Thị trường Giá vàng chiều nay 6/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay Giá vàng chiều nay 6/4/2026: Giá vàng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn lao dốc, chênh lệch với thế giới hơn 24 triệu

Giá vàng thế giới tăng lên 4689,1 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 15h30 ngày 6/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.689,10 USD/ounce, tăng 13,10 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.361 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 149 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 24,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 6/4/2026 tiếp tục đi xuống trên diện rộng. Tại mốc 15h, vàng miếng SJC bán ra còn 173,13 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng so với hôm qua.

Đáng chú ý, vàng nhẫn tròn trơn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng lao dốc cả triệu đồng, gây bất ngờ cho thị trường khi hai thương hiệu này trước đây thường giao dịch ngang hoặc cao hơn SJC.

Ngày 6/4/2026, Bảo Tín Minh Châu thông báo vàng SJC đã có mặt trở lại tại các cửa hàng với số lượng giao ngay 2 lượng/khách. Khách đặt mua trước qua fanpage Bảo Tín Minh Châu (tài khoản có tích xanh) sẽ được phục vụ ưu tiên.

Thông tin đăng ký gồm: họ và tên, số căn cước công dân, số lượng đăng ký mua, ngày và giờ dự kiến giao dịch. Người trực tiếp đến giao dịch phải là người đã đăng ký, thông tin phải trùng khớp với căn cước công dân. Bảo Tín Minh Châu lưu ý có thể tạm dừng nhận đặt lịch khi số lượng đăng ký vượt quá năng lực cung ứng.

Giá vàng miếng SJC chiều 6/4/2026: Giảm từ 900.000 đến 1,4 triệu đồng/lượng

Tại DOJI, giá vàng niêm yết mua vào 170,2 triệu đồng/lượng và bán ra 173,2 triệu đồng/lượng. Mức giảm ghi nhận 900.000 đồng ở chiều mua và 1,4 triệu đồng ở chiều bán.

SJC giao dịch ở mức 170,1 triệu đồng/lượng mua vào và 173,13 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, Phú Quý và Ngọc Thẩm cùng điều chỉnh giảm từ 900.000 đến 1,4 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch mua – bán phổ biến khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng ghi nhận mức giá thấp hơn, với 170,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua – bán chỉ khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 6/4/2026: Giảm từ 400.000 đến 2,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 9999 giảm từ 400.000 đến 2,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,4 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch quanh 168,1 – 171,1 triệu đồng/lượng.

PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 169 – 172 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ hơn so với các thương hiệu khác. Phú Quý và Mi Hồng giảm từ 1,1 đến 1,2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Ngọc Thẩm giảm mạnh nhất tới 2,5 triệu đồng/lượng, xuống còn 156 – 160 triệu đồng/lượng, tạo mức chênh lệch mua – bán cao nhất khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)



Giá vàng hôm nay Ngày 6/4/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 170,1 173,1 -1400 -1400 Tập đoàn DOJI 170,2 173,2 -900 -1400 PNJ 170,1 173,1 -900 -1400 Phú Quý 170,1 173,1 -900 -1400 Bảo Tín Mạnh Hải 170,1 173,1 -900 -1400 Bảo Tín Minh Châu 170,1 173,1 -900 -1400 Mi Hồng 170,8 172,8 -1200 -1200

1. DOJI - Cập nhật: 6/4/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 170.100 ▼900K 173.100 ▼1.400K Vàng miếng SJC DOJI HCM 170.100 ▼900K 173.100 ▼1.400K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 170.100 ▼900K 173.100 ▼1.400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 170.200 ▼900K 173.200 ▼1.400K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 170.100 ▼900K 173.100 ▼1.400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 170.100 ▼900K 173.100 ▼1.400K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 170.100 ▼900K 173.100 ▼1.400K Vàng 24K DOJI 167.000 ▲1.500K 171.000 ▲1.500K

2. PNJ - Cập nhật: 6/4/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 170.100 ▼900K 173.100 ▼1.400K Nhẫn trơn PNJ 999.9 169.000 ▼400K 172.000 ▼900K Vàng Kim Bảo 999.9 169.000 ▼400K 172.000 ▼900K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 169.000 ▼400K 172.000 ▼900K Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng 169.000 ▼400K 172.000 ▼900K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 166.500 ▼1.100K 170.500 ▼1.100K Vàng nữ trang 999 PNJ 166.330 ▼1.100K 170.330 ▼1.100K Vàng nữ trang 9920 PNJ 162.940 ▼1.090K 169.140 ▼1.090K Vàng nữ trang 99 PNJ 162.600 ▼1.080K 168.800 ▼1.080K Vàng 916 (22K) 149.980 ▼1.010K 156.180 ▼1.010K Vàng 750 (18K) 118.980 ▼820K 127.880 ▼820K Vàng 680 (16.3K) 107.040 ▼750K 115.940 ▼750K Vàng 650 (15.6K) 101.930 ▼710K 110.830 ▼710K Vàng 610 (14.6K) 95.110 ▼670K 104.010 ▼670K Vàng 585 (14K) 90.840 ▼650K 99.740 ▼650K Vàng 416 (10K) 62.030 ▼460K 70.930 ▼460K Vàng 375 (9K) 55.040 ▼410K 63.940 ▼410K Vàng 333 (8K) 47.880 ▼360K 56.780 ▼360K

3. BTMC - Cập nhật: 6/4/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 170.100 ▼900K 173.100 ▼1.400K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 168.100 ▼1.400K 171.100 ▼1.400K Nhẫn tròn trơn BTMC 168.100 ▼1.400K 171.100 ▼1.400K Bản vị vàng BTMC 168.100 ▼1.400K 171.100 ▼1.400K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 166.100 ▼1.400K 170.100 ▼1.400K Trang sức Rồng Thăng Long 999 165.900 ▼1.400K 169.900 ▼1.400K