Thị trường Giá vàng hôm nay 15/9/2026: Bảng SJC, DOJI, PNJ, BTMC, BTMH, Phú Quý và nhẫn trơn Giá vàng hôm nay 15/9/2026 mở đầu ngày mới với mặt bằng bán ra quanh 145,6 triệu đồng/lượng; Mi Hồng thấp hơn sau nhịp giảm mạnh phiên trước.

Giá vàng hôm nay 15/9/2026: SJC ở 145,6 triệu đồng/lượng, Mi Hồng thấp hơn 1 triệu sau phiên trước

Giá vàng hôm nay 15/9/2026 lúc 5h00 đang ghi nhận vàng miếng SJC ở mức 142,6 - 145,6 triệu đồng/lượng. Phiên trước, nhiều thương hiệu quay đầu giảm sau nhịp hồi phục, riêng DOJI vẫn duy trì vùng giá cao.

Tại SJC, giá vàng hôm nay 15/9/2026 lúc 5h00 đang ở mức 142,6 triệu đồng/lượng mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng bán ra. Mức này thấp hơn 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày trước. Trong phiên 14/9, SJC từng nâng giá lên 143,2 - 146,2 triệu đồng/lượng vào buổi sáng, sau đó giảm 600.000 đồng/lượng mỗi chiều khi bước sang cuối phiên.

Tại PNJ Hà Nội, vàng miếng sáng nay được ghi nhận ở 142,6 triệu đồng/lượng mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày trước, giá đang thấp hơn 400.000 đồng/lượng. Diễn biến phiên 14/9 cho thấy PNJ từng đứng tại 142,7 - 145,7 triệu đồng/lượng trước khi hạ thêm 100.000 đồng/lượng vào cuối chiều.

Tại Phú Quý, giá vàng hôm nay 15/9/2026 đang ở mức 142,6 triệu đồng/lượng chiều mua và 145,6 triệu đồng/lượng chiều bán. Giá hiện thấp hơn 400.000 đồng/lượng so với mốc ngày trước. Trong phiên trước, doanh nghiệp có thời điểm niêm yết 142,7 - 145,7 triệu đồng/lượng rồi giảm nhẹ 100.000 đồng/lượng khi chốt ngày.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), vàng miếng đang được mua vào với giá 142,6 triệu đồng/lượng và bán ra 145,6 triệu đồng/lượng. So với ngày trước, hai chiều cùng giảm 400.000 đồng/lượng. Cuối phiên 14/9, BTMH cũng điều chỉnh giảm 100.000 đồng/lượng so với vùng 142,7 - 145,7 triệu đồng/lượng ghi nhận trước đó.

Tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC), giá vàng miếng đầu ngày 15/9 ở mức 142,6 triệu đồng/lượng mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng bán ra. Chiều mua hiện thấp hơn ngày trước 300.000 đồng/lượng, còn chiều bán giảm 400.000 đồng/lượng. Trong phiên 14/9, BTMC từng đưa giá lên 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra trước khi hạ nhiệt về cuối ngày.

Riêng DOJI đang giữ mức giá cao hơn phần lớn thương hiệu còn lại. Giá vàng hôm nay 15/9/2026 tại đây ở mức 143,2 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn 200.000 đồng/lượng so với ngày trước. Trong phiên 14/9, DOJI đi ngược chiều giảm chung khi tăng từ vùng 142,7 - 145,7 triệu đồng/lượng lên mức hiện tại.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng sáng 15/9 đang ở 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày trước, cả hai chiều thấp hơn tới 1 triệu đồng/lượng. Phiên 14/9 ghi nhận biến động mạnh tại thương hiệu này khi giá từ 144 - 145,5 triệu đồng/lượng giảm thêm 500.000 đồng/lượng mỗi chiều vào cuối ngày.

Như vậy, giá vàng hôm nay 15/9/2026 mở đầu ngày mới với mặt bằng bán ra phổ biến quanh 145,6 triệu đồng/lượng. DOJI vẫn đứng cao ở 146,2 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng có giá bán 145 triệu đồng/lượng sau mức giảm sâu trong phiên trước.

