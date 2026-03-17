Thị trường Giá vàng hôm nay 17/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 17/3/2026 thứ 3: Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn 9999 tăng từ 100 - 500 nghìn lên 183,1 triệu, giá vàng thế giới giảm xuống 4986,1 USD

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 17/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng tuần qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 6h hôm nay 17/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 4986,1 USD/ounce, giảm 31,6 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.321 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 158,23 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 24,87 triệu đồng/lượng.

Ngày 16/3, nhu cầu mua vàng trong nước tăng mạnh. Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều người xếp hàng từ sớm để mua vàng. Do lượng khách đông, cửa hàng đã hết vàng nhẫn 0,5 chỉ và 1 chỉ; khách mua từ 4 chỉ trở lên phải nhận giấy hẹn đến 28/3 mới được nhận vàng.

Nhu cầu lớn khiến thị trường vàng tự do sôi động hơn. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu được rao bán khoảng 181,8 – 184,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,8 – 4,5 triệu đồng/lượng so với giá thu mua tại cửa hàng.

Trên thị trường quốc tế, quỹ SPDR Gold Trust đã bán ròng 29,76 tấn vàng từ đầu tháng 3, riêng phiên cuối tuần bán 4,28 tấn, khiến lượng nắm giữ còn 1.071,57 tấn. Giá vàng thế giới giảm khoảng 250 USD/ounce so với cuối tháng 2, khi nhiều nhà đầu tư chuyển sang nắm giữ đồng USD.

Cập nhật giá vàng hôm nay 17/3/2026: Giá vàng SJC, 9999, giá vàng nhẫn

Cập nhật lúc 6h hôm nay 17/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 180,1–183,1 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua tại hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 180,1–183,1 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 181,1–183,1 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999: Tăng từ 100 đến 500 nghìn so với hôm qua

Phân khúc vàng nhẫn 9999 tăng từ 100 đến 500 nghìn đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 179,8–183,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) niêm yết 180,1–183,1 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 16/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết 180–183 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 16/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 179,8–182,8 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với tuần trước. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn BTMC và Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 180,1–183,1 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 16/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 180–183 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 17/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 17/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

180,1 183,1

+500 +500 Tập đoàn DOJI

180,1

183,1

+500 +500 Mi Hồng

181,1 183,1

+500 +500 PNJ

180,1

183,1

+500 +500 Bảo Tín Minh Châu

180,1

183,1

+500 +500

Bảo Tín Mạnh Hải 180,1 183,1 +500 +500 Phú Quý 180,1 183,1

+500 +500

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 17/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua (nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Bán ra Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

180,1 183,1 +500 +500 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 179,8 182,8 +500 +500 Vàng nhẫn trơn BTMC

180,1

183,1 +100 +100 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

180 183 +500 +500 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

180,1

183,1 +100 +100 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

180

183 +400 +400

1. DOJI - Cập nhật: 17/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 180,10 ▲500K 183,10 ▲500K Kim TT/AVPL 180,15 ▲500K 183,20 ▲500K NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 180,10 ▲500K 183,10 ▲500K Nguyên Liệu 99.99 172,50 ▲1700K 174,50 ▲1700K Nguyên Liệu 99.9 172,00 ▲1700K 174,00 ▲1700K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 178,50 ▲500K 182,50 ▲500K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 178,00 ▲500K 182,00 ▲500K Nữ trang 99 - Bán Lẻ 177,30 ▲500K 181,80 ▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 17/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 180,000 ▲400K 183,000 ▲400K Hà Nội - PNJ 180,000 ▲400K 183,000 ▲400K Đà Nẵng - PNJ 180,000 ▲400K 183,000 ▲400K Miền Tây - PNJ 180,000 ▲400K 183,000 ▲400K Tây Nguyên - PNJ 180,000 ▲400K 183,000 ▲400K Đông Nam Bộ - PNJ 180,000 ▲400K 183,000 ▲400K

3. AJC - Cập nhật: 17/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 180,10 ▲500K 183,10 ▲500K Miếng SJC Nghệ An 180,10 ▲500K 183,10 ▲500K Miếng SJC Thái Bình 180,10 ▲500K 183,10 ▲500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 180,10 ▲500K 183,10 ▲500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 180,10 ▲500K 183,10 ▲500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 180,10 ▲500K 183,10 ▲500K NL 99.90 171,70 ▲1000K NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 172,00 ▲1000K Trang sức 99.9 175,00 ▲500K 182,00 ▲500K Trang sức 99.99 175,10 ▲500K 182,10 ▲500K