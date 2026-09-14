Thị trường Giá vàng hôm nay 14/9/2026: Bảng SJC, DOJI, PNJ, BTMC, BTMH, Phú Quý và nhẫn trơn Giá vàng hôm nay 14/9/2026 ở vùng 143 - 146 triệu đồng/lượng, người mua đầu tháng 9 lỗ tới 5,8 triệu, đầu tháng 8 vẫn có lời.

Giá vàng hôm nay 14/9/2026: Cùng giữ một lượng vàng, người mua đầu tháng 9 lỗ còn đầu tháng 8 vẫn lời

Giá vàng hôm nay 14/9/2026 mở tuần với sự phân hóa rõ theo thời điểm mua: đầu tháng 9 đang lỗ, đầu tháng 8 vẫn sinh lời.

Chênh nhau đúng một tháng về thời điểm xuống tiền nhưng kết quả của người giữ vàng đang đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Với mặt bằng phổ biến 143 – 146 triệu đồng/lượng, người mua vàng ngày 1/9 đang tạm âm hàng triệu đồng, còn người mua từ ngày 1/8 phần lớn vẫn giữ được lợi nhuận.

Tại SJC, giá mua vào hiện được tham chiếu ở 143 triệu đồng/lượng. So với mức 148,7 triệu đồng mà khách hàng phải trả ngày 1/9, khoản lỗ nếu bán lại lên tới 5,7 triệu đồng/lượng. Người mua ngày 1/8 với giá 141,9 triệu đồng lại đang lời khoảng 1,1 triệu đồng.

Câu chuyện tương tự xuất hiện tại PNJ Hà Nội. Giá mua 143 triệu đồng khiến người mua ngày đầu tháng 9 tạm âm 5,7 triệu đồng/lượng. Với người đã nắm giữ vàng từ ngày 1/8, giá hiện tại vẫn cao hơn vốn ban đầu khoảng 1,1 triệu đồng.

Ở DOJI, vàng miếng được tham chiếu tại 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra. Nếu mua ngày 1/9, nhà đầu tư cần giá mua vào tăng từ 143 lên 148,7 triệu đồng mới có thể hòa vốn. Ngược lại, người mua ngày 1/8 đang có khoản lời khoảng 1,1 triệu đồng.

Phú Quý cũng cho kết quả tương tự khi giá mua hiện tại đạt 143 triệu đồng/lượng. Người mua đầu tháng 9 lỗ khoảng 5,7 triệu đồng/lượng, trong khi người mua đầu tháng 8 vẫn lời 1,1 triệu đồng.

Với Bảo Tín Mạnh Hải, mức lãi của người mua ngày 1/8 thấp hơn một chút. Giá vốn khi đó là 142,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá thu mua hiện tại là 143 triệu đồng, tương ứng chênh lệch dương 800.000 đồng. Người mua ngày 1/9 vẫn đang chịu mức lỗ 5,7 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu lại đứng ở đầu bên kia khi người mua ngày 1/9 chịu khoản lỗ lớn nhất. Giá bán tại thời điểm đó là 148,7 triệu đồng/lượng, còn mức thu mua hiện chỉ 142,9 triệu đồng, tạo ra khoảng cách 5,8 triệu đồng/lượng. Người mua từ ngày 1/8 vẫn đang lời khoảng 1 triệu đồng.

Ở Mi Hồng, con số khác biệt rõ rệt hơn. Giá thu mua hiện đạt 144,5 triệu đồng/lượng, trong khi khách mua ngày 1/9 đã trả 147,2 triệu đồng, tương ứng mức lỗ khoảng 2,7 triệu đồng. Nếu mua ngày 1/8 với giá chỉ 139,5 triệu đồng, người sở hữu hiện có thể chốt khoản lời 5 triệu đồng/lượng.