Giá vàng hôm nay

Ngày 15/9/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

142,6 145,6

-400 -400 Tập đoàn DOJI

142,6 146,0

-400 -400 Mi Hồng

143,5 145,0

-1000 -1000 PNJ

142,6 145,6

-400 -400 Bảo Tín Minh Châu

142,6 145,6

-300 -400 Bảo Tín Mạnh Hải 142,6 145,6

-400 -400 Phú Quý 142,6 145,6

-400 -400

1. SJC - Cập nhật: 15/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142.100.000

▼ 400.000 145.100.000

▼ 400.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.600.000

▼ 400.000 145.600.000

▼ 400.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 142.600.000

▼ 400.000 145.620.000

▼ 400.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142.600.000

▼ 400.000 145.630.000

▼ 400.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142.100.000

▼ 400.000 145.200.000

▼ 400.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 139.600.000

▼ 400.000 144.100.000

▼ 400.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 135.673.000

▼ 396.000 142.673.000

▼ 396.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 98.436.000

▼ 300.000 108.236.000

▼ 300.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 88.348.000

▼ 272.000 98.148.000

▼ 272.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 78.260.000

▼ 244.000 88.060.000

▼ 244.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 74.369.000

▼ 233.000 84.169.000

▼ 233.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 50.446.000

▼ 167.000 60.246.000

▼ 167.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.600.000

▼ 400.000 145.600.000

▼ 400.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.600.000

▼ 400.000 145.600.000

▼ 400.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.600.000

▼ 400.000 145.600.000

▼ 400.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.600.000

▼ 400.000 145.600.000

▼ 400.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.600.000

▼ 400.000 145.600.000

▼ 400.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.600.000

▼ 400.000 145.600.000

▼ 400.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.600.000

▼ 400.000 145.600.000

▼ 400.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.600.000

▼ 400.000 145.600.000

▼ 400.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.600.000

▼ 400.000 145.600.000

▼ 400.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.600.000

▼ 400.000 145.600.000

▼ 400.000

2. BTMC - Cập nhật: 15/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 142.600.000

▼ 300.000 145.600.000

▼ 400.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 140.800.000

▼ 200.000 145.800.000

▼ 200.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 140.600.000

▼ 200.000 145.600.000

▼ 200.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 142.800.000

▼ 200.000 146.800.000

▼ 200.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 142.800.000

▼ 200.000 146.800.000

▼ 200.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 142.800.000

▼ 200.000 146.800.000

▼ 200.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 130.900.000

▼ 9.200.000 0

± 0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 136.400.000

▼ 1.200.000 0

± 0

3. PNJ - Cập nhật: 15/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 142.600.000

▼ 400.000 145.600.000

▼ 400.000 TPHCM PNJ 142.400.000

▼ 600.000 145.500.000

▼ 500.000 TPHCM SJC 142.600.000

▼ 400.000 145.600.000

▼ 400.000 Hà Nội PNJ 142.400.000

▼ 600.000 145.500.000

▼ 500.000 Đà Nẵng PNJ 142.400.000

▼ 600.000 145.500.000

▼ 500.000 Đà Nẵng SJC 142.600.000

▼ 400.000 145.600.000

▼ 400.000 Miền Tây PNJ 142.400.000

▼ 600.000 145.500.000

▼ 500.000 Miền Tây SJC 142.600.000

▼ 400.000 145.600.000

▼ 400.000 Tây Nguyên PNJ 142.400.000

▼ 600.000 145.500.000

▼ 500.000 Tây Nguyên SJC 142.600.000

▼ 400.000 145.600.000

▼ 400.000 Đông Nam Bộ PNJ 142.400.000

▼ 600.000 145.500.000

▼ 500.000 Đông Nam Bộ SJC 142.600.000

▼ 400.000 145.600.000

▼ 400.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 142.400.000

▼ 600.000 145.500.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 139.900.000

▼ 600.000 144.900.000

▼ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 139.760.000

▼ 590.000 144.760.000

▼ 590.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 137.250.000

▼ 600.000 143.450.000

▼ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 126.530.000

▼ 550.000 132.730.000

▼ 550.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 98.780.000

▼ 450.000 108.680.000

▼ 450.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 88.630.000

▼ 410.000 98.530.000

▼ 410.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 84.290.000

▼ 390.000 94.190.000

▼ 390.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 78.490.000

▼ 370.000 88.390.000

▼ 370.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 74.870.000

▼ 350.000 84.770.000

▼ 350.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 50.380.000

▼ 250.000 60.280.000

▼ 250.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.440.000

▼ 220.000 54.340.000

▼ 220.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.350.000

▼ 200.000 48.250.000

▼ 200.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 142.400.000

▼ 600.000 145.500.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 142.400.000

▼ 600.000 145.500.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 137.540.000

▼ 600.000 143.740.000

▼ 600.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 135.500.000

▼ 300.000 0

± 0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 132.900.000

▼ 290.000 0

± 0

4. Phú Quý - Cập nhật: 15/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 142.600.000

▼ 400.000 145.600.000

▼ 400.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 142.600.000

▼ 400.000 146.000.000

▼ 400.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 142.600.000

▼ 400.000 146.000.000

▼ 400.000 Phú quý 1 lượng 99.9 142.500.000

▼ 400.000 145.900.000

▼ 400.000 Vàng trang sức 999 140.200.000

▲ +300.000 145.200.000

▲ +300.000 Vàng trang sức 99 138.897.000

▲ +297.000 143.847.000

▲ +297.000 Vàng trang sức 98 137.494.000

▲ +294.000 142.394.000

▲ +294.000 Vàng 999.9 phi SJC 137.500.000

± 0 0

± 0

5. DOJI - Cập nhật: 15/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 142.800.000

▼ 200.000 146.800.000

▼ 200.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 142.800.000

▼ 200.000 146.800.000

▼ 200.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 142.400.000

▼ 100.000 146.400.000

▼ 100.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 141.900.000

▼ 100.000 145.900.000

▼ 100.000 Hà Nội Nữ trang 99 140.000.000

▼ 300.000 144.700.000

▼ 300.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 15/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 143.500.000

