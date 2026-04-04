Giá phân bón hôm nay 4/4/2026: Bảng giá Ure, NPK, Kali mới nhất

Quốc Duẩn 04/04/2026 15:42

Cập nhật giá phân bón hôm nay 4/4/2026: Ure Phú Mỹ 620.000đ, NPK Đầu Trâu 970.000đ. Xem chi tiết bảng giá 4 miền Bắc, Trung, Nam, Tây Nguyên

Giá phân bón hôm nay 4/4/2026 ổn định so với giữa tháng 3. Các loại phân Ure, NPK, Kali, DAP, Lân đều giữ nguyên mức giá tại tất cả các vùng miền. Cụ thể, phân NPK 20-20-15 Song Gianh duy trì 940.000 – 960.000 đồng/bao, phân Đầu Trâu có giá 970.000 – 1.000.000 đồng/bao. Dưới đây là bảng giá chi tiết theo từng khu vực.

Bảng giá được tổng hợp từ các doanh nghiệp phân bón lớn như Phú Mỹ, Cà Mau, Đầu Trâu, Bình Điền, Việt Nhật, Lâm Thao. Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển.

Giá phân bón hôm nay 4/4/2026: Bảng giá Ure, NPK, Kali mới nhất
Giá phân bón hôm nay 4/4/2026: Bảng giá Ure, NPK, Kali mới nhất

Giá phân bón hôm nay tại khu vực Miền Trung

Bảng giá phân bón ngày 4/4/2026 tại các tỉnh miền Trung (đơn vị: đồng/bao):

Tên loại Ngày 15/03/2026 Ngày 04/04 Thay đổi
Phân URÊ
Phú Mỹ620.000 – 650.000620.000 – 650.000
Ninh Bình610.000 – 640.000610.000 – 640.000
Phân NPK 20 – 20 – 15
Đầu Trâu950.000 – 980.000950.000 – 980.000
Song Gianh910.000 – 930.000910.000 – 930.000
Phân KALI bột
Phú Mỹ520.000 – 560.000520.000 – 560.000
Hà Anh520.000 – 560.000520.000 – 560.000
Phân NPK 16 – 16 – 8
Đầu Trâu720.000 – 740.000720.000 – 740.000
Phú Mỹ710.000 – 730.000710.000 – 730.000
Lào Cai700.000 – 720.000700.000 – 720.000
Phân Lân
Lâm Thao280.000 – 300.000280.000 – 300.000
Lào Cai270.000 – 290.000270.000 – 290.000

Giá phân bón hôm nay tại khu vực Tây Nam Bộ

Tên loại Ngày 15/03/2026 Ngày 04/04 Thay đổi
Phân URÊ
Cà Mau620.000 – 640.000620.000 – 640.000
Phú Mỹ610.000 – 630.000610.000 – 630.000
Phân DAP
Hồng Hà1.250.000 – 1.300.0001.250.000 – 1.300.000
Đình Vũ840.000 – 870.000840.000 – 870.000
Phân KALI Miểng
Cà Mau500.000 – 530.000500.000 – 530.000
Phân NPK 16 – 16 – 8
Cà Mau600.000 – 640.000600.000 – 640.000
Phú Mỹ600.000 – 640.000600.000 – 640.000
Việt Nhật610.000 – 650.000610.000 – 650.000
Phân NPK 20 – 20 – 15
Ba con cò870.000 – 900.000870.000 – 900.000

Giá phân bón hôm nay tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên

Tên loại Ngày 15/03/2026 Ngày 04/04 Thay đổi
Phân URÊ
Cà Mau610.000 – 650.000610.000 – 650.000
Phú Mỹ610.000 – 660.000610.000 – 660.000
Phân KALI bột
Cà Mau500.000 – 580.000500.000 – 580.000
Phú Mỹ490.000 – 570.000490.000 – 570.000
Phân NPK 16 – 16 – 8
Cà Mau660.000 – 750.000660.000 – 750.000
Phú Mỹ650.000 – 750.000650.000 – 750.000
Đầu Trâu670.000 – 750.000670.000 – 750.000
Phân NPK 20 – 20 – 15 TE
Bình Điền890.000 – 930.000890.000 – 930.000
Phân Lân
Lâm Thao290.000 – 330.000290.000 – 330.000

Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Bắc

Tên loại Ngày 15/03/2026 Ngày 04/04 Thay đổi
Phân URÊ
Hà Bắc560.000 – 590.000560.000 – 590.000
Phú Mỹ540.000 – 580.000540.000 – 580.000
Phân NPK 16 – 16 – 8 + TE
Việt Nhật420.000 – 440.000420.000 – 440.000
Phân Supe Lân
Lâm Thao250.000 – 270.000250.000 – 270.000
Phân NPK 16 – 16 – 8
Việt Nhật730.000 – 760.000730.000 – 760.000
Phú Mỹ750.000 – 760.000750.000 – 760.000
Phân KALI bột
Canada510.000 – 530.000510.000 – 530.000
Hà Anh510.000 – 540.000510.000 – 540.000

So với kỳ cập nhật ngày 15/3/2026, giá phân bón hôm nay hoàn toàn không biến động. Người dân và nhà vườn có thể yên tâm về mặt bằng giá hiện tại. Các công ty phân bón cho biết sẽ tiếp tục ổn định giá ít nhất đến cuối tháng 4.

(*) Bài viết mang tính chất tham khảo. Nguồn: Tổng hợp từ các doanh nghiệp phân bón Phú Mỹ, Cà Mau, Đầu Trâu, Bình Điền, Việt Nhật, Lâm Thao.

              Thị trường
              Giá phân bón hôm nay 4/4/2026: Bảng giá Ure, NPK, Kali mới nhất