Nhìn vào hai mốc 1/8 và 1/9, thời điểm mua đang quyết định gần như toàn bộ kết quả đầu tư. Chỉ cách nhau một tháng, người mua đầu tháng 9 đang âm từ 2,7 – 5,8 triệu đồng/lượng, còn người mua đầu tháng 8 vẫn lời từ 800.000 đồng đến 5 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay

Ngày 14/9/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến tuần trước

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

143,0 146,0

+600 +600 Tập đoàn DOJI

143,0 146,0

+600 +600 Mi Hồng

144,5 146,0

+700 +700 PNJ

143,0 146,0

+600 +600 Bảo Tín Minh Châu

142,9 146,0

+500 +600 Bảo Tín Mạnh Hải 143,0 146,0

+600 +600 Phú Quý 143,0 146,0

+600 +600

1. SJC - Cập nhật: 14/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong tuần trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 143.000.000

▲ 600.000 146.020.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143.000.000

▲ 600.000 146.030.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142.500.000

▲ 600.000 145.600.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 140.000.000

▲ 600.000 144.500.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 136.069.000

▲ 594.000 143.069.000

▲ 594.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 98.736.000

▲ 450.000 108.536.000

▲ 450.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 88.620.000

▲ 408.000 98.420.000

▲ 408.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 78.504.000

▲ 366.000 88.304.000

▲ 366.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 74.602.000

▲ 350.000 84.402.000

▲ 350.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 50.613.000

▲ 251.000 60.413.000

▲ 251.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000

2. BTMC - Cập nhật: 14/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong tuần trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 142.900.000

▲ 500.000 146.000.000

▲ 600.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 140.900.000

▲ 300.000 145.900.000

▲ 300.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 140.700.000

▲ 300.000 145.700.000

▲ 300.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 142.900.000

▲ 300.000 146.900.000

▲ 300.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 142.900.000

▲ 300.000 146.900.000

▲ 300.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 142.900.000

▲ 300.000 146.900.000

▲ 300.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 140.000.000

±0 0

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 137.400.000

▼ 600.000 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 14/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong tuần trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 TPHCM PNJ 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 TPHCM SJC 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Hà Nội PNJ 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Đà Nẵng PNJ 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Đà Nẵng SJC 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Miền Tây PNJ 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Miền Tây SJC 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Tây Nguyên PNJ 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Tây Nguyên SJC 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Đông Nam Bộ PNJ 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Đông Nam Bộ SJC 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 140.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 140.350.000

▲ 590.000 145.350.000

▲ 590.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 137.850.000

▲ 600.000 144.050.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 127.080.000

▲ 550.000 133.280.000

▲ 550.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 99.230.000

▲ 450.000 109.130.000

▲ 450.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 89.040.000

▲ 410.000 98.940.000

▲ 410.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 84.680.000

▲ 390.000 94.580.000

▲ 390.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 78.860.000

▲ 370.000 88.760.000

▲ 370.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 75.220.000

▲ 350.000 85.120.000

▲ 350.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 50.630.000

▲ 250.000 60.530.000

▲ 250.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.660.000

▲ 220.000 54.560.000

▲ 220.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.550.000

▲ 200.000 48.450.000

▲ 200.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 138.140.000

▲ 600.000 144.340.000

▲ 600.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 135.800.000

▲ 500.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 133.190.000

▲ 490.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 14/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong tuần trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 143.000.000

▲ 600.000 146.400.000

▲ 600.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 143.000.000

▲ 600.000 146.400.000

▲ 600.000 Phú quý 1 lượng 99.9 142.900.000

▲ 600.000 146.300.000

▲ 600.000 Vàng trang sức 999 139.900.000

▲ 500.000 144.900.000

▲ 500.000 Vàng trang sức 99 138.600.000

▲ 495.000 143.550.000

▲ 495.000 Vàng trang sức 98 137.200.000

▲ 490.000 142.100.000

▲ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 137.500.000

▲ 500.000 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 14/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong tuần trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 143.000.000

▲ 200.000 147.000.000

▲ 200.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 143.000.000

▲ 200.000 147.000.000

▲ 200.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 142.500.000

▲ 500.000 146.500.000

▲ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 142.000.000

▲ 500.000 146.000.000

▲ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99 140.300.000

▲ 500.000 145.000.000

▲ 500.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 14/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong tuần trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 144.500.000

▲ 700.000 146.000.000

▲ 700.000 Vàng 99,9% 144.500.000

▲ 700.000 146.000.000

▲ 700.000 Vàng 9T85 (98,5%) 133.800.000

▲ 300.000 135.800.000

▲ 300.000 Vàng 9T8 (98,0%) 133.000.000

▲ 300.000 135.000.000

▲ 300.000 Vàng 95 (95,0%) 129.000.000

▲ 300.000 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 96.500.000

±0 99.500.000

±0 Vàng V68 (68,0%) 85.000.000

±0 88.000.000

±0 Vàng 6T1 (61,0%) 82.000.000

±0 85.000.000

±0 Vàng 14K (58,0%) 76.000.000

±0 79.000.000

±0 Vàng 10K (41,0%) 50.500.000

±0 53.500.000

±0

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 14/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong tuần trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.500.000

