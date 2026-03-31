Thị trường Giá vàng chiều nay 31/3/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ hôm nay Giá vàng chiều nay 31/3/2026: Giá vàng SJC DOJI PNJ tăng 1,1 triệu, lên 174,9 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn sát 175 triệu; giá vàng thế giới tăng lên mốc 4562 USD

Giá vàng thế giới chiều 31/3/2026

Theo Kitco, lúc 15h30 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.562,40 USD/ounce, tăng 52,20 USD (+1,16%) trong ngày. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.357 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 145 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 29,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bật tăng trong phiên 31/3 khiến hoạt động mua bán tại các tuyến phố kinh doanh vàng ở Hà Nội nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, thay vì tâm lý mua vào ồ ạt, nhiều người dân tỏ ra thận trọng, cân nhắc giữa việc mua để giữ tiền và bán ra khi có nhu cầu tài chính.

Không khí tại các cửa hàng vàng trên phố Mai Hắc Đế và Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) ghi nhận rõ tâm lý thấp thỏm của cả người mua lẫn người bán. Khi giá vàng ở mức cao, mỗi quyết định giao dịch đều được cân nhắc kỹ.

Giá vàng miếng SJC chiều 31/3/2026: Tăng lên mức 174,9 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 15h30 ngày 31/3/2026, giá vàng trong nước tiếp tục đi lên sau đà tăng từ hôm qua. Các loại vàng miếng và vàng nhẫn ghi nhận mức tăng từ 700.000 đến 1,1 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá bán ra phổ biến đang ở mức 174,9 triệu đồng/lượng.

Chi tiết giá vàng miếng tại các thương hiệu:

Các đơn vị SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải: Niêm yết mức 171,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 174,9 triệu đồng/lượng (bán ra). So với hôm qua, giá tăng 1,1 triệu đồng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu: Niêm yết mức 171,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 174,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Chiều mua tăng 1 triệu đồng, chiều bán tăng 1,1 triệu đồng.

Mi Hồng: Niêm yết mức 172,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 174,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Chiều mua tăng 900.000 đồng, chiều bán tăng 700.000 đồng.

Khoảng cách giữa giá mua và giá bán hiện duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 31/3/2026: Sát mốc 175 triệu đồng

Mức giá niêm yết cụ thể như sau:

Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI): 171,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 174,9 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,1 triệu đồng so với phiên trước.

Nhẫn 9999 Phú Quý: 171,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 174,7 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng thêm 900.000 đồng.

Nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu: 171 triệu đồng/lượng (mua vào) và 174 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 700.000 đồng.

Bảng giá chi tiết DOJI, PNJ, BTMC, SJC chiều 31/3/2026

Giá vàng hôm nay Ngày 31/3/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 171,9 174,9 +1100 +1100 Tập đoàn DOJI 171,9 174,9 +1100 +1100 PNJ 171,9 174,9 +1100 +1100 Phú Quý 171,9 174,9 +1100 +1100 Bảo Tín Mạnh Hải 171,9 174,9 +1100 +1100 Bảo Tín Minh Châu 171,7 174,9 +1000 +1100 Mi Hồng 172,2 174,5 +900 +700

1. DOJI - Cập nhật: 31/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng DOJI lẻ 171.900 ▲1.100 174.900 ▲1.100 Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 171.900 ▲1.100 174.900 ▲1.100 Nữ trang 9999 169.000 ▼400 172.000 ▼1.400 Nữ trang 999 168.500 ▼400 171.500 ▼1.400 Nữ trang 99 167.800 ▼400 171.300 ▼1.400

2. PNJ - Cập nhật: 31/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC PNJ 171.900 ▲1.100 174.900 ▲1.100 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ 171.900 ▲1.100 174.900 ▲1.100 Vàng Kim Bảo 9999 171.900 ▲1.100 174.900 ▲1.100 Vàng Phúc Lộc Tài 9999 171.900 ▲1.100 174.900 ▲1.100 Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng 171.900 ▲1.100 174.900 ▲1.100 Vàng trang sức 9999 PNJ 169.500 ▲1.300 173.500 ▲1.300 Vàng trang sức 24K PNJ 169.330 ▲1.300 173.330 ▲1.300 Vàng nữ trang 99 165.570 ▲1.290 171.770 ▲1.290 Vàng 916 (22K) 152.730 ▲1.190 158.930 ▲1.190 Vàng 18K PNJ 121.230 ▲980 130.130 ▲980 Vàng 680 (16.3K) 109.080 ▲880 117.980 ▲880 Vàng 650 (15.6K) 103.880 ▲850 112.780 ▲850 Vàng 610 (14.6K) 96.940 ▲800 105.840 ▲800 Vàng 14K PNJ 92.600 ▲760 101.500 ▲760 Vàng 416 (10K) 63.280 ▲540 72.180 ▲540 Vàng 375 (9K) 56.160 ▲480 65.060 ▲480 Vàng 333 (8K) 48.880 ▲440 57.780 ▲440

3. BTMC - Cập nhật: 31/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 171.700 ▲1.000 174.900 ▲1.100 Vàng miếng Rồng Thăng Long 171.000 ▲700 174.000 ▲700 Vàng nhẫn trơn BTMC 171.000 ▲700 174.000 ▲700 Bản vị vàng BTMC 171.000 ▲700 174.000 ▲700 Trang sức Rồng Thăng Long 9999 169.000 ▲700 173.000 ▲700 Trang sức Rồng Thăng Long 999 168.800 ▲700 172.800 ▲700