Giá vàng chiều nay 26/3/2026: SJC giảm 2 triệu đồng, vàng thế giới mất 50 USD/ounce
Cập nhật giá vàng lúc 15h chiều nay 26/3/2026, giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu. Vàng nhẫn 9999 giảm từ 2 đến 3 triệu đồng. Giá vàng thế giới giảm 50,2 USD
Giá vàng thế giới chiều nay 26/3/2026
Tính đến 15h chiều ngày 26/3/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.455,1 USD/ounce. Ghi nhận giảm 50,2 USD/ounce so với phiên trước. Giá Ask (giá hỏi mua) ở mức 4.457,1 USD/ounce. Biên độ dao động trong phiên nằm trong khoảng 4.415,20 - 4.544,40 USD/ounce.
Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.357 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 141,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng thời điểm (168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 30 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC chiều nay 26/3/2026
Tại Công ty SJC, giá vàng miếng niêm yết ở ngưỡng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng.
Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng.
Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 167,5 - 171 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá ở mức 3,5 triệu đồng.
Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng miếng SJC niêm yết ở ngưỡng 169,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán khoảng 2 triệu đồng/lượng, thấp hơn các doanh nghiệp còn lại.
Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay 26/3/2026
Phân khúc vàng nhẫn 9999 lúc 14h30 chiều nay giảm từ 2 đến 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua tùy từng thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 167,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ niêm yết 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
DOJI niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Phú Quý ghi nhận giảm 3 triệu đồng, giá nhẫn niêm yết 167,5 - 170,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) tại BTMH niêm yết 167,6 - 170,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Bảng giá vàng cập nhật 15h chiều nay 26/3/2026
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 26/3/2026
(Triệu đồng/lượng)
|So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|168,5
|171,5
|-2000
|-2000
|Tập đoàn DOJI
|168,5
|171,5
|-2000
|-2000
|Mi Hồng
|169,5
|171,5
|-2000
|-2000
|PNJ
|168,5
|171,5
|-2000
|-2000
|Bảo Tín Mạnh Hải
|168,5
|171,5
|-2000
|-2000
|Phú Quý
|167,5
|171
|-3000
|-2500
|Giá vàng nhẫn hôm nay
|Ngày 26/3/2026
(Triệu đồng/lượng)
|So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|168,5
|171,5
|-2000
|-2000
|Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ
|168,3
|171,3
|-2000
|-2000
|Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
|167,5
|170,5
|-3000
|-3000
|Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
|167,6
|170,6
|-2900
|-2900
|Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
|168,5
|171,5
|-2000
|-2000
|1. DOJI - Cập nhật: 26/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại vàng
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng miếng DOJI lẻ
|168,500 ▼2,000K
|171,500 ▼2,000K
|Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|168,500 ▼2,000K
|171,500 ▼2,000K
|Nữ trang 9999
|166,000 ▼3,000K
|170,000 ▼3,000K
|Nữ trang 999
|165,500 ▼3,000K
|169,500 ▼3,000K
|Nữ trang 99
|164,800 ▼3,000K
|169,300 ▼3,000K
|2. PNJ - Cập nhật: 26/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại vàng
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng miếng SJC PNJ
|168,500 ▼2,000K
|171,500 ▼2,000K
|Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
|168,500 ▼2,000K
|171,500 ▼2,000K
|Vàng Kim Bảo 9999
|168,500 ▼2,000K
|171,500 ▼2,000K
|Vàng Phúc Lộc Tài 9999
|168,500 ▼2,000K
|171,500 ▼2,000K
|Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng
|168,500 ▼2,000K
|171,500 ▼2,000K
|Vàng Trang sức 9999 PNJ
|165,800 ▼2,100K
|169,800 ▼2,100K
|Vàng Trang sức 24K PNJ
|165,630 ▼2,100K
|169,630 ▼2,100K
|Vàng nữ trang 99
|161,900 ▼2,080K
|168,100 ▼2,080K
|Vàng 916 (22K)
|149,340 ▼1,920K
|155,540 ▼1,920K
|Vàng 18K PNJ
|118,450 ▼1,580K
|127,350 ▼1,580K
|Vàng 680 (16.3K)
|106,560 ▼1,430K
|115,460 ▼1,430K
|Vàng 650 (15.6K)
|101,470 ▼1,370K
|110,370 ▼1,370K
|Vàng 610 (14.6K)
|94,680 ▼1,280K
|103,580 ▼1,280K
|Vàng 14K PNJ
|90,430 ▼1,230K
|99,330 ▼1,230K
|Vàng 416 (10K)
|61,740 ▼870K
|70,640 ▼870K
|Vàng 375 (9K)
|54,780 ▼780K
|63,680 ▼780K
|Vàng 333 (8K)
|47,640 ▼700K
|56,540 ▼700K
|3. BTMC - Cập nhật: 26/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại vàng
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng miếng SJC BTMC
|168,400 ▼3,600K
|171,500 ▼3,500K
|Vàng miếng Rồng Thăng Long
|168,000 ▼4,500K
|171,000 ▼4,500K
|Vàng nhẫn trơn BTMC
|168,000 ▼4,500K
|171,000 ▼4,500K
|Bán vỉ vàng BTMC
|168,000 ▼4,500K
|171,000 ▼4,500K
|Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999
|166,000 ▼4,500K
|170,000 ▼4,500K
|Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999
|165,800 ▼4,500K
|169,800 ▼4,500K
|4. SJC - Cập nhật: 26/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại vàng
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng SJC 1 chỉ
|168,500 ▼2,000K
|171,530 ▼2,000K
|Vàng SJC 2 chỉ
|168,500 ▼2,000K
|171,530 ▼2,000K
|Vàng SJC 5 chỉ
|168,500 ▼2,000K
|171,520 ▼2,000K
|Vàng miếng SJC theo lượng
|168,500 ▼2,000K
|171,500 ▼2,000K
|Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân
|168,300 ▼2,000K
|171,400 ▼2,000K
|Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ
|168,300 ▼2,000K
|171,300 ▼2,000K
|Trang sức vàng SJC 9999
|166,300 ▼2,000K
|169,800 ▼2,000K
|Vàng trang sức SJC 99%
|161,619 ▼1,980K
|168,119 ▼1,980K
|Nữ trang 68%
|106,726 ▼1,360K
|115,626 ▼1,360K
|Nữ trang 41,7%
|62,064 ▼834K
|70,964 ▼834K