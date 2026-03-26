Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng chiều nay 26/3/2026: SJC giảm 2 triệu đồng, vàng thế giới mất 50 USD/ounce

Quốc Duẩn 26/03/2026 15:16

Cập nhật giá vàng lúc 15h chiều nay 26/3/2026, giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu. Vàng nhẫn 9999 giảm từ 2 đến 3 triệu đồng. Giá vàng thế giới giảm 50,2 USD

Giá vàng thế giới chiều nay 26/3/2026

Tính đến 15h chiều ngày 26/3/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.455,1 USD/ounce. Ghi nhận giảm 50,2 USD/ounce so với phiên trước. Giá Ask (giá hỏi mua) ở mức 4.457,1 USD/ounce. Biên độ dao động trong phiên nằm trong khoảng 4.415,20 - 4.544,40 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.357 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 141,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng thời điểm (168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 30 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC chiều nay 26/3/2026

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng niêm yết ở ngưỡng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng.

Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 167,5 - 171 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá ở mức 3,5 triệu đồng.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng miếng SJC niêm yết ở ngưỡng 169,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán khoảng 2 triệu đồng/lượng, thấp hơn các doanh nghiệp còn lại.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay 26/3/2026

Phân khúc vàng nhẫn 9999 lúc 14h30 chiều nay giảm từ 2 đến 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua tùy từng thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 167,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ niêm yết 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý ghi nhận giảm 3 triệu đồng, giá nhẫn niêm yết 167,5 - 170,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) tại BTMH niêm yết 167,6 - 170,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảng giá vàng cập nhật 15h chiều nay 26/3/2026

Giá vàng hôm nayNgày 26/3/2026
(Triệu đồng/lượng)		So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC tại Hà Nội168,5171,5-2000-2000
Tập đoàn DOJI168,5171,5-2000-2000
Mi Hồng169,5171,5-2000-2000
PNJ168,5171,5-2000-2000
Bảo Tín Mạnh Hải168,5171,5-2000-2000
Phú Quý167,5171-3000-2500
Giá vàng nhẫn hôm nayNgày 26/3/2026
(Triệu đồng/lượng)		So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng168,5171,5-2000-2000
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ168,3171,3-2000-2000
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999167,5170,5-3000-3000
Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải167,6170,6-2900-2900
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ168,5171,5-2000-2000
1. DOJI - Cập nhật: 26/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại vàngMua vàoBán ra
Vàng miếng DOJI lẻ168,500 ▼2,000K171,500 ▼2,000K
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng168,500 ▼2,000K171,500 ▼2,000K
Nữ trang 9999166,000 ▼3,000K170,000 ▼3,000K
Nữ trang 999165,500 ▼3,000K169,500 ▼3,000K
Nữ trang 99164,800 ▼3,000K169,300 ▼3,000K
2. PNJ - Cập nhật: 26/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại vàngMua vàoBán ra
Vàng miếng SJC PNJ168,500 ▼2,000K171,500 ▼2,000K
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ168,500 ▼2,000K171,500 ▼2,000K
Vàng Kim Bảo 9999168,500 ▼2,000K171,500 ▼2,000K
Vàng Phúc Lộc Tài 9999168,500 ▼2,000K171,500 ▼2,000K
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng168,500 ▼2,000K171,500 ▼2,000K
Vàng Trang sức 9999 PNJ165,800 ▼2,100K169,800 ▼2,100K
Vàng Trang sức 24K PNJ165,630 ▼2,100K169,630 ▼2,100K
Vàng nữ trang 99161,900 ▼2,080K168,100 ▼2,080K
Vàng 916 (22K)149,340 ▼1,920K155,540 ▼1,920K
Vàng 18K PNJ118,450 ▼1,580K127,350 ▼1,580K
Vàng 680 (16.3K)106,560 ▼1,430K115,460 ▼1,430K
Vàng 650 (15.6K)101,470 ▼1,370K110,370 ▼1,370K
Vàng 610 (14.6K)94,680 ▼1,280K103,580 ▼1,280K
Vàng 14K PNJ90,430 ▼1,230K99,330 ▼1,230K
Vàng 416 (10K)61,740 ▼870K70,640 ▼870K
Vàng 375 (9K)54,780 ▼780K63,680 ▼780K
Vàng 333 (8K)47,640 ▼700K56,540 ▼700K
3. BTMC - Cập nhật: 26/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại vàngMua vàoBán ra
Vàng miếng SJC BTMC168,400 ▼3,600K171,500 ▼3,500K
Vàng miếng Rồng Thăng Long168,000 ▼4,500K171,000 ▼4,500K
Vàng nhẫn trơn BTMC168,000 ▼4,500K171,000 ▼4,500K
Bán vỉ vàng BTMC168,000 ▼4,500K171,000 ▼4,500K
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999166,000 ▼4,500K170,000 ▼4,500K
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999165,800 ▼4,500K169,800 ▼4,500K
4. SJC - Cập nhật: 26/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại vàngMua vàoBán ra
Vàng SJC 1 chỉ168,500 ▼2,000K171,530 ▼2,000K
Vàng SJC 2 chỉ168,500 ▼2,000K171,530 ▼2,000K
Vàng SJC 5 chỉ168,500 ▼2,000K171,520 ▼2,000K
Vàng miếng SJC theo lượng168,500 ▼2,000K171,500 ▼2,000K
Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân168,300 ▼2,000K171,400 ▼2,000K
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ168,300 ▼2,000K171,300 ▼2,000K
Trang sức vàng SJC 9999166,300 ▼2,000K169,800 ▼2,000K
Vàng trang sức SJC 99%161,619 ▼1,980K168,119 ▼1,980K
Nữ trang 68%106,726 ▼1,360K115,626 ▼1,360K
Nữ trang 41,7%62,064 ▼834K70,964 ▼834K
Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

