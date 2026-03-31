Giá phân bón hôm nay 31/3/2026: Ổn định trên toàn quốc

Quốc Duẩn 31/03/2026 14:44

Giá phân bón hôm nay 31/3/2026: Ure, NPK, Kali ổn định so với giữa tháng. Cập nhật chi tiết theo vùng miền

Giá phân bón ngày 31/3/2026 tại các vùng miền không ghi nhận biến động so với ngày 15/3/2026. Cụ thể, phân NPK 20-20-15 Song Gianh duy trì 940.000 – 960.000 đồng/bao, phân Đầu Trâu có giá 970.000 – 1.000.000 đồng/bao.

Giá phân bón tại miền Trung

Loại phân Giá (đồng/bao) 31/3 Thay đổi
Urê Phú Mỹ620.000 – 650.000không đổi
Urê Ninh Bình610.000 – 640.000không đổi
NPK 20-20-15 Đầu Trâu950.000 – 980.000không đổi
NPK 20-20-15 Song Gianh910.000 – 930.000không đổi
Kali bột Phú Mỹ520.000 – 560.000không đổi
Kali bột Hà Anh520.000 – 560.000không đổi
NPK 16-16-8 Đầu Trâu720.000 – 740.000không đổi
NPK 16-16-8 Phú Mỹ710.000 – 730.000không đổi
NPK 16-16-8 Lào Cai700.000 – 720.000không đổi
Lân Lâm Thao280.000 – 300.000không đổi
Lân Lào Cai270.000 – 290.000không đổi

Giá phân bón tại Tây Nam Bộ

Loại phân Giá (đồng/bao) 31/3 Thay đổi
Urê Cà Mau620.000 – 640.000không đổi
Urê Phú Mỹ610.000 – 630.000không đổi
DAP Hồng Hà1.250.000 – 1.300.000không đổi
DAP Đình Vũ840.000 – 870.000không đổi
Kali miểng Cà Mau500.000 – 530.000không đổi
NPK 16-16-8 Cà Mau600.000 – 640.000không đổi
NPK 16-16-8 Phú Mỹ600.000 – 640.000không đổi
NPK 16-16-8 Việt Nhật610.000 – 650.000không đổi
NPK 20-20-15 Ba con cò870.000 – 900.000không đổi
Giá phân bón tại Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

Loại phân Giá (đồng/bao) 31/3 Thay đổi
Urê Cà Mau610.000 – 650.000không đổi
Urê Phú Mỹ610.000 – 660.000không đổi
Kali bột Cà Mau500.000 – 580.000không đổi
Kali bột Phú Mỹ490.000 – 570.000không đổi
NPK 16-16-8 Cà Mau660.000 – 750.000không đổi
NPK 16-16-8 Phú Mỹ650.000 – 750.000không đổi
NPK 16-16-8 Đầu Trâu670.000 – 750.000không đổi
NPK 20-20-15 TE Bình Điền890.000 – 930.000không đổi
Lân Lâm Thao290.000 – 330.000không đổi

Giá phân bón tại miền Bắc

Loại phân Giá (đồng/bao) 31/3 Thay đổi
Urê Hà Bắc560.000 – 590.000không đổi
Urê Phú Mỹ540.000 – 580.000không đổi
NPK 16-16-8 + TE Việt Nhật420.000 – 440.000không đổi
Supe Lân Lâm Thao250.000 – 270.000không đổi
NPK 16-16-8 Việt Nhật730.000 – 760.000không đổi
NPK 16-16-8 Phú Mỹ750.000 – 760.000không đổi
Kali bột Canada510.000 – 530.000không đổi
Kali bột Hà Anh510.000 – 540.000không đổi

So với ngày 15/3/2026, giá các loại phân bón chính như Ure, NPK, Kali, DAP, Lân đều không thay đổi ở tất cả các vùng miền trên cả nước.

