Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng hôm nay 1/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, thế giới đầu tháng

Kim Ngân01/03/2026 06:00

Giá vàng hôm nay 1/3/2026: Giá vàng miếng SJC và nhẫn 9999 ở mức 187 triệu; tăng hơn 15 triệu so với tháng 2; vàng thế giới giữ mức 5274 USD, tăng hơn 400 USD so với tháng 2

Giá vàng miếng SJC đầu tháng hôm nay 1/3/2026

Cập nhật lúc 6h00 sáng ngày 1/3/2026, giá vàng miếng SJC đầu tháng 3 tăng từ 3 đến 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra tại hầu hết các doanh nghiệp lớn so với hôm qua, giữ ở mức 187 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 184-187 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng miếng SJC tại BTMC và BTMH cũng niêm yết ở ngưỡng 184-187 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 184-186,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - tăng 2,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 2,5 triệu đồng.

Đầu tháng 2, giá vàng miếng SJC ở mức 169-172 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, sau 1 tháng, giá vàng hiện nay tại SJC DOJI PNJ, BTMC, Phú Quý và BTMH tăng đến 15 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng đầu tháng 2 ở ngưỡng 170,2-172 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau 1 tháng, giá vàng Mi Hồng tăng 13,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - tăng 14,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay 1/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, thế giới đầu tháng

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 1/3/2026

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá vàng nhẫn 9999 tăng từ 2,9 đến 3,5 triệu đồng tùy từng cửa hàng so với hôm qua, phổ biến trong vùng 183,8-187 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Giá vàng nhẫn cập nhật 6h00 sáng ngày 1/3/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 183,8-186,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) mức 184-187 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 184-187 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết giá vàng ở ngưỡng 183,8-186,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% niêm yết giá vàng ở ngưỡng 183,8-186,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Cùng mức tăng với giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu trong nước cũng tăng từ 14 đến 15,8 triệu đồng/lượng so với đầu tháng 2

Bảng giá vàng hôm nay 1/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 1/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)		So với ngày 1/2
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán raMua vàoBán ra
SJC tại Hà Nội
184187
+3000+3000+15000+15000
Tập đoàn DOJI
184
187
+3000+3000+15000+15000
Mi Hồng
184186,5
+26002600+13800+14500
PNJ
184
187
+3000+3000+15000+15000
Bảo Tín Minh Châu
184
187
+3500+3500+15000+15000
Bảo Tín Mạnh Hải184187+3500+3500+15000+15000
Phú Quý184187
+3000+3000+15000+15000
Giá vàng nhẫn hôm nay
Ngày 1/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
So với ngày 1/2
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán raMua vàoBán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
183,8186,8
+2900+2900+15300+15300
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ183,8186,8+3000+3000+15800+15800
Vàng nhẫn trơn BTMC
184
187
+3500+3500+14000+14000
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
183,8186,8
+3300+3300+15300+15300
Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
184
187
+3500+3500+14000+14000
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
183,8
186,8
+2900+2900+15300+15300
1. DOJI - Cập nhật: 1/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
SJC -Bán Lẻ184,00 ▲3000K187,00 ▲3000K
Kim TT/AVPL184,05 ▲3000K187,10 ▲3000K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG183,80 ▲2900K186,80 ▲2900K
Nguyên Liệu 99.99174,00 ▲1000K177,00 ▲1000K
Nguyên Liệu 99.9173,50 ▲1000K176,50 ▲1000K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ182,60 ▲3000K186,60 ▲3000K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ182,10 ▲3000K186,10 ▲3000K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ181,40 ▲3000K185,90 ▲3000K
2. PNJ - Cập nhật: 1/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TPHCM - PNJ183,800 ▲2900K186,800 ▲2900K
Hà Nội - PNJ183,800 ▲2900K186,800 ▲2900K
Đà Nẵng - PNJ183,800 ▲2900K186,800 ▲2900K
Miền Tây - PNJ183,800 ▲2900K186,800 ▲2900K
Tây Nguyên - PNJ183,800 ▲2900K186,800 ▲2900K
Đông Nam Bộ - PNJ183,800 ▲2900K186,800 ▲2900K
3. SJC - Cập nhật: 1/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG184,000 ▲3000K187,000 ▲3000K
Vàng SJC 5 chỉ184,000 ▲3000K187,020 ▲3000K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ184,000 ▲3000K187,030 ▲3000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ183,800 ▲3000K186,800 ▲3000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ183,800 ▲3000K186,900 ▲3000K
Nữ trang 99,99%181,800 ▲3000K185,300 ▲3000K
Nữ trang 99%176,965 ▲2970K183,465 ▲2970K
Nữ trang 68%117,266 ▲2040K126,166 ▲2040K
Nữ trang 41,7%68,527 ▲1251K77,427 ▲1251K

Giá vàng thế giới hôm nay 1/3/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 6h00 ngày 1/3/2026 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 5274,19 USD/ounce. Ghi nhận tăng hơn 400 USD so với đầu tháng 2. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.230 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 166,79 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,21 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-hom-nay-bieu-do-gia-vang-xauusd-kitco-02-28-2026_02_27_pm.png

Giá vàng thế giới tháng 2/2026 biến động với biên độ hơn 400 USD/ounce. Đầu tháng, áp lực chốt lời sau đợt tăng cuối tháng 1 kéo giá giảm từ khoảng 5.000 USD xuống 4.608 USD/ounce chỉ trong 2 phiên (1–2/2). Giá vàng tiếp tục giảm xuống 4.900 USD ngày 6/2, rồi bắt đầu hồi phục, chinh phục lại mốc 5.000 USD vào ngày 9/2.

Tuần thứ hai, giá vàng ổn định quanh 5.040–5.060 USD nhờ USD suy yếu, trước khi vượt 5.000 USD chốt tuần ngày 15/2. Trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ (16–22/2), thanh khoản mỏng khiến giá dao động từ 4.850 đến 5.100 USD/ounce.

Bước sang tuần cuối, giá vàng tăng vượt 5.175 USD ngày 23/2, đạt 5.199 USD ngày 24/2, rồi chốt tháng ở mức cao 5.274 USD/ounce ngày 28/2.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá vàng hôm nay 1/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, thế giới đầu tháng
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO