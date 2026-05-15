Thị trường Giá vàng hôm nay 15/5/2026: Cập nhật bảng giá SJC DOJI PNJ sớm nhất Giá vàng hôm nay 15/5/2026 tại SJC, DOJI, PNJ và vàng nhẫn đồng loạt đứng yên. Giá vàng thế giới quanh 4.687 USD/ounce theo Kitco

Giá vàng hôm nay 15/5/2026 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại hầu hết hệ thống kinh doanh lớn. Giá vàng SJC, vàng nhẫn và vàng nữ trang 24K 18K chưa xuất hiện biến động mới trong phiên sáng

Giá vàng SJC duy trì quanh 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM sáng nay được niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều giao dịch.

DOJI tiếp tục giao dịch giá vàng ở vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng tại cả Hà Nội và TPHCM. PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ nguyên mức giá tương tự.

Chênh lệch mua bán phổ biến trên thị trường vàng hiện quanh 3 triệu đồng/lượng. Mi Hồng là doanh nghiệp có mức chênh lệch thấp nhất khi chỉ duy trì khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn chưa có biến động mới

Giá vàng nhẫn sáng 15/5 tiếp tục ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn. DOJI niêm yết vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ đang ở mức 161,8 - 164,8 triệu đồng/lượng. Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn quanh 162 - 165 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn ép vỉ quanh mức 162 - 164,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua bán ở mức 2,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng chung của thị trường vàng.

Bảng giá vàng hôm nay 15/5/2026 mới nhất như sau

Giá vàng hôm nay Ngày 15/5/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 162 165 - - Tập đoàn DOJI 162 165 - - PNJ 162 165 - - Phú Quý 162 165 - - Bảo Tín Mạnh Hải 162 165 - - Bảo Tín Minh Châu 162 165 - - Mi Hồng 163,5 165 - -

1. DOJI - Cập nhật: 15/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 162,000 165,000 Vàng miếng SJC DOJI HCM 162,000 165,000 Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 162,000 165,000 Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 162,000 165,000 Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 162,000 165,000 Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 162,000 165,000 Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 162,000 165,000 Vàng 24K DOJI 160,000 164,000

2. PNJ - Cập nhật: 15/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 162,000 165,000 Nhẫn trơn PNJ 999.9 162,000 165,000 Vàng Kim Bảo 999.9 162,000 165,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 162,000 165,000 Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 162,000 165,000 Vàng nữ trang 999.9 PNJ 160,000 164,000 Vàng nữ trang 999 PNJ 159,840 163,840 Vàng nữ trang 9920 PNJ 156,490 162,690 Vàng nữ trang 99 PNJ 156,160 162,360 Vàng 916 (22K) 144,020 150,220 Vàng 750 (18K) 114,100 123,000 Vàng 680 (16.3K) 102,620 111,520 Vàng 650 (15.6K) 97,700 106,600 Vàng 610 (14.6K) 91,140 100,040 Vàng 585 (14K) 87,040 95,940 Vàng 416 (10K) 59,320 68,220 Vàng 375 (9K) 52,600 61,500 Vàng 333 (8K) 45,710 54,610

3. BTMC - Cập nhật: 15/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 162,000 165,000 Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 162,000 165,000 Nhẫn tròn trơn BTMC 162,000 165,000 Bản vị vàng BTMC 162,000 165,000 Trang sức Rồng Thăng Long 9999 160,000 164,000 Trang sức Rồng Thăng Long 999 159,800 163,800

4. SJC - Cập nhật: 15/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 162,000 165,000 Vàng SJC 5 chỉ 162,000 165,020 Vàng SJC 0.5, 1, 2 chỉ 162,000 165,030 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 161,800 164,800 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 161,800 164,900 Nữ trang 99,99% 159,800 163,300 Nữ trang 99% 155,183 161,683 Nữ trang 75% 113,737 122,637 Nữ trang 68% 102,305 111,205 Nữ trang 61% 90,872 99,772 Nữ trang 58,3% 86,463 95,363 Nữ trang 41,7% 59,352 68,252

Giá vàng thế giới giữ ổn định

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 5h00 ngày 15/5/2026 ở mức khoảng 4.687,8 USD/ounce, gần như đi ngang so với hôm qua. Giá vàng tương lai Mỹ giao tháng 6 giảm nhẹ xuống 4.695,80 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.382 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 148,9 triệu đồng/lượng chưa bao gồm thuế và phí. Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16,1 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng quốc tế đang chịu ảnh hưởng từ diễn biến chiến sự Trung Đông, sức mạnh của đồng USD và kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Nhiều hội nhóm trên mạng xã hội đang rao bán vàng nhẫn thấp hơn từ 1 - 2 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết chính thức của doanh nghiệp. Các thương hiệu được rao bán nhiều gồm DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.

Giá vàng hôm nay nhìn chung vẫn trong giai đoạn tích lũy sau chuỗi biến động mạnh trước đó. Thị trường vàng trong nước tiếp tục duy trì mức chênh lệch cao so với giá vàng thế giới.