▲ 500.000 145.000.000

▲ 500.000 Nhẫn 999.9 134.500.000

▲ 500.000 138.500.000

▲ 500.000 Vàng Ta 999.9 134.500.000

▲ 500.000 138.500.000

▲ 500.000 Vàng Ta 990 132.500.000

▲ 500.000 136.500.000

▲ 500.000 Vàng 18K (750) 99.000.000

▲ 680.000 104.500.000

▲ 680.000 Vàng trắng Au750 99.000.000

▲ 680.000 104.500.000

▲ 680.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 14/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong tuần trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 142.900.000

▼ 1.700.000 146.900.000

▼ 1.700.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 14.290.000

▼ 170.000 14.690.000

▼ 170.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 141.900.000

▼ 1.700.000 0

±0 Vàng trang sức 24K (999.9) 140.900.000

▼ 1.700.000 145.900.000

▼ 1.700.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 140.800.000

▼ 1.700.000 145.800.000

▼ 1.700.000 Vàng nguyên liệu 999,9 136.000.000

±0 0

±0 Vàng nguyên liệu 99.9 135.500.000

±0 0

±0

Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 được tham chiếu ở 140,9 triệu đồng/lượng mua vào và 145,9 triệu đồng/lượng bán ra. Biên mua – bán đạt tới 5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải mua vàng nhẫn 9999 ở mức 141,9 triệu đồng/lượng. Nếu so với DOJI, Phú Quý hay PNJ cùng mua quanh 143 triệu đồng, mức thu mua tại BTMH thấp hơn khoảng 1,1 triệu đồng.

Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 có giá 143 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức bán cao nhất trong nhóm khảo sát, cao hơn nhẫn SJC tới 1,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết nhẫn tròn 9999 tại 143 – 146,4 triệu đồng/lượng. Với cùng mức mua vào như DOJI, người mua mới tại Phú Quý phải trả ít hơn khoảng 600.000 đồng/lượng.

PNJ cũng mua vào 143 triệu đồng nhưng bán ra 146 triệu đồng/lượng. Biên mua – bán ở mức 3 triệu đồng, thuộc nhóm thấp hơn trên thị trường khảo sát.

SJC mua vàng nhẫn 9999 ở 142,5 triệu đồng và bán ra 145,5 triệu đồng/lượng. Mức bán này thấp hơn DOJI 1,5 triệu đồng và thấp hơn BTMC 400.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 14/9/2026: Chờ cuộc họp Fed ngày 15 – 16/9

Mức giá vàng thế giới được tham chiếu khi bước vào ngày 14/9 là 4.347,7 USD/ounce, tương ứng mức chốt cuối tuần và tăng 32,1 USD/ounce so với một ngày trước đó.

Với tỷ giá Vietcombank 26.110 VND/USD, vàng thế giới quy đổi khoảng 136,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Trong khi đó, vàng SJC bán ra ở 146 triệu đồng/lượng, tạo khoảng cách khoảng 9,1 triệu đồng so với giá quốc tế.

Một tuần vừa qua không thuận lợi với vàng khi đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và giá dầu đi lên. Các số liệu PPI và CPI tháng 8 tiếp tục làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát chưa giảm đủ nhanh.

Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang cuộc họp chính sách Fed ngày 15 – 16/9. Kỳ vọng về hướng đi lãi suất có thể tiếp tục tạo biến động mạnh với vàng, đồng USD và lợi suất trái phiếu.

Dù vậy, 9 trong tổng số 14 chuyên gia tham gia khảo sát, tương đương 64%, vẫn dự báo vàng tăng trong tuần mới. Có 2 chuyên gia, chiếm 14%, dự báo giá giảm và 3 người, tương đương 22%, cho rằng thị trường đi ngang.

Với nhà đầu tư cá nhân, 115 trong 218 lượt bình chọn, tương đương 53%, kỳ vọng giá tăng. Có 52 người, chiếm 24%, dự báo giảm và 51 người, tương đương 23%, lựa chọn kịch bản đi ngang. Như vậy, tâm lý thị trường vẫn nghiêng về hướng tích cực nhưng chưa tạo được sự đồng thuận áp đảo.