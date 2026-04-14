Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng chiều nay 14/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay

Quốc Duẩn 14/04/2026 16:34

Giá vàng chiều nay 14/4/2026: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 tăng 1-2 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng lên 4784,9 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng lên 4784,9 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 16h30 ngày 14/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.784,90 USD/ounce, tăng 45 USD (+0,95%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.361 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 152,08 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới quy đổi khoảng 20,95 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bật tăng nhanh trên Kitco sau thông tin Mỹ – Iran có thể quay lại bàn đàm phán, theo Bloomberg. Mức tăng hơn 100 USD/ounce trong thời gian ngắn phản ánh tâm lý thị trường đang rất nhạy cảm với các tín hiệu chính trị.

Các chuyên gia cho biết, yếu tố quan trọng thúc đẩy giá vàng là sự suy yếu của đồng USD và thị trường năng lượng. Chỉ số DXY giảm từ 99,16 xuống 98,35 điểm, còn giá dầu WTI crude oil giảm từ 100 USD xuống 96,49 USD/thùng. Khi dầu hạ nhiệt và USD giảm, áp lực lạm phát kỳ vọng cũng dịu lại, tạo điều kiện để dòng tiền chuyển sang vàng như một kênh trú ẩn.

Ngoài vàng, bạc cũng ghi nhận mức tăng 2,9%, cho thấy xu hướng chung của nhóm kim loại quý. Trong nước, giá bạc dao động từ 2,86 – 2,97 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp lớn như Phú Quý và Sacombank-SBJ.

Giới phân tích cho rằng nếu các cuộc đàm phán tiếp tục có tiến triển hoặc bất ngờ đảo chiều, giá vàng sẽ còn biến động mạnh trong ngắn hạn.

Giá vàng miếng SJC chiều 14/4/2026: Ở vùng 170 – 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC lúc 16h30 ngày 14/4/2026 được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh tăng.

Cụ thể, giá vàng tại DOJI mua vào 170,1 triệu đồng/lượng và bán ra 173,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua – bán của DOJI là 3 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng mua vào 170,5 triệu đồng/lượng (tăng 2 triệu) và bán ra 173,03 triệu đồng/lượng (tăng 1,5 triệu), chênh lệch 2,53 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng niêm yết giá vàng mua 170 triệu đồng/lượng, bán 173 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm và PNJ đều mua vào 170,5 triệu đồng/lượng (tăng 2 triệu) và bán ra 173 triệu đồng/lượng (tăng 1,5 triệu), chênh lệch 2,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng có biên độ hẹp hơn với giá vàng mua 170,5 triệu đồng/lượng (tăng 1 triệu) và bán 172 triệu đồng/lượng (tăng 0,5 triệu), chênh lệch chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 14/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 14/4/2026: Tăng từ 1,2 đến 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn tròn 9999 cũng tăng cao trong chiều nay. Theo khảo sát, giá vàng nhẫn DOJI mua vào 170 triệu đồng/lượng và bán ra 173 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng mỗi chiều, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC có giá vàng mua 170,2 triệu đồng/lượng (tăng 2 triệu) và bán 172,8 triệu đồng/lượng (tăng 1,5 triệu), chênh lệch 2,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng ghi nhận mức tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết giá vàng mua 169,7 triệu đồng/lượng và bán 172,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng niêm yết giá vàng nhẫn mua 169,7 triệu đồng/lượng (tăng 1,5 triệu) và bán 172,7 triệu đồng/lượng (tăng 1,5 triệu), chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)

