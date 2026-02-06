Giá vàng hôm nay 2/6/2026: Giá vàng miếng SJC, nhẫn trỡn 9999 24K, vàng thế giới Giá vàng thế giới rơi dưới 4.500 USD/ounce, trong nước đồng loạt giảm về 155,5–158,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn và trang sức cũng hạ giá.

Tính đến 9h40 sáng ngày 2/6/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được ghi nhận ở mức 4.480,3 USD/ounce, giảm 3,8 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó. Với tỷ giá niêm yết tại Vietcombank là 26.398 VND/USD, giá vàng thế giới sau quy đổi tương đương khoảng 142