Giá vàng 10/10/2026: SJC giữ mốc 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, đi ngang Lúc 14:58 ngày 10/10/2026, giá vàng SJC niêm yết ở mức 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra, đi ngang so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 14:58)

Diễn biến giá vàng trong ngày

14:58: Giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với lần cập nhật trước trong ngày.

13:28: Lúc 13:28, giá vàng SJC giữ nguyên so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.

11:58: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức mua vào 141,8 triệu và bán ra 144,8 triệu đồng/lượng.

10:28: Lúc 10:28, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước.

Ghi nhận vào lúc 09:00 sáng ngày 10/10/2026, giá vàng trong nước tại các thương hiệu lớn không có biến động mới so với hôm qua. Các đơn vị kinh doanh kim loại quý tiếp tục duy trì mức giá niêm yết cũ cho cả hai chiều giao dịch mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay

Cụ thể, giá vàng miếng SJC và DOJI tại hai thị trường lớn duy trì mức bán ra đạt 144.800.000 đồng/lượng và mua vào ở mức 141.800.000 đồng/lượng, không ghi nhận điều chỉnh tăng hay giảm so với phiên trước đó.

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng 10/10/2026

SJC : Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (0 đồng). DOJI Hà Nội : Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (0 đồng). DOJI TP.HCM : Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (0 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC) : Mua vào 139.900.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 139.900.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (0 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL) : Mua vào 139.900.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 139.900.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (0 đồng). Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) : Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (0 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 141.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 141.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (0 đồng). PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Mua vào 141.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.300.000 đồng/lượng (0 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay (đồng/lượng) Bán hôm nay (đồng/lượng) +/- Mua (đồng) +/- Bán (đồng) SJC 141.800.000 144.800.000 0 0 DOJI HN 141.800.000 144.800.000 0 0 DOJI SG 141.800.000 144.800.000 0 0 BTMH 139.800.000 143.800.000 0 0 BTMC VRTL 139.900.000 143.800.000 0 0 BTMC SJC 139.900.000 144.800.000 0 0 Phú Qúy SJC 141.000.000 144.800.000 0 0 PNJ TP.HCM 141.300.000 144.300.000 0 0 PNJ Hà Nội 141.300.000 144.300.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.