Thị trường Giá vàng chiều nay 26/3/2026: SJC giảm 2 triệu đồng, vàng thế giới mất 50 USD/ounce Cập nhật giá vàng lúc 15h chiều nay 26/3/2026, giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu. Vàng nhẫn 9999 giảm từ 2 đến 3 triệu đồng. Giá vàng thế giới giảm 50,2 USD

Giá vàng thế giới chiều nay 26/3/2026

Tính đến 15h chiều ngày 26/3/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.455,1 USD/ounce. Ghi nhận giảm 50,2 USD/ounce so với phiên trước. Giá Ask (giá hỏi mua) ở mức 4.457,1 USD/ounce. Biên độ dao động trong phiên nằm trong khoảng 4.415,20 - 4.544,40 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.357 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 141,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng thời điểm (168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 30 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC chiều nay 26/3/2026

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng niêm yết ở ngưỡng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng.

Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 167,5 - 171 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá ở mức 3,5 triệu đồng.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng miếng SJC niêm yết ở ngưỡng 169,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán khoảng 2 triệu đồng/lượng, thấp hơn các doanh nghiệp còn lại.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay 26/3/2026

Phân khúc vàng nhẫn 9999 lúc 14h30 chiều nay giảm từ 2 đến 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua tùy từng thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 167,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ niêm yết 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý ghi nhận giảm 3 triệu đồng, giá nhẫn niêm yết 167,5 - 170,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) tại BTMH niêm yết 167,6 - 170,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảng giá vàng cập nhật 15h chiều nay 26/3/2026

Giá vàng hôm nay Ngày 26/3/2026

(Triệu đồng/lượng) So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 168,5 171,5 -2000 -2000 Tập đoàn DOJI 168,5 171,5 -2000 -2000 Mi Hồng 169,5 171,5 -2000 -2000 PNJ 168,5 171,5 -2000 -2000 Bảo Tín Mạnh Hải 168,5 171,5 -2000 -2000 Phú Quý 167,5 171 -3000 -2500

Giá vàng nhẫn hôm nay Ngày 26/3/2026

(Triệu đồng/lượng) So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 168,5 171,5 -2000 -2000 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 168,3 171,3 -2000 -2000 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 167,5 170,5 -3000 -3000 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải 167,6 170,6 -2900 -2900 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ 168,5 171,5 -2000 -2000

1. DOJI - Cập nhật: 26/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại vàng Mua vào Bán ra Vàng miếng DOJI lẻ 168,500 ▼2,000K 171,500 ▼2,000K Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 168,500 ▼2,000K 171,500 ▼2,000K Nữ trang 9999 166,000 ▼3,000K 170,000 ▼3,000K Nữ trang 999 165,500 ▼3,000K 169,500 ▼3,000K Nữ trang 99 164,800 ▼3,000K 169,300 ▼3,000K

2. PNJ - Cập nhật: 26/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại vàng Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC PNJ 168,500 ▼2,000K 171,500 ▼2,000K Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ 168,500 ▼2,000K 171,500 ▼2,000K Vàng Kim Bảo 9999 168,500 ▼2,000K 171,500 ▼2,000K Vàng Phúc Lộc Tài 9999 168,500 ▼2,000K 171,500 ▼2,000K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 168,500 ▼2,000K 171,500 ▼2,000K Vàng Trang sức 9999 PNJ 165,800 ▼2,100K 169,800 ▼2,100K Vàng Trang sức 24K PNJ 165,630 ▼2,100K 169,630 ▼2,100K Vàng nữ trang 99 161,900 ▼2,080K 168,100 ▼2,080K Vàng 916 (22K) 149,340 ▼1,920K 155,540 ▼1,920K Vàng 18K PNJ 118,450 ▼1,580K 127,350 ▼1,580K Vàng 680 (16.3K) 106,560 ▼1,430K 115,460 ▼1,430K Vàng 650 (15.6K) 101,470 ▼1,370K 110,370 ▼1,370K Vàng 610 (14.6K) 94,680 ▼1,280K 103,580 ▼1,280K Vàng 14K PNJ 90,430 ▼1,230K 99,330 ▼1,230K Vàng 416 (10K) 61,740 ▼870K 70,640 ▼870K Vàng 375 (9K) 54,780 ▼780K 63,680 ▼780K Vàng 333 (8K) 47,640 ▼700K 56,540 ▼700K

3. BTMC - Cập nhật: 26/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại vàng Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 168,400 ▼3,600K 171,500 ▼3,500K Vàng miếng Rồng Thăng Long 168,000 ▼4,500K 171,000 ▼4,500K Vàng nhẫn trơn BTMC 168,000 ▼4,500K 171,000 ▼4,500K Bán vỉ vàng BTMC 168,000 ▼4,500K 171,000 ▼4,500K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 166,000 ▼4,500K 170,000 ▼4,500K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 165,800 ▼4,500K 169,800 ▼4,500K