▼ 1.000.000 145.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 99,9% 143.500.000

▼ 1.000.000 145.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 9T85 (98,5%) 133.000.000

▼ 800.000 135.000.000

▼ 800.000 Vàng 9T8 (98,0%) 132.200.000

▼ 800.000 134.200.000

▼ 800.000 Vàng 95 (95,0%) 128.200.000

▼ 800.000 0

± 0 Vàng V75 (75,0%) 96.000.000

▼ 500.000 99.000.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 84.500.000

▼ 500.000 87.500.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 81.500.000

▼ 500.000 84.500.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 75.500.000

▼ 500.000 78.500.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 50.000.000

▼ 500.000 53.000.000

▼ 500.000

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 15/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 142.000.000

▲ +500.000 145.500.000

▲ +500.000 Nhẫn 999.9 134.000.000

▼ 500.000 138.000.000

▼ 500.000 Vàng Ta 999.9 134.000.000

▼ 500.000 138.000.000

▼ 500.000 Vàng Ta 990 132.000.000

▼ 500.000 136.000.000

▼ 500.000 Vàng 18K (750) 97.860.000

▼ 460.000 103.360.000

▼ 460.000 Vàng trắng Au750 97.860.000

▼ 460.000 103.360.000

▼ 460.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 15/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 142.600.000

▼ 400.000 145.600.000

▼ 400.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 142.800.000

▼ 100.000 146.800.000

▼ 100.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 14.280.000

▼ 10.000 14.680.000

▼ 10.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 141.800.000

▼ 100.000 0

± 0 Vàng trang sức 24K (999.9) 140.800.000

▼ 100.000 145.800.000

▼ 100.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 140.700.000

▼ 100.000 145.700.000

▼ 100.000 Vàng nguyên liệu 999,9 136.500.000

▲ +500.000 0

± 0 Vàng nguyên liệu 99.9 136.000.000

▲ +500.000 0

± 0

Giá vàng nhẫn hôm nay 15/9/2026

Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 đang ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 145,8 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều hiện ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá nhẫn 9999 sáng nay được ghi nhận ở mức 141,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào. Dữ liệu cuối phiên trước chưa ghi nhận mức bán ra tương ứng.

Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 đang được mua vào ở 142,8 triệu đồng/lượng và bán ra 146,8 triệu đồng/lượng. Đây là mức bán cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật, với chênh lệch mua - bán 4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn 9999 hiện ở 142,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách hai chiều đạt 3,4 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, vàng nhẫn đang được niêm yết 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán hiện là 3,1 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, nhẫn 9999 đang ở mức 142,1 triệu đồng/lượng mua vào và 145,1 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức bán thấp nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật đầu ngày 15/9.

Giá vàng lao dốc xuống thấp nhất hơn một tháng, thị trường đặt cược Fed tăng lãi suất

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên thứ Hai, xuống mức thấp nhất hơn một tháng khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất gia tăng sau dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ và đà tăng mạnh của giá dầu.

Vàng giao ngay giảm 1,8% xuống 4.271,59 USD/ounce vào lúc 13h28 GMT, thấp nhất kể từ ngày 7/8. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giảm 2,2% xuống 4.311,20 USD/ounce.

Giá vàng lao dốc xuống thấp nhất hơn một tháng, thị trường đặt cược Fed tăng lãi suất

Số liệu mới công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng 0,4% trong tháng gần nhất, sau mức tăng 0,1% của tháng 7. Theo CME FedWatch, thị trường đang định giá khoảng 89% khả năng Fed nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần này.

Phần lớn các nhà kinh tế được Reuters khảo sát cũng dự báo Fed sẽ tăng lãi suất vào thứ Tư và có thể thực hiện thêm ít nhất một đợt nâng lãi suất nữa trước cuối tháng 3.

Áp lực đối với vàng còn đến từ giá dầu, khi mặt hàng này tăng khoảng 4% trong phiên thứ Hai do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Giá năng lượng tăng có thể tiếp tục thúc đẩy lạm phát, khiến các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Đồng USD đồng thời tăng lên mức cao nhất trong hai tuần. Đồng bạc xanh mạnh khiến vàng trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giảm 2,5% xuống 62,88 USD/ounce, bạch kim giảm 2% còn 1.759,87 USD/ounce và palladium mất 0,6%, xuống 1.291,50 USD/ounce.