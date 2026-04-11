Thị trường Giá vàng hôm nay 11/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 11/4/2026: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng 1,2 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới đạt 4762 USD/ounce, giảm nhẹ 0,07%

Giá vàng thế giới tăng lên 4689,1 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 5h00 ngày 11/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4768,6 USD/ounce, tăng 3,1 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.357 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 151,9 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 20,8 triệu đồng/lượng.

Chiều 10/4, giá vàng nữ trang 24K đồng loạt phục hồi sau phiên giảm mạnh trước đó. SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng, lên 167,4 – 170,9 triệu đồng/lượng. Doji tăng 1 triệu đồng/lượng, giao dịch quanh 166,5 – 170,5 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 1,3 triệu đồng/lượng, lên 166,8 – 170,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,2 triệu đồng/lượng, lên 167,7 – 171,7 triệu đồng/lượng. Phú Quý tăng mạnh nhất 1,5 triệu đồng/lượng, đạt 167,5 – 171,5 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, đà tăng này chủ yếu do lực mua bắt đáy sau khi giá giảm sâu, mang tính phục hồi ngắn hạn. Xu hướng tiếp theo vẫn phụ thuộc vào các yếu tố như lãi suất và biến động kinh tế toàn cầu.

Về quy định, người nhập cảnh mang theo từ 300 gram vàng trang sức, mỹ nghệ trở lên phải khai báo hải quan theo Thông tư 11/2014/TT-NHNN. Nếu vượt mức này, cần chứng minh nguồn gốc hợp pháp, nếu không có thể bị xử lý theo quy định.

Giá vàng trong nước hôm nay 11/4/2026: SJC tăng 1,2 triệu, chạm 172,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay tại thời điểm 4h00 ghi nhận DOJI niêm yết vàng miếng SJC cao nhất thị trường ở mức 169,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra. Mức tăng là 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Theo số liệu, SJC giao dịch ở mức 169,7 triệu đồng/lượng mua vào và 172,73 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán là 3,03 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và PNJ cùng niêm yết 169,7–172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Phú Quý tăng 1,4 triệu đồng ở chiều mua và 1,2 triệu đồng ở chiều bán, đưa giá lên 169,7–172,7 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng có giá mua cao nhất thị trường ở mức 170,7 triệu đồng/lượng và bán ra 172,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán chỉ 2 triệu đồng/lượng, thấp nhất thị trường.

Giá vàng hôm nay đối với vàng nhẫn 9999 tăng tại tất cả các thương hiệu. Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 169,7–172,7 triệu đồng/lượng.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 169,4–172,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng. PNJ có mức giá thấp nhất với 169,2–172,2 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)

Giá vàng hôm nay Ngày 11/4/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 169,7 172,7 +1200 +1200 Tập đoàn DOJI 169,8 172,8 +1200 +1200 PNJ 169,7 172,7 +1200 +1200 Phú Quý 169,7 172,7 +1400 +1200 Bảo Tín Mạnh Hải 169,7 172,7 +2200 +1200 Bảo Tín Minh Châu 169,7 172,7 +1200 +1200 Mi Hồng 170,7 172,7 +700 +1200

1. DOJI - Cập nhật: 11/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra SJC DOJI Hà Nội 169.700 ▲1.200K 172.700 ▲1.200K SJC DOJI HCM 169.700 ▲1.200K 172.700 ▲1.200K SJC DOJI Đà Nẵng 169.700 ▲1.200K 172.700 ▲1.200K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 169.800 ▲1.200K 172.800 ▲1.200K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 169.700 ▲1.200K 172.700 ▲1.200K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 169.700 ▲1.200K 172.700 ▲1.200K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 169.700 ▲1.200K 172.700 ▲1.200K Vàng 24K DOJI 166.500 ▲1.000K 170.500 ▲1.000K

2. PNJ - Cập nhật: 11/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 169.700 ▲1.200K 172.700 ▲1.200K Nhẫn trơn PNJ 999.9 169.200 ▲1.200K 172.200 ▲1.200K Vàng Kim Bảo 999.9 169.200 ▲1.200K 172.200 ▲1.200K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 169.200 ▲1.200K 172.200 ▲1.200K Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng 169.200 ▲1.200K 172.200 ▲1.200K Vàng nữ trang 999.9 166.800 ▲1.300K 170.800 ▲1.300K Vàng nữ trang 999 166.630 ▲1.300K 170.630 ▲1.300K Vàng nữ trang 9920 163.230 ▲1.290K 169.430 ▲1.290K Vàng nữ trang 99 162.890 ▲1.280K 169.090 ▲1.280K Vàng 916 (22K) 150.250 ▲1.190K 156.450 ▲1.190K Vàng 750 (18K) 119.200 ▲970K 128.100 ▲970K Vàng 680 (16.3K) 107.240 ▲880K 116.140 ▲880K Vàng 650 (15.6K) 102.120 ▲840K 111.020 ▲840K Vàng 610 (14.6K) 95.290 ▲790K 104.190 ▲790K Vàng 585 (14K) 91.020 ▲760K 99.920 ▲760K Vàng 416 (10K) 62.150 ▲540K 71.050 ▲540K Vàng 375 (9K) 55.150 ▲490K 64.050 ▲490K Vàng 333 (8K) 47.980 ▲440K 56.880 ▲440K

3. BTMC - Cập nhật: 11/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 169.700 ▲1.200K 172.700 ▲1.200K Vàng miếng Rồng Thăng Long 169.700 ▲1.200K 172.700 ▲1.200K Nhẫn tròn trơn BTMC 169.700 ▲1.200K 172.700 ▲1.200K Bản vị vàng BTMC 169.700 ▲1.200K 172.700 ▲1.200K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 167.700 ▲1.200K 171.700 ▲1.200K Trang sức Rồng Thăng Long 999 167.500 ▲1.200K 171.500 ▲1.200K

4. SJC - Cập nhật: 11/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1 lượng 169.700 ▲1.200K 172.700 ▲1.200K Vàng SJC 5 chỉ 169.700 ▲1.200K 172.720 ▲1.200K Vàng SJC 1 chỉ 169.700 ▲1.200K 172.730 ▲1.200K Vàng nhẫn SJC 99,99 – 1 chỉ 169.400 ▲1.400K 172.400 ▲1.400K Vàng nhẫn SJC 99,99 – 0.5 chỉ 169.400 ▲1.400K 172.500 ▲1.400K Nữ trang 99,99% 167.400 ▲1.400K 170.900 ▲1.400K Nữ trang 99% 162.708 ▲1.386K 169.208 ▲1.386K Nữ trang 75% 119.438 ▲1.050K 128.338 ▲1.050K Nữ trang 68% 107.474 ▲952K 116.374 ▲952K Nữ trang 61% 95.509 ▲854K 104.409 ▲854K Nữ trang 58.3% 90.895 ▲817K 99.795 ▲817K Nữ trang 41.7% 62.522 ▲583K 71.422 ▲583K