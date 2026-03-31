Thị trường Giá phân bón hôm nay 31/3/2026: Ổn định trên toàn quốc Giá phân bón hôm nay 31/3/2026: Ure, NPK, Kali ổn định so với giữa tháng. Cập nhật chi tiết theo vùng miền

Giá phân bón ngày 31/3/2026 tại các vùng miền không ghi nhận biến động so với ngày 15/3/2026. Cụ thể, phân NPK 20-20-15 Song Gianh duy trì 940.000 – 960.000 đồng/bao, phân Đầu Trâu có giá 970.000 – 1.000.000 đồng/bao.

Giá phân bón tại miền Trung

Loại phân Giá (đồng/bao) 31/3 Thay đổi Urê Phú Mỹ 620.000 – 650.000 không đổi Urê Ninh Bình 610.000 – 640.000 không đổi NPK 20-20-15 Đầu Trâu 950.000 – 980.000 không đổi NPK 20-20-15 Song Gianh 910.000 – 930.000 không đổi Kali bột Phú Mỹ 520.000 – 560.000 không đổi Kali bột Hà Anh 520.000 – 560.000 không đổi NPK 16-16-8 Đầu Trâu 720.000 – 740.000 không đổi NPK 16-16-8 Phú Mỹ 710.000 – 730.000 không đổi NPK 16-16-8 Lào Cai 700.000 – 720.000 không đổi Lân Lâm Thao 280.000 – 300.000 không đổi Lân Lào Cai 270.000 – 290.000 không đổi

Giá phân bón tại Tây Nam Bộ

Loại phân Giá (đồng/bao) 31/3 Thay đổi Urê Cà Mau 620.000 – 640.000 không đổi Urê Phú Mỹ 610.000 – 630.000 không đổi DAP Hồng Hà 1.250.000 – 1.300.000 không đổi DAP Đình Vũ 840.000 – 870.000 không đổi Kali miểng Cà Mau 500.000 – 530.000 không đổi NPK 16-16-8 Cà Mau 600.000 – 640.000 không đổi NPK 16-16-8 Phú Mỹ 600.000 – 640.000 không đổi NPK 16-16-8 Việt Nhật 610.000 – 650.000 không đổi NPK 20-20-15 Ba con cò 870.000 – 900.000 không đổi

Giá phân bón tại Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

Loại phân Giá (đồng/bao) 31/3 Thay đổi Urê Cà Mau 610.000 – 650.000 không đổi Urê Phú Mỹ 610.000 – 660.000 không đổi Kali bột Cà Mau 500.000 – 580.000 không đổi Kali bột Phú Mỹ 490.000 – 570.000 không đổi NPK 16-16-8 Cà Mau 660.000 – 750.000 không đổi NPK 16-16-8 Phú Mỹ 650.000 – 750.000 không đổi NPK 16-16-8 Đầu Trâu 670.000 – 750.000 không đổi NPK 20-20-15 TE Bình Điền 890.000 – 930.000 không đổi Lân Lâm Thao 290.000 – 330.000 không đổi

Giá phân bón tại miền Bắc

Loại phân Giá (đồng/bao) 31/3 Thay đổi Urê Hà Bắc 560.000 – 590.000 không đổi Urê Phú Mỹ 540.000 – 580.000 không đổi NPK 16-16-8 + TE Việt Nhật 420.000 – 440.000 không đổi Supe Lân Lâm Thao 250.000 – 270.000 không đổi NPK 16-16-8 Việt Nhật 730.000 – 760.000 không đổi NPK 16-16-8 Phú Mỹ 750.000 – 760.000 không đổi Kali bột Canada 510.000 – 530.000 không đổi Kali bột Hà Anh 510.000 – 540.000 không đổi

So với ngày 15/3/2026, giá các loại phân bón chính như Ure, NPK, Kali, DAP, Lân đều không thay đổi ở tất cả các vùng miền trên cả nước.