Giá vàng hôm nay Ngày 14/4/2026
(Triệu đồng) 		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC tại Hà Nội170,5173+2000+1500
Tập đoàn DOJI170,1173,1+1500+1500
PNJ170,5173+2000+1500
Phú Quý170173+1500+1500
Bảo Tín Mạnh Hải170173+1500+1500
Bảo Tín Minh Châu170173+1500+1500
Mi Hồng170,5172+1000+500
1. DOJI - Cập nhật: 14/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC DOJI (Hà Nội, HCM, Đà Nẵng)170,500 ▲2.000K173,000 ▲1.500K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội170,100 ▲1.500K173,100 ▲1.500K
Vàng miếng Phúc Long DOJI (HCM, Đà Nẵng)170,500 ▲2.000K173,000 ▲1.500K
Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI170,000 ▲1.500K173,000 ▲1.500K
Vàng 24K DOJI164,100 ▼1.000K168,100 ▼1.000K
2. PNJ - Cập nhật: 14/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ170,500 ▲2.000K173,000 ▲1.500K
Nhẫn trơn PNJ 999.9169,700 ▲1.500K172,700 ▲1.500K
Vàng Kim Bảo 999.9169,700 ▲1.500K172,700 ▲1.500K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9169,700 ▲1.500K172,700 ▲1.500K
Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng169,700 ▲1.500K172,700 ▲1.500K
Vàng nữ trang 999.9 PNJ167,200 ▲1.400K171,200 ▲1.400K
Vàng nữ trang 999 PNJ167,030 ▲1.400K171,030 ▲1.400K
Vàng nữ trang 9920 PNJ163,630 ▲1.390K169,830 ▲1.390K
Vàng nữ trang 99 PNJ163,290 ▲1.390K169,490 ▲1.390K
Vàng 916 – 22K PNJ150,620 ▲1.280K156,820 ▲1.280K
Vàng 750 – 18K PNJ119,500 ▲1.050K128,400 ▲1.050K
Vàng 680 – 16.3K PNJ107,520 ▲960K116,420 ▲960K
Vàng 650 – 15.6K PNJ102,380 ▲910K111,280 ▲910K
Vàng 610 – 14.6K PNJ95,530 ▲850K104,430 ▲850K
Vàng 585 – 14K PNJ91,250 ▲820K100,150 ▲820K
Vàng 416 – 10K PNJ62,320 ▲580K71,220 ▲580K
Vàng 375 – 9K PNJ55,300 ▲520K64,200 ▲520K
Vàng 333 – 8K PNJ48,110 ▲470K57,010 ▲470K
3. BTMC - Cập nhật: 14/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC BTMC170,000 ▲1.500K173,000 ▲1.500K
Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC169,700 ▲1.200K172,700 ▲1.200K
Nhẫn tròn trơn BTMC169,700 ▲1.200K172,700 ▲1.200K
Bản vị vàng BTMC169,700 ▲1.200K172,700 ▲1.200K
Trang sức Rồng Thăng Long 9999167,700 ▲1.200K171,700 ▲1.200K
Trang sức Rồng Thăng Long 999167,500 ▲1.200K171,500 ▲1.200K
4. SJC - Cập nhật: 14/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1 lượng170,500 ▲2.000K173,000 ▲1.500K
Vàng SJC 5 chỉ170,500 ▲2.000K173,020 ▲1.500K
Vàng SJC 1 chỉ170,500 ▲2.000K173,030 ▲1.500K
Vàng nhẫn SJC 99,99 – 1 chỉ170,200 ▲2.000K172,700 ▲1.500K
Vàng nhẫn SJC 99,99 – 0,5 chỉ170,200 ▲2.000K172,800 ▲1.500K
Nữ trang 99,99% SJC168,200 ▲2.000K171,200 ▲1.500K
Nữ trang 99% SJC163,005 ▲1.485K169,505 ▲1.485K
Nữ trang 75% SJC119,663 ▲1.125K128,563 ▲1.125K
Nữ trang 68% SJC107,678 ▲1.020K116,578 ▲1.020K
Nữ trang 61% SJC95,692 ▲915K104,592 ▲915K
Nữ trang 58,3% SJC91,070 ▲875K99,970 ▲875K
Nữ trang 41,7% SJC62,648 ▲626K71,548 ▲626K
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá vàng chiều nay 14/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO