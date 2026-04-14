Giá vàng chiều nay 14/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay

Giá vàng thế giới tăng lên 4784,9 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 16h30 ngày 14/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.784,90 USD/ounce, tăng 45 USD (+0,95%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.361 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 152,08 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới quy đổi khoảng 20,95 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bật tăng nhanh trên Kitco sau thông tin Mỹ – Iran có thể quay lại bàn đàm phán, theo Bloomberg. Mức tăng hơn 100 USD/ounce trong thời gian ngắn phản ánh tâm lý thị trường đang rất nhạy cảm với các tín hiệu chính trị.

Các chuyên gia cho biết, yếu tố quan trọng thúc đẩy giá vàng là sự suy yếu của đồng USD và thị trường năng lượng. Chỉ số DXY giảm từ 99,16 xuống 98,35 điểm, còn giá dầu WTI crude oil giảm từ 100 USD xuống 96,49 USD/thùng. Khi dầu hạ nhiệt và USD giảm, áp lực lạm phát kỳ vọng cũng dịu lại, tạo điều kiện để dòng tiền chuyển sang vàng như một kênh trú ẩn.

Ngoài vàng, bạc cũng ghi nhận mức tăng 2,9%, cho thấy xu hướng chung của nhóm kim loại quý. Trong nước, giá bạc dao động từ 2,86 – 2,97 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp lớn như Phú Quý và Sacombank-SBJ.

Giới phân tích cho rằng nếu các cuộc đàm phán tiếp tục có tiến triển hoặc bất ngờ đảo chiều, giá vàng sẽ còn biến động mạnh trong ngắn hạn.

Giá vàng miếng SJC chiều 14/4/2026: Ở vùng 170 – 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC lúc 16h30 ngày 14/4/2026 được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh tăng.

Cụ thể, giá vàng tại DOJI mua vào 170,1 triệu đồng/lượng và bán ra 173,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua – bán của DOJI là 3 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng mua vào 170,5 triệu đồng/lượng (tăng 2 triệu) và bán ra 173,03 triệu đồng/lượng (tăng 1,5 triệu), chênh lệch 2,53 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng niêm yết giá vàng mua 170 triệu đồng/lượng, bán 173 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm và PNJ đều mua vào 170,5 triệu đồng/lượng (tăng 2 triệu) và bán ra 173 triệu đồng/lượng (tăng 1,5 triệu), chênh lệch 2,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng có biên độ hẹp hơn với giá vàng mua 170,5 triệu đồng/lượng (tăng 1 triệu) và bán 172 triệu đồng/lượng (tăng 0,5 triệu), chênh lệch chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 14/4/2026: Tăng từ 1,2 đến 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn tròn 9999 cũng tăng cao trong chiều nay. Theo khảo sát, giá vàng nhẫn DOJI mua vào 170 triệu đồng/lượng và bán ra 173 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng mỗi chiều, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC có giá vàng mua 170,2 triệu đồng/lượng (tăng 2 triệu) và bán 172,8 triệu đồng/lượng (tăng 1,5 triệu), chênh lệch 2,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng ghi nhận mức tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết giá vàng mua 169,7 triệu đồng/lượng và bán 172,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng niêm yết giá vàng nhẫn mua 169,7 triệu đồng/lượng (tăng 1,5 triệu) và bán 172,7 triệu đồng/lượng (tăng 1,5 triệu), chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)

Giá vàng hôm nay Ngày 14/4/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 170,5 173 +2000 +1500 Tập đoàn DOJI 170,1 173,1 +1500 +1500 PNJ 170,5 173 +2000 +1500 Phú Quý 170 173 +1500 +1500 Bảo Tín Mạnh Hải 170 173 +1500 +1500 Bảo Tín Minh Châu 170 173 +1500 +1500 Mi Hồng 170,5 172 +1000 +500

1. DOJI - Cập nhật: 14/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI (Hà Nội, HCM, Đà Nẵng) 170,500 ▲2.000K 173,000 ▲1.500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 170,100 ▲1.500K 173,100 ▲1.500K Vàng miếng Phúc Long DOJI (HCM, Đà Nẵng) 170,500 ▲2.000K 173,000 ▲1.500K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI 170,000 ▲1.500K 173,000 ▲1.500K Vàng 24K DOJI 164,100 ▼1.000K 168,100 ▼1.000K

2. PNJ - Cập nhật: 14/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 170,500 ▲2.000K 173,000 ▲1.500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 169,700 ▲1.500K 172,700 ▲1.500K Vàng Kim Bảo 999.9 169,700 ▲1.500K 172,700 ▲1.500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 169,700 ▲1.500K 172,700 ▲1.500K Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng 169,700 ▲1.500K 172,700 ▲1.500K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 167,200 ▲1.400K 171,200 ▲1.400K Vàng nữ trang 999 PNJ 167,030 ▲1.400K 171,030 ▲1.400K Vàng nữ trang 9920 PNJ 163,630 ▲1.390K 169,830 ▲1.390K Vàng nữ trang 99 PNJ 163,290 ▲1.390K 169,490 ▲1.390K Vàng 916 – 22K PNJ 150,620 ▲1.280K 156,820 ▲1.280K Vàng 750 – 18K PNJ 119,500 ▲1.050K 128,400 ▲1.050K Vàng 680 – 16.3K PNJ 107,520 ▲960K 116,420 ▲960K Vàng 650 – 15.6K PNJ 102,380 ▲910K 111,280 ▲910K Vàng 610 – 14.6K PNJ 95,530 ▲850K 104,430 ▲850K Vàng 585 – 14K PNJ 91,250 ▲820K 100,150 ▲820K Vàng 416 – 10K PNJ 62,320 ▲580K 71,220 ▲580K Vàng 375 – 9K PNJ 55,300 ▲520K 64,200 ▲520K Vàng 333 – 8K PNJ 48,110 ▲470K 57,010 ▲470K

3. BTMC - Cập nhật: 14/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 170,000 ▲1.500K 173,000 ▲1.500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 169,700 ▲1.200K 172,700 ▲1.200K Nhẫn tròn trơn BTMC 169,700 ▲1.200K 172,700 ▲1.200K Bản vị vàng BTMC 169,700 ▲1.200K 172,700 ▲1.200K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 167,700 ▲1.200K 171,700 ▲1.200K Trang sức Rồng Thăng Long 999 167,500 ▲1.200K 171,500 ▲1.200K