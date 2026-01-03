Giá vàng hôm nay 1/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, thế giới đầu tháng
Giá vàng hôm nay 1/3/2026: Giá vàng miếng SJC và nhẫn 9999 ở mức 187 triệu; tăng hơn 15 triệu so với tháng 2; vàng thế giới giữ mức 5274 USD, tăng hơn 400 USD so với tháng 2
Giá vàng miếng SJC đầu tháng hôm nay 1/3/2026
Cập nhật lúc 6h00 sáng ngày 1/3/2026, giá vàng miếng SJC đầu tháng 3 tăng từ 3 đến 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra tại hầu hết các doanh nghiệp lớn so với hôm qua, giữ ở mức 187 triệu đồng/lượng bán ra.
Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 184-187 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng miếng SJC tại BTMC và BTMH cũng niêm yết ở ngưỡng 184-187 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 184-186,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - tăng 2,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 2,5 triệu đồng.
Đầu tháng 2, giá vàng miếng SJC ở mức 169-172 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, sau 1 tháng, giá vàng hiện nay tại SJC DOJI PNJ, BTMC, Phú Quý và BTMH tăng đến 15 triệu đồng/lượng.
Tương tự, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng đầu tháng 2 ở ngưỡng 170,2-172 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau 1 tháng, giá vàng Mi Hồng tăng 13,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - tăng 14,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 1/3/2026
Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá vàng nhẫn 9999 tăng từ 2,9 đến 3,5 triệu đồng tùy từng cửa hàng so với hôm qua, phổ biến trong vùng 183,8-187 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.
Giá vàng nhẫn cập nhật 6h00 sáng ngày 1/3/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 183,8-186,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.
Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) mức 184-187 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 184-187 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết giá vàng ở ngưỡng 183,8-186,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99% niêm yết giá vàng ở ngưỡng 183,8-186,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Cùng mức tăng với giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu trong nước cũng tăng từ 14 đến 15,8 triệu đồng/lượng so với đầu tháng 2
Bảng giá vàng hôm nay 1/3/2026 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 1/3/2026
(Triệu đồng)
|So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
|So với ngày 1/2
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|184
|187
|+3000
|+3000
|+15000
|+15000
|Tập đoàn DOJI
|184
|187
|+3000
|+3000
|+15000
|+15000
|Mi Hồng
|184
|186,5
|+2600
|2600
|+13800
|+14500
|PNJ
|184
|187
|+3000
|+3000
|+15000
|+15000
|Bảo Tín Minh Châu
|184
|187
|+3500
|+3500
|+15000
|+15000
|Bảo Tín Mạnh Hải
|184
|187
|+3500
|+3500
|+15000
|+15000
|Phú Quý
|184
|187
|+3000
|+3000
|+15000
|+15000
|Giá vàng nhẫn hôm nay
|Ngày 1/3/2026
(Triệu đồng)
|So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
|So với ngày 1/2
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|183,8
|186,8
|+2900
|+2900
|+15300
|+15300
|Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ
|183,8
|186,8
|+3000
|+3000
|+15800
|+15800
|Vàng nhẫn trơn BTMC
|184
|187
|+3500
|+3500
|+14000
|+14000
|Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
|183,8
|186,8
|+3300
|+3300
|+15300
|+15300
|Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
|184
|187
|+3500
|+3500
|+14000
|+14000
|Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
|183,8
|186,8
|+2900
|+2900
|+15300
|+15300
|1. DOJI - Cập nhật: 1/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|SJC -Bán Lẻ
|184,00 ▲3000K
|187,00 ▲3000K
|Kim TT/AVPL
|184,05 ▲3000K
|187,10 ▲3000K
|NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG
|183,80 ▲2900K
|186,80 ▲2900K
|Nguyên Liệu 99.99
|174,00 ▲1000K
|177,00 ▲1000K
|Nguyên Liệu 99.9
|173,50 ▲1000K
|176,50 ▲1000K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|182,60 ▲3000K
|186,60 ▲3000K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|182,10 ▲3000K
|186,10 ▲3000K
|Nữ trang 99 - Bán Lẻ
|181,40 ▲3000K
|185,90 ▲3000K
|2. PNJ - Cập nhật: 1/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TPHCM - PNJ
|183,800 ▲2900K
|186,800 ▲2900K
|Hà Nội - PNJ
|183,800 ▲2900K
|186,800 ▲2900K
|Đà Nẵng - PNJ
|183,800 ▲2900K
|186,800 ▲2900K
|Miền Tây - PNJ
|183,800 ▲2900K
|186,800 ▲2900K
|Tây Nguyên - PNJ
|183,800 ▲2900K
|186,800 ▲2900K
|Đông Nam Bộ - PNJ
|183,800 ▲2900K
|186,800 ▲2900K
|3. SJC - Cập nhật: 1/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|184,000 ▲3000K
|187,000 ▲3000K
|Vàng SJC 5 chỉ
|184,000 ▲3000K
|187,020 ▲3000K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|184,000 ▲3000K
|187,030 ▲3000K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|183,800 ▲3000K
|186,800 ▲3000K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|183,800 ▲3000K
|186,900 ▲3000K
|Nữ trang 99,99%
|181,800 ▲3000K
|185,300 ▲3000K
|Nữ trang 99%
|176,965 ▲2970K
|183,465 ▲2970K
|Nữ trang 68%
|117,266 ▲2040K
|126,166 ▲2040K
|Nữ trang 41,7%
|68,527 ▲1251K
|77,427 ▲1251K
Giá vàng thế giới hôm nay 1/3/2026
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 6h00 ngày 1/3/2026 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 5274,19 USD/ounce. Ghi nhận tăng hơn 400 USD so với đầu tháng 2. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.230 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 166,79 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,21 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới tháng 2/2026 biến động với biên độ hơn 400 USD/ounce. Đầu tháng, áp lực chốt lời sau đợt tăng cuối tháng 1 kéo giá giảm từ khoảng 5.000 USD xuống 4.608 USD/ounce chỉ trong 2 phiên (1–2/2). Giá vàng tiếp tục giảm xuống 4.900 USD ngày 6/2, rồi bắt đầu hồi phục, chinh phục lại mốc 5.000 USD vào ngày 9/2.
Tuần thứ hai, giá vàng ổn định quanh 5.040–5.060 USD nhờ USD suy yếu, trước khi vượt 5.000 USD chốt tuần ngày 15/2. Trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ (16–22/2), thanh khoản mỏng khiến giá dao động từ 4.850 đến 5.100 USD/ounce.
Bước sang tuần cuối, giá vàng tăng vượt 5.175 USD ngày 23/2, đạt 5.199 USD ngày 24/2, rồi chốt tháng ở mức cao 5.274 USD/ounce ngày 28/2.