Thị trường Giá vàng hôm nay 15/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới Cập nhật giá vàng hôm nay 14/3/2026, vàng miếng SJC giảm 2,2 triệu xuống 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 24k 9999 cũng giảm xuống 179,3–182,6 triệu

Giá vàng thế giới chốt tuần 15/3/2026 giảm

Theo Kitco, giá vàng hôm nay 15/3/2026 trên thị trường thế giới giao ngay ghi nhận vào lúc 6h sáng (giờ Việt Nam) ở mức 5017,7 USD/ounce, giảm 60,7 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank ở mức 26.318 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 159,21 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC hôm nay 15/3/2026 đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 23,39 triệu đồng/lượng.

Tại phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội), nhiều người dân xếp hàng dài từ sáng sớm để mua vàng khi giá giảm. Nhu cầu giao dịch tăng khiến khu vực các cửa hàng luôn trong tình trạng đông khách.

Tại Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông), cửa hàng cho biết vẫn bán vàng nhẫn không giới hạn số lượng, nhưng khách mua từ 4 chỉ trở lên sẽ nhận giấy hẹn ngày 26/3 mới nhận được vàng.

Trên thị trường thế giới, tuần qua giá vàng dao động mạnh trong vùng 5.000 – gần 5.240 USD/ounce. Khảo sát của Kitco News cho thấy 40% chuyên gia dự báo giá tăng, 40% dự báo giảm, trong khi 63% nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng vàng sẽ đi lên trong tuần tới.

Cập nhật lúc 6h hôm nay 15/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 179,6–182,6 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua tại hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 180,6-182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 9999: Giảm từ 1,8 triệu đến 2,2 triệu đồng/lượng tùy cửa hàng

Phân khúc vàng nhẫn 9999 giảm từ 1,8 triệu đến 2,2 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 179,3-182,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cập nhật 6h hôm nay 15/3/2026, giá vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) niêm yết ở ngưỡng 179,3–182,3 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI), vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết ở ngưỡng 179,6-182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết ở ngưỡng 179,5-182,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) và vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 180-183 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Bảng giá vàng hôm nay 15/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 15/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

179,6 182,6

-2200 -2200 Tập đoàn DOJI

179,6

182,6

-2200 -2200 Mi Hồng

180,6 182,6

-2200 -1500 PNJ

179,6

182,6

-2200 -2200 Bảo Tín Minh Châu

179,6

182,6

-2200 -2200

Bảo Tín Mạnh Hải 179,6 182,6 -2200 -2200 Phú Quý 179,6 182,6

-2200 -2200

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 15/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Bán ra Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

179,6 182,6 -2200 -2200 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 179,3 182,3 -2200 -2200 Vàng nhẫn trơn BTMC

180

183 -1800 -1800 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

179,5 182,5 -2000 -2000 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

180

183 -1800 -1800 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

179,6

182,6 -2200 -2200

1. DOJI - Cập nhật: 15/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 179,60 ▼2200K 182,60 ▼2200K Kim TT/AVPL 179,65 ▼2200K 182,70 ▼2200K NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 179,60 ▼2200K 182,60 ▼2200K Nguyên Liệu 99.99 170,80 ▼2200K 172,80 ▼2200K Nguyên Liệu 99.9 170,30 ▼2200K 172,30 ▼2200K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 178,00 ▼2200K 182,00 ▼2200K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 177,50 ▼2200K 181,50 ▼2200K Nữ trang 99 - Bán Lẻ 176,80 ▼2200K 181,30 ▼2200K

2. PNJ - Cập nhật: 15/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K Hà Nội - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K Đà Nẵng - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K Miền Tây - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K Tây Nguyên - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K Đông Nam Bộ - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K

3. AJC - Cập nhật: 15/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 179,60 ▼2200K 182,60 ▼2200K Miếng SJC Nghệ An 179,60 ▼2200K 182,60 ▼2200K Miếng SJC Thái Bình 179,60 ▼2200K 182,60 ▼2200K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 179,60 ▼2200K 182,60 ▼2200K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 179,60 ▼2200K 182,60 ▼2200K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 179,60 ▼2200K 182,60 ▼2200K NL 99.90 170,70 ▼500K NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 171,00 ▼500K Trang sức 99.9 174,50 ▼2200K 181,50 ▼2200K Trang sức 99.99 174,60 ▼2200K 181,60 ▼2200K