Giá phân bón hôm nay 4/4/2026 ổn định so với giữa tháng 3. Các loại phân Ure, NPK, Kali, DAP, Lân đều giữ nguyên mức giá tại tất cả các vùng miền. Cụ thể, phân NPK 20-20-15 Song Gianh duy trì 940.000 – 960.000 đồng/bao, phân Đầu Trâu có giá 970.000 – 1.000.000 đồng/bao. Dưới đây là bảng giá chi tiết theo từng khu vực.

Bảng giá được tổng hợp từ các doanh nghiệp phân bón lớn như Phú Mỹ, Cà Mau, Đầu Trâu, Bình Điền, Việt Nhật, Lâm Thao. Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển.

Giá phân bón hôm nay 4/4/2026: Bảng giá Ure, NPK, Kali mới nhất

Giá phân bón hôm nay tại khu vực Miền Trung

Bảng giá phân bón ngày 4/4/2026 tại các tỉnh miền Trung (đơn vị: đồng/bao):

Tên loại Ngày 15/03/2026 Ngày 04/04 Thay đổi Phân URÊ Phú Mỹ 620.000 – 650.000 620.000 – 650.000 – Ninh Bình 610.000 – 640.000 610.000 – 640.000 – Phân NPK 20 – 20 – 15 Đầu Trâu 950.000 – 980.000 950.000 – 980.000 – Song Gianh 910.000 – 930.000 910.000 – 930.000 – Phân KALI bột Phú Mỹ 520.000 – 560.000 520.000 – 560.000 – Hà Anh 520.000 – 560.000 520.000 – 560.000 – Phân NPK 16 – 16 – 8 Đầu Trâu 720.000 – 740.000 720.000 – 740.000 – Phú Mỹ 710.000 – 730.000 710.000 – 730.000 – Lào Cai 700.000 – 720.000 700.000 – 720.000 – Phân Lân Lâm Thao 280.000 – 300.000 280.000 – 300.000 – Lào Cai 270.000 – 290.000 270.000 – 290.000 –

Giá phân bón hôm nay tại khu vực Tây Nam Bộ

Tên loại Ngày 15/03/2026 Ngày 04/04 Thay đổi Phân URÊ Cà Mau 620.000 – 640.000 620.000 – 640.000 – Phú Mỹ 610.000 – 630.000 610.000 – 630.000 – Phân DAP Hồng Hà 1.250.000 – 1.300.000 1.250.000 – 1.300.000 – Đình Vũ 840.000 – 870.000 840.000 – 870.000 – Phân KALI Miểng Cà Mau 500.000 – 530.000 500.000 – 530.000 – Phân NPK 16 – 16 – 8 Cà Mau 600.000 – 640.000 600.000 – 640.000 – Phú Mỹ 600.000 – 640.000 600.000 – 640.000 – Việt Nhật 610.000 – 650.000 610.000 – 650.000 – Phân NPK 20 – 20 – 15 Ba con cò 870.000 – 900.000 870.000 – 900.000 –

Giá phân bón hôm nay tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên

Tên loại Ngày 15/03/2026 Ngày 04/04 Thay đổi Phân URÊ Cà Mau 610.000 – 650.000 610.000 – 650.000 – Phú Mỹ 610.000 – 660.000 610.000 – 660.000 – Phân KALI bột Cà Mau 500.000 – 580.000 500.000 – 580.000 – Phú Mỹ 490.000 – 570.000 490.000 – 570.000 – Phân NPK 16 – 16 – 8 Cà Mau 660.000 – 750.000 660.000 – 750.000 – Phú Mỹ 650.000 – 750.000 650.000 – 750.000 – Đầu Trâu 670.000 – 750.000 670.000 – 750.000 – Phân NPK 20 – 20 – 15 TE Bình Điền 890.000 – 930.000 890.000 – 930.000 – Phân Lân Lâm Thao 290.000 – 330.000 290.000 – 330.000 –

Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Bắc

Tên loại Ngày 15/03/2026 Ngày 04/04 Thay đổi Phân URÊ Hà Bắc 560.000 – 590.000 560.000 – 590.000 – Phú Mỹ 540.000 – 580.000 540.000 – 580.000 – Phân NPK 16 – 16 – 8 + TE Việt Nhật 420.000 – 440.000 420.000 – 440.000 – Phân Supe Lân Lâm Thao 250.000 – 270.000 250.000 – 270.000 – Phân NPK 16 – 16 – 8 Việt Nhật 730.000 – 760.000 730.000 – 760.000 – Phú Mỹ 750.000 – 760.000 750.000 – 760.000 – Phân KALI bột Canada 510.000 – 530.000 510.000 – 530.000 – Hà Anh 510.000 – 540.000 510.000 – 540.000 –

So với kỳ cập nhật ngày 15/3/2026, giá phân bón hôm nay hoàn toàn không biến động. Người dân và nhà vườn có thể yên tâm về mặt bằng giá hiện tại. Các công ty phân bón cho biết sẽ tiếp tục ổn định giá ít nhất đến cuối tháng 4.

(*) Bài viết mang tính chất tham khảo. Nguồn: Tổng hợp từ các doanh nghiệp phân bón Phú Mỹ, Cà Mau, Đầu Trâu, Bình Điền, Việt Nhật, Lâm Thao.