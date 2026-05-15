Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng hôm nay 15/5/2026: Cập nhật bảng giá SJC DOJI PNJ sớm nhất

Quốc Duẩn 15/05/2026 05:00

Giá vàng hôm nay 15/5/2026 tại SJC, DOJI, PNJ và vàng nhẫn đồng loạt đứng yên. Giá vàng thế giới quanh 4.687 USD/ounce theo Kitco

Giá vàng hôm nay 15/5/2026 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại hầu hết hệ thống kinh doanh lớn. Giá vàng SJC, vàng nhẫn và vàng nữ trang 24K 18K chưa xuất hiện biến động mới trong phiên sáng

Giá vàng SJC duy trì quanh 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM sáng nay được niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều giao dịch.

DOJI tiếp tục giao dịch giá vàng ở vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng tại cả Hà Nội và TPHCM. PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ nguyên mức giá tương tự.

Chênh lệch mua bán phổ biến trên thị trường vàng hiện quanh 3 triệu đồng/lượng. Mi Hồng là doanh nghiệp có mức chênh lệch thấp nhất khi chỉ duy trì khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 15/5/2026: Cập nhật bảng giá SJC DOJI PNJ sớm nhất

Giá vàng nhẫn chưa có biến động mới

Giá vàng nhẫn sáng 15/5 tiếp tục ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn. DOJI niêm yết vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ đang ở mức 161,8 - 164,8 triệu đồng/lượng. Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn quanh 162 - 165 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn ép vỉ quanh mức 162 - 164,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua bán ở mức 2,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng chung của thị trường vàng.

Bảng giá vàng hôm nay 15/5/2026 mới nhất như sau

Giá vàng hôm nayNgày 15/5/2026
(Triệu đồng)		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC tại Hà Nội162165--
Tập đoàn DOJI162165--
PNJ162165--
Phú Quý162165--
Bảo Tín Mạnh Hải162165--
Bảo Tín Minh Châu162165--
Mi Hồng163,5165--
1. DOJI - Cập nhật: 15/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
LoạiMua vàoBán ra
Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội162,000165,000
Vàng miếng SJC DOJI HCM162,000165,000
Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng162,000165,000
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội162,000165,000
Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM162,000165,000
Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng162,000165,000
Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng162,000165,000
Vàng 24K DOJI160,000164,000
2. PNJ - Cập nhật: 15/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Khu vựcMua vàoBán ra
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ162,000165,000
Nhẫn trơn PNJ 999.9162,000165,000
Vàng Kim Bảo 999.9162,000165,000
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9162,000165,000
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng162,000165,000
Vàng nữ trang 999.9 PNJ160,000164,000
Vàng nữ trang 999 PNJ159,840163,840
Vàng nữ trang 9920 PNJ156,490162,690
Vàng nữ trang 99 PNJ156,160162,360
Vàng 916 (22K)144,020150,220
Vàng 750 (18K)114,100123,000
Vàng 680 (16.3K)102,620111,520
Vàng 650 (15.6K)97,700106,600
Vàng 610 (14.6K)91,140100,040
Vàng 585 (14K)87,04095,940
Vàng 416 (10K)59,32068,220
Vàng 375 (9K)52,60061,500
Vàng 333 (8K)45,71054,610
3. BTMC - Cập nhật: 15/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
LoạiMua vàoBán ra
Vàng miếng SJC BTMC162,000165,000
Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC162,000165,000
Nhẫn tròn trơn BTMC162,000165,000
Bản vị vàng BTMC162,000165,000
Trang sức Rồng Thăng Long 9999160,000164,000
Trang sức Rồng Thăng Long 999159,800163,800
4. SJC - Cập nhật: 15/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
LoạiMua vàoBán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG162,000165,000
Vàng SJC 5 chỉ162,000165,020
Vàng SJC 0.5, 1, 2 chỉ162,000165,030
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ161,800164,800
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ161,800164,900
Nữ trang 99,99%159,800163,300
Nữ trang 99%155,183161,683
Nữ trang 75%113,737122,637
Nữ trang 68%102,305111,205
Nữ trang 61%90,87299,772
Nữ trang 58,3%86,46395,363
Nữ trang 41,7%59,35268,252

Giá vàng thế giới giữ ổn định

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 5h00 ngày 15/5/2026 ở mức khoảng 4.687,8 USD/ounce, gần như đi ngang so với hôm qua. Giá vàng tương lai Mỹ giao tháng 6 giảm nhẹ xuống 4.695,80 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.382 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 148,9 triệu đồng/lượng chưa bao gồm thuế và phí. Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16,1 triệu đồng/lượng.

gold-price-today-price-of-gold-per-ounce-24-hour-spot-chart-kitco-05-14-2026_10_37_pm.png

Thị trường vàng quốc tế đang chịu ảnh hưởng từ diễn biến chiến sự Trung Đông, sức mạnh của đồng USD và kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Nhiều hội nhóm trên mạng xã hội đang rao bán vàng nhẫn thấp hơn từ 1 - 2 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết chính thức của doanh nghiệp. Các thương hiệu được rao bán nhiều gồm DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.

Giá vàng hôm nay nhìn chung vẫn trong giai đoạn tích lũy sau chuỗi biến động mạnh trước đó. Thị trường vàng trong nước tiếp tục duy trì mức chênh lệch cao so với giá vàng thế giới.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá vàng hôm nay 15/5/2026: Cập nhật bảng giá SJC DOJI PNJ sớm nhất
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO