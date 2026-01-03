Thị trường Giá vàng hôm nay 1/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, thế giới đầu tháng Giá vàng hôm nay 1/3/2026: Giá vàng miếng SJC và nhẫn 9999 ở mức 187 triệu; tăng hơn 15 triệu so với tháng 2; vàng thế giới giữ mức 5274 USD, tăng hơn 400 USD so với tháng 2

Giá vàng miếng SJC đầu tháng hôm nay 1/3/2026

Cập nhật lúc 6h00 sáng ngày 1/3/2026, giá vàng miếng SJC đầu tháng 3 tăng từ 3 đến 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra tại hầu hết các doanh nghiệp lớn so với hôm qua, giữ ở mức 187 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 184-187 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng miếng SJC tại BTMC và BTMH cũng niêm yết ở ngưỡng 184-187 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 184-186,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - tăng 2,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 2,5 triệu đồng.

“ Đầu tháng 2, giá vàng miếng SJC ở mức 169-172 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, sau 1 tháng, giá vàng hiện nay tại SJC DOJI PNJ, BTMC, Phú Quý và BTMH tăng đến 15 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng đầu tháng 2 ở ngưỡng 170,2-172 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau 1 tháng, giá vàng Mi Hồng tăng 13,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - tăng 14,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 1/3/2026

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá vàng nhẫn 9999 tăng từ 2,9 đến 3,5 triệu đồng tùy từng cửa hàng so với hôm qua, phổ biến trong vùng 183,8-187 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Giá vàng nhẫn cập nhật 6h00 sáng ngày 1/3/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 183,8-186,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) mức 184-187 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 184-187 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết giá vàng ở ngưỡng 183,8-186,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% niêm yết giá vàng ở ngưỡng 183,8-186,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

“ Cùng mức tăng với giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu trong nước cũng tăng từ 14 đến 15,8 triệu đồng/lượng so với đầu tháng 2

Bảng giá vàng hôm nay 1/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 1/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) So với ngày 1/2

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội

184 187

+3000 +3000 +15000 +15000 Tập đoàn DOJI

184

187

+3000 +3000 +15000 +15000 Mi Hồng

184 186,5

+2600 2600 +13800 +14500 PNJ

184

187

+3000 +3000 +15000 +15000 Bảo Tín Minh Châu

184

187

+3500 +3500 +15000 +15000

Bảo Tín Mạnh Hải 184 187 +3500 +3500 +15000 +15000 Phú Quý 184 187

+3000 +3000 +15000 +15000

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 1/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng)

So với ngày 1/2

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra Mua vào Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

183,8 186,8

+2900 +2900 +15300 +15300 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 183,8 186,8 +3000 +3000 +15800 +15800 Vàng nhẫn trơn BTMC

184

187

+3500 +3500 +14000 +14000 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

183,8 186,8

+3300 +3300 +15300 +15300 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

184

187

+3500 +3500 +14000 +14000 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

183,8

186,8

+2900 +2900 +15300 +15300

1. DOJI - Cập nhật: 1/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 184,00 ▲3000K 187,00 ▲3000K Kim TT/AVPL 184,05 ▲3000K 187,10 ▲3000K NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 183,80 ▲2900K 186,80 ▲2900K Nguyên Liệu 99.99 174,00 ▲1000K 177,00 ▲1000K Nguyên Liệu 99.9 173,50 ▲1000K 176,50 ▲1000K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 182,60 ▲3000K 186,60 ▲3000K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 182,10 ▲3000K 186,10 ▲3000K Nữ trang 99 - Bán Lẻ 181,40 ▲3000K 185,90 ▲3000K

2. PNJ - Cập nhật: 1/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 183,800 ▲2900K 186,800 ▲2900K Hà Nội - PNJ 183,800 ▲2900K 186,800 ▲2900K Đà Nẵng - PNJ 183,800 ▲2900K 186,800 ▲2900K Miền Tây - PNJ 183,800 ▲2900K 186,800 ▲2900K Tây Nguyên - PNJ 183,800 ▲2900K 186,800 ▲2900K Đông Nam Bộ - PNJ 183,800 ▲2900K 186,800 ▲2900K

3. SJC - Cập nhật: 1/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 184,000 ▲3000K 187,000 ▲3000K Vàng SJC 5 chỉ 184,000 ▲3000K 187,020 ▲3000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 184,000 ▲3000K 187,030 ▲3000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 183,800 ▲3000K 186,800 ▲3000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 183,800 ▲3000K 186,900 ▲3000K Nữ trang 99,99% 181,800 ▲3000K 185,300 ▲3000K Nữ trang 99% 176,965 ▲2970K 183,465 ▲2970K Nữ trang 68% 117,266 ▲2040K 126,166 ▲2040K Nữ trang 41,7% 68,527 ▲1251K 77,427 ▲1251K

Giá vàng thế giới hôm nay 1/3/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 6h00 ngày 1/3/2026 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 5274,19 USD/ounce. Ghi nhận tăng hơn 400 USD so với đầu tháng 2. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.230 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 166,79 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,21 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tháng 2/2026 biến động với biên độ hơn 400 USD/ounce. Đầu tháng, áp lực chốt lời sau đợt tăng cuối tháng 1 kéo giá giảm từ khoảng 5.000 USD xuống 4.608 USD/ounce chỉ trong 2 phiên (1–2/2). Giá vàng tiếp tục giảm xuống 4.900 USD ngày 6/2, rồi bắt đầu hồi phục, chinh phục lại mốc 5.000 USD vào ngày 9/2.

Tuần thứ hai, giá vàng ổn định quanh 5.040–5.060 USD nhờ USD suy yếu, trước khi vượt 5.000 USD chốt tuần ngày 15/2. Trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ (16–22/2), thanh khoản mỏng khiến giá dao động từ 4.850 đến 5.100 USD/ounce.

Bước sang tuần cuối, giá vàng tăng vượt 5.175 USD ngày 23/2, đạt 5.199 USD ngày 24/2, rồi chốt tháng ở mức cao 5.274 USD/ounce ngày 28/2.