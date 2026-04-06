Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng chiều nay 6/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay

Quốc Duẩn 06/04/2026 15:40

Giá vàng chiều nay 6/4/2026: Giá vàng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn lao dốc, chênh lệch với thế giới hơn 24 triệu

Giá vàng thế giới tăng lên 4689,1 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 15h30 ngày 6/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.689,10 USD/ounce, tăng 13,10 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.361 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 149 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 24,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 6/4/2026 tiếp tục đi xuống trên diện rộng. Tại mốc 15h, vàng miếng SJC bán ra còn 173,13 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng so với hôm qua.

Đáng chú ý, vàng nhẫn tròn trơn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng lao dốc cả triệu đồng, gây bất ngờ cho thị trường khi hai thương hiệu này trước đây thường giao dịch ngang hoặc cao hơn SJC.

Ngày 6/4/2026, Bảo Tín Minh Châu thông báo vàng SJC đã có mặt trở lại tại các cửa hàng với số lượng giao ngay 2 lượng/khách. Khách đặt mua trước qua fanpage Bảo Tín Minh Châu (tài khoản có tích xanh) sẽ được phục vụ ưu tiên.

Thông tin đăng ký gồm: họ và tên, số căn cước công dân, số lượng đăng ký mua, ngày và giờ dự kiến giao dịch. Người trực tiếp đến giao dịch phải là người đã đăng ký, thông tin phải trùng khớp với căn cước công dân. Bảo Tín Minh Châu lưu ý có thể tạm dừng nhận đặt lịch khi số lượng đăng ký vượt quá năng lực cung ứng.

Giá vàng miếng SJC chiều 6/4/2026: Giảm từ 900.000 đến 1,4 triệu đồng/lượng

Tại DOJI, giá vàng niêm yết mua vào 170,2 triệu đồng/lượng và bán ra 173,2 triệu đồng/lượng. Mức giảm ghi nhận 900.000 đồng ở chiều mua và 1,4 triệu đồng ở chiều bán.

SJC giao dịch ở mức 170,1 triệu đồng/lượng mua vào và 173,13 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, Phú Quý và Ngọc Thẩm cùng điều chỉnh giảm từ 900.000 đến 1,4 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch mua – bán phổ biến khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng ghi nhận mức giá thấp hơn, với 170,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua – bán chỉ khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 6/4/2026: Giảm từ 400.000 đến 2,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 9999 giảm từ 400.000 đến 2,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,4 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch quanh 168,1 – 171,1 triệu đồng/lượng.

PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 169 – 172 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ hơn so với các thương hiệu khác. Phú Quý và Mi Hồng giảm từ 1,1 đến 1,2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Ngọc Thẩm giảm mạnh nhất tới 2,5 triệu đồng/lượng, xuống còn 156 – 160 triệu đồng/lượng, tạo mức chênh lệch mua – bán cao nhất khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)

Giá vàng hôm nay Ngày 6/4/2026
(Triệu đồng) 		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC tại Hà Nội170,1173,1-1400-1400
Tập đoàn DOJI170,2173,2-900-1400
PNJ170,1173,1-900-1400
Phú Quý170,1173,1-900-1400
Bảo Tín Mạnh Hải170,1173,1-900-1400
Bảo Tín Minh Châu170,1173,1-900-1400
Mi Hồng170,8172,8-1200-1200
1. DOJI - Cập nhật: 6/4/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội170.100 ▼900K173.100 ▼1.400K
Vàng miếng SJC DOJI HCM170.100 ▼900K173.100 ▼1.400K
Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng170.100 ▼900K173.100 ▼1.400K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội170.200 ▼900K173.200 ▼1.400K
Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM170.100 ▼900K173.100 ▼1.400K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng170.100 ▼900K173.100 ▼1.400K
Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng170.100 ▼900K173.100 ▼1.400K
Vàng 24K DOJI167.000 ▲1.500K171.000 ▲1.500K
2. PNJ - Cập nhật: 6/4/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ170.100 ▼900K173.100 ▼1.400K
Nhẫn trơn PNJ 999.9169.000 ▼400K172.000 ▼900K
Vàng Kim Bảo 999.9169.000 ▼400K172.000 ▼900K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9169.000 ▼400K172.000 ▼900K
Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng169.000 ▼400K172.000 ▼900K
Vàng nữ trang 999.9 PNJ166.500 ▼1.100K170.500 ▼1.100K
Vàng nữ trang 999 PNJ166.330 ▼1.100K170.330 ▼1.100K
Vàng nữ trang 9920 PNJ162.940 ▼1.090K169.140 ▼1.090K
Vàng nữ trang 99 PNJ162.600 ▼1.080K168.800 ▼1.080K
Vàng 916 (22K)149.980 ▼1.010K156.180 ▼1.010K
Vàng 750 (18K)118.980 ▼820K127.880 ▼820K
Vàng 680 (16.3K)107.040 ▼750K115.940 ▼750K
Vàng 650 (15.6K)101.930 ▼710K110.830 ▼710K
Vàng 610 (14.6K)95.110 ▼670K104.010 ▼670K
Vàng 585 (14K)90.840 ▼650K99.740 ▼650K
Vàng 416 (10K)62.030 ▼460K70.930 ▼460K
Vàng 375 (9K)55.040 ▼410K63.940 ▼410K
Vàng 333 (8K)47.880 ▼360K56.780 ▼360K
3. BTMC - Cập nhật: 6/4/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC BTMC170.100 ▼900K173.100 ▼1.400K
Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC168.100 ▼1.400K171.100 ▼1.400K
Nhẫn tròn trơn BTMC168.100 ▼1.400K171.100 ▼1.400K
Bản vị vàng BTMC168.100 ▼1.400K171.100 ▼1.400K
Trang sức Rồng Thăng Long 9999166.100 ▼1.400K170.100 ▼1.400K
Trang sức Rồng Thăng Long 999165.900 ▼1.400K169.900 ▼1.400K
4. SJC - Cập nhật: 6/4/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1 lượng170.100 ▼1.400K173.100 ▼1.400K
Vàng SJC 5 chỉ170.100 ▼1.400K173.120 ▼1.400K
Vàng SJC 1 chỉ170.100 ▼1.400K173.130 ▼1.400K
Vàng nhẫn SJC 99,99 – 1 chỉ169.600 ▼1.700K172.600 ▼1.700K
Vàng nhẫn SJC 99,99 – 0,5 chỉ169.600 ▼1.700K172.700 ▼1.700K
Nữ trang 99,99%167.600 ▼1.700K171.100 ▼1.700K
Nữ trang 99%162.906 ▼1.683K169.406 ▼1.683K
Nữ trang 75%119.588 ▼1.275K128.488 ▼1.275K
Nữ trang 68%107.610 ▼1.156K116.510 ▼1.156K
Nữ trang 61%95.631 ▼1.038K104.531 ▼1.038K
Nữ trang 58,3%91.011 ▼991K99.911 ▼991K
Nữ trang 41,7%62.606 ▼709K71.506 ▼709K
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá vàng chiều nay 6/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO