Giá phân bón hôm nay 31/3/2026: Ổn định trên toàn quốc
Quốc Duẩn•31/03/2026 14:44
Giá phân bón hôm nay 31/3/2026: Ure, NPK, Kali ổn định so với giữa tháng. Cập nhật chi tiết theo vùng miền
Giá phân bón ngày 31/3/2026 tại các vùng miền không ghi nhận biến động so với ngày 15/3/2026. Cụ thể, phân NPK 20-20-15 Song Gianh duy trì 940.000 – 960.000 đồng/bao, phân Đầu Trâu có giá 970.000 – 1.000.000 đồng/bao.
Giá phân bón tại miền Trung
Loại phân
Giá (đồng/bao) 31/3
Thay đổi
Urê Phú Mỹ
620.000 – 650.000
không đổi
Urê Ninh Bình
610.000 – 640.000
không đổi
NPK 20-20-15 Đầu Trâu
950.000 – 980.000
không đổi
NPK 20-20-15 Song Gianh
910.000 – 930.000
không đổi
Kali bột Phú Mỹ
520.000 – 560.000
không đổi
Kali bột Hà Anh
520.000 – 560.000
không đổi
NPK 16-16-8 Đầu Trâu
720.000 – 740.000
không đổi
NPK 16-16-8 Phú Mỹ
710.000 – 730.000
không đổi
NPK 16-16-8 Lào Cai
700.000 – 720.000
không đổi
Lân Lâm Thao
280.000 – 300.000
không đổi
Lân Lào Cai
270.000 – 290.000
không đổi
Giá phân bón tại Tây Nam Bộ
Loại phân
Giá (đồng/bao) 31/3
Thay đổi
Urê Cà Mau
620.000 – 640.000
không đổi
Urê Phú Mỹ
610.000 – 630.000
không đổi
DAP Hồng Hà
1.250.000 – 1.300.000
không đổi
DAP Đình Vũ
840.000 – 870.000
không đổi
Kali miểng Cà Mau
500.000 – 530.000
không đổi
NPK 16-16-8 Cà Mau
600.000 – 640.000
không đổi
NPK 16-16-8 Phú Mỹ
600.000 – 640.000
không đổi
NPK 16-16-8 Việt Nhật
610.000 – 650.000
không đổi
NPK 20-20-15 Ba con cò
870.000 – 900.000
không đổi
Giá phân bón tại Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
Loại phân
Giá (đồng/bao) 31/3
Thay đổi
Urê Cà Mau
610.000 – 650.000
không đổi
Urê Phú Mỹ
610.000 – 660.000
không đổi
Kali bột Cà Mau
500.000 – 580.000
không đổi
Kali bột Phú Mỹ
490.000 – 570.000
không đổi
NPK 16-16-8 Cà Mau
660.000 – 750.000
không đổi
NPK 16-16-8 Phú Mỹ
650.000 – 750.000
không đổi
NPK 16-16-8 Đầu Trâu
670.000 – 750.000
không đổi
NPK 20-20-15 TE Bình Điền
890.000 – 930.000
không đổi
Lân Lâm Thao
290.000 – 330.000
không đổi
Giá phân bón tại miền Bắc
Loại phân
Giá (đồng/bao) 31/3
Thay đổi
Urê Hà Bắc
560.000 – 590.000
không đổi
Urê Phú Mỹ
540.000 – 580.000
không đổi
NPK 16-16-8 + TE Việt Nhật
420.000 – 440.000
không đổi
Supe Lân Lâm Thao
250.000 – 270.000
không đổi
NPK 16-16-8 Việt Nhật
730.000 – 760.000
không đổi
NPK 16-16-8 Phú Mỹ
750.000 – 760.000
không đổi
Kali bột Canada
510.000 – 530.000
không đổi
Kali bột Hà Anh
510.000 – 540.000
không đổi
So với ngày 15/3/2026, giá các loại phân bón chính như Ure, NPK, Kali, DAP, Lân đều không thay đổi ở tất cả các vùng miền trên cả nước.