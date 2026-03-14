Thị trường Giá vàng hôm nay 14/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 14/3/2026, vàng miếng SJC giảm từ 1,5 - 1,7 triệu xuống 181,8–184,8 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 24k 9999 cũng giảm xuống 181,5-184,8 triệu

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 14/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 6h ngày 14/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 5042,9 USD/ounce, giảm 35,5 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.318 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 160,01 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 24,79 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đang trải qua hai phiên giảm liên tiếp, nhưng đây vẫn chưa phải là mức thấp nhất trong tuần. Trên biểu đồ giá theo ngày, trong phiên giao dịch sáng 9/3, vàng miếng từng giảm sâu xuống khoảng 182,5 triệu đồng/lượng. So với mức này, giá giao dịch hiện tại vẫn cao hơn, cho thấy thị trường đang điều chỉnh nhưng chưa rơi về vùng đáy gần nhất.

Nếu so với đầu tuần, giá vàng hiện vẫn cao hơn khoảng 2,3 triệu đồng/lượng. Điều này cho thấy xu hướng tăng của vàng trong thời gian gần đây chưa hoàn toàn đảo chiều, dù thị trường đang có nhịp giảm sau giai đoạn tăng mạnh.

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn trong hai tuần gần nhất, vàng miếng SJC từng có thời điểm áp sát mốc 191 triệu đồng/lượng. Từ vùng giá này đến hiện tại, giá bán đã giảm khoảng 6 triệu đồng/lượng, cho thấy mức điều chỉnh khá mạnh sau giai đoạn tăng nóng.

Đà giảm của giá vàng cùng với chênh lệch giá mua – bán lớn mà các doanh nghiệp niêm yết đang khiến nhiều nhà đầu tư gặp rủi ro. Những người mua vàng ở vùng đỉnh có thể đang chịu khoản lỗ khoảng 9 triệu đồng/lượng chỉ sau hơn mười ngày nắm giữ.

Cập nhật giá vàng hôm nay 14/3/2026: Giá vàng SJC, 9999, giá vàng nhẫn

Cập nhật lúc 6h hôm nay 14/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 181,8–184,8 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, giảm từ 1,5 triệu đến 1,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua tại hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ và BTMH niêm yết ở ngưỡng 181,8–184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý và BTMC niêm yết ở ngưỡng 181,8-184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào – giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 182,8-184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 9999: Giảm từ 1,4 triệu đến 1,6 triệu đồng/lượng tùy cửa hàng

Phân khúc vàng nhẫn 9999 giảm từ 1,4 triệu đến 1,6 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 181,5-184,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cập nhật 6h hôm nay 14/3/2026, giá vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) niêm yết ở ngưỡng 181,5–184,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) niêm yết ở ngưỡng 181,8-184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết ở ngưỡng 181,8-184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết ở ngưỡng 181,5-184,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) và vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 181,8-184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Bảng giá vàng hôm nay 14/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 14/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

181,8 184,8

-1500 -1500 Tập đoàn DOJI

181,8

184,8

-1500 -1500 Mi Hồng

182,8 184,8

-1500 -1500 PNJ

181,8

184,8

-1500 -1500 Bảo Tín Minh Châu

181,8

184,8

-1700 -1500

Bảo Tín Mạnh Hải 181,8 184,8 -1500 -1500 Phú Quý 181,8 184,8

-1700 -1500

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 14/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

181,8 184,8 -1500 -1500 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 181,5 184,5 -1500 -1500 Vàng nhẫn trơn BTMC

181,8

184,8 -1500 -1500 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

181,5 184,5 -1600 -1600 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

181,8

184,8 -1500 -1500 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

181,8

184,8 -1400 -1400

1. DOJI - Cập nhật: 14/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 181,80 ▼1500K 184,80 ▼1500K Kim TT/AVPL 181,85 ▼1500K 184,90 ▼1500K NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 181,80 ▼1500K 184,80 ▼1500K Nguyên Liệu 99.99 173,00 175,00 Nguyên Liệu 99.9 172,50 174,50 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 180,20 ▲200K 184,20 ▲200K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 179,70 ▲200K 183,70 ▲200K Nữ trang 99 - Bán Lẻ 179,00 ▲200K 183,50 ▲200K

2. PNJ - Cập nhật: 14/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K Hà Nội - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K Đà Nẵng - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K Miền Tây - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K Tây Nguyên - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K Đông Nam Bộ - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K

3. AJC - Cập nhật: 14/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 181,80 ▼1500K 184,80 ▼1500K Miếng SJC Nghệ An 181,80 ▼1500K 184,80 ▼1500K Miếng SJC Thái Bình 181,80 ▼1500K 184,80 ▼1500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 181,80 ▼1300K 184,80 ▼1300K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 181,80 ▼1300K 184,80 ▼1300K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 181,80 ▼1300K 184,80 ▼1300K NL 99.90 171,20 ▼1000K NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 171,50 ▼1000K Trang sức 99.9 176,70 ▼1300K 183,70 ▼1300K Trang sức 99.99 176,80 ▼1300K 183,80 ▼1300K