. Kali bột Phú Mỹ có giá trung bình thấp hơn, ở mức 545.000 đồng/bao (biên độ 510.000 – 580.000 đồng). Mức chênh lệch trung bình giữa hai loại là 15.000 đồng/bao.

Giá Lân Lâm Thao và Lân Văn Điển thế nào?

Giá phân bón Lân Lâm Thao trung bình 305.000 đồng/bao (300.000 – 310.000). Lân Văn Điển có giá trung bình 315.000 đồng/bao (310.000 – 320.000). Đây là các mức giá thấp nhất trong bảng khảo sát hôm nay.

Giá NPK 16-16-8 của ba thương hiệu khác nhau ra sao?

Giá phân bón NPK 16-16-8 Cà Mau trung bình 725.000 đồng/bao (700.000 – 750.000). NPK 16-16-8 Phú Mỹ có giá trung bình thấp nhất: 715.000 đồng/bao (690.000 – 740.000). NPK 16-16-8 Đầu Trâu có giá trung bình cao nhất: 800.000 đồng/bao (780.000 – 820.000). Mức chênh lệch giữa Phú Mỹ và Đầu Trâu là 85.000 đồng/bao.

Giá NPK 18-8-18 Cà Mau, NPK 20-20-15 Bình Điền và Ure Cà Mau

Giá phân bón NPK 18-8-18 Cà Mau có mức trung bình 735.000 đồng/bao (720.000 – 750.000). NPK 20-20-15 Bình Điền có giá trung bình 960.000 đồng/bao (940.000 – 980.000). Ure Cà Mau hiện ở mức 675.000 đồng/bao (660.000 – 690.000).

Bảng tổng hợp giá phân bón hôm nay 11/5/2026 (11h00)

Loại phân bón Đơn vị Giá trung bình (đồng/bao) Thấp nhất - Cao nhất
DAP Hàn Quốcbao1.095.0001.070.000 – 1.120.000
DAP Ngabao1.245.0001.220.000 – 1.270.000
Kali bột Cà Maubao560.000520.000 – 600.000
Kali bột Phú Mỹbao545.000510.000 – 580.000
Lân Lâm Thaobao305.000300.000 – 310.000
Lân Văn Điểnbao315.000310.000 – 320.000
NPK 16-16-8 Cà Maubao725.000700.000 – 750.000
NPK 16-16-8 Đầu Trâubao800.000780.000 – 820.000
NPK 16-16-8 Phú Mỹbao715.000690.000 – 740.000
NPK 18-8-18 Cà Maubao735.000720.000 – 750.000
NPK 20-20-15 Bình Điềnbao960.000940.000 – 980.000
Ure Cà Maubao675.000660.000 – 690.000

Nhận xét về biên độ dao động giá giữa các thương hiệu

Giá phân bón ghi nhận biên độ dao động lớn nhất thuộc về Kali bột Cà Mau: 80.000 đồng/bao (từ 520.000 đến 600.000). Tiếp theo là Kali bột Phú Mỹ với biên độ 70.000 đồng (510.000 – 580.000). Các loại NPK 16-16-8 có biên độ từ 40.000 – 50.000 đồng tùy thương hiệu. Lân và Ure có biên độ nhỏ nhất (10.000 – 30.000 đồng). DAP Hàn Quốc và DAP Nga cùng có biên độ 50.000 đồng/bao. Mức chênh lệch giá trung bình giữa thương hiệu cao nhất và thấp nhất cùng loại là 85.000 đồng/bao (NPK 16-16-8 Đầu Trâu so với Phú Mỹ) và 150.000 đồng/bao (DAP Nga so với DAP Hàn Quốc).

