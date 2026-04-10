Thị trường Giá vàng hôm nay 10/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 10/4/2026: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng; chênh lệch với giá vàng thế giới xuống dưới 20 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng lên 4689,1 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 4h30 ngày 10/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4790,9 USD/ounce, tăng 72 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.357 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 152,2 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 19,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới biến động mạnh quanh vùng 4.700 – 4.900 USD/ounce, chưa thể vượt mốc 5.000 USD/ounce dù đã có thời điểm tăng lên trên 4.800 USD/ounce trước đó. Diễn biến giằng co này khiến giá vàng trong nước cũng tăng giảm liên tục, mỗi phiên dao động hàng triệu đồng/lượng trong 3 ngày gần đây.

Đáng chú ý, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đang giảm nhanh hơn giá thế giới, kéo chênh lệch xuống dưới 20 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhiều so với mức gần 30 triệu đồng/lượng trước đó.

Trên thị trường quốc tế, Trung Quốc tiếp tục mua vàng tháng thứ 17 liên tiếp, nâng dự trữ lên 74,38 triệu ounce (khoảng 2.314 tấn), theo Reuters. Theo World Gold Council, tổng dự trữ vàng của nước này khoảng 2.300–2.309 tấn, chiếm 10% trong gần 3.900 tỷ USD dự trữ ngoại hối.

Giá vàng trong nước hôm nay 10/4/2026: SJC mất 3,5 triệu đồng/lượng;

Giá vàng hôm nay 10/4/2026 lúc 5h00 đồng loạt đi xuống sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Vàng miếng SJC bán ra còn 171,53 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng so với hôm qua. Vàng nhẫn 9999 cũng điều chỉnh về quanh vùng 171 triệu đồng/lượng.

Phiên sáng ghi nhận mức giảm rõ ràng tại tất cả các thương hiệu. Mức giảm phổ biến dao động từ 1,5 đến 3,5 triệu đồng/lượng tùy doanh nghiệp và tùy chiều mua – bán.

Giá bán tại các thương hiệu lớn hiện nằm trong khoảng 170,5–171,6 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán tại nhiều đơn vị thu hẹp do giá bán giảm mạnh hơn giá mua.

SJC niêm yết 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá mua giảm 2,5 triệu đồng, giá bán giảm 3,5 triệu đồng. Biên độ mua – bán hiện là 3 triệu đồng/lượng.

DOJI giao dịch ở mức 168,6 triệu đồng/lượng mua vào và 171,6 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua giảm 2,5 triệu đồng, giá bán giảm 3,5 triệu đồng. Đây vẫn là thương hiệu có giá bán cao nhất.

Phú Quý niêm yết 168,3 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua giảm 2,7 triệu đồng, giá bán giảm 3,5 triệu đồng. Biên độ mua – bán là 3,2 triệu đồng/lượng.

PNJ niêm yết 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua giảm 2,5 triệu đồng, giá bán giảm 3,5 triệu đồng. Biên độ mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua giảm 2,5 triệu đồng, giá bán giảm 3,5 triệu đồng. Biên độ mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua giảm 3,5 triệu đồng, giá bán giảm 3,5 triệu đồng. Biên độ mua – bán là 4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng niêm yết 170 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua giảm 1,5 triệu đồng, giá bán giảm 2 triệu đồng. Biên độ mua – bán là 1,5 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm niêm yết 166,5 triệu đồng/lượng mua vào và 170,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua giảm 3,5 triệu đồng, giá bán giảm 3,5 triệu đồng. Biên độ mua – bán là 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn và vàng miếng hiện cùng dao động quanh 171 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai loại chỉ còn dưới 0,5 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua giảm 2,3 triệu đồng, giá bán giảm 3,3 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng. Giá mua giảm 2,5 triệu đồng, giá bán giảm 2,5 triệu đồng.

SJC niêm yết 168,0 – 171,1 triệu đồng/lượng. Giá mua giảm 2,5 triệu đồng, giá bán giảm 3,5 triệu đồng.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)



Giá vàng hôm nay Ngày 10/4/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 168,5 171,5 -2500 -3500 Tập đoàn DOJI 168,6 171,6 -2500 -3500 PNJ 168,5 171,5 -2500 -3500 Phú Quý 168,3 171,5 -2700 -3500 Bảo Tín Mạnh Hải 167,5 171,5 -3500 -3500 Bảo Tín Minh Châu 168,5 171,5 -2500 -3500 Mi Hồng 170 171,5 -1500 -2000

1. DOJI - Cập nhật: 10/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 168.500 ▼2.500K 171.500 ▼3.500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 168.500 ▼2.500K 171.500 ▼3.500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 168.500 ▼2.500K 171.500 ▼3.500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 168.600 ▼2.500K 171.600 ▼3.500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 168.500 ▼2.500K 171.500 ▼3.500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 168.500 ▼2.500K 171.500 ▼3.500K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 168.500 ▼2.300K 171.500 ▼3.300K Vàng 24K DOJI 165.500 ▼3.100K 169.500 ▼3.100K

2. PNJ - Cập nhật: 10/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 168.500 ▼2.500K 171.500 ▼3.500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 168.000 ▼3.000K 171.000 ▼3.500K Vàng Kim Bảo 999.9 168.000 ▼3.000K 171.000 ▼3.500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 168.000 ▼3.000K 171.000 ▼3.500K Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng 168.000 ▼3.000K 171.000 ▼3.500K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 165.500 ▼3.500K 169.500 ▼3.500K Vàng nữ trang 999 PNJ 165.330 ▼3.500K 169.330 ▼3.500K Vàng nữ trang 9920 PNJ 161.940 ▼3.480K 168.140 ▼3.480K Vàng nữ trang 99 PNJ 161.610 ▼3.460K 167.810 ▼3.460K Vàng 916 (22K) 149.060 ▼3.210K 155.260 ▼3.210K Vàng 750 (18K) 118.230 ▼2.620K 127.130 ▼2.620K Vàng 680 (16.3K) 106.360 ▼2.380K 115.260 ▼2.380K Vàng 650 (15.6K) 101.280 ▼2.270K 110.180 ▼2.270K Vàng 610 (14.6K) 94.500 ▼2.130K 103.400 ▼2.130K Vàng 585 (14K) 90.260 ▼2.050K 99.160 ▼2.050K Vàng 416 (10K) 61.610 ▼1.460K 70.510 ▼1.460K Vàng 375 (9K) 54.660 ▼1.320K 63.560 ▼1.320K Vàng 333 (8K) 47.540 ▼1.170K 56.440 ▼1.170K

3. BTMC - Cập nhật: 10/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 168.500 ▼2.500K 171.500 ▼3.500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 168.500 ▼2.500K 171.500 ▼2.500K Nhẫn tròn trơn BTMC 168.500 ▼2.500K 171.500 ▼2.500K Bản vị vàng BTMC 168.500 ▼2.500K 171.500 ▼2.500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 166.500 ▼2.500K 170.500 ▼2.500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 166.300 ▼2.500K 170.300 ▼2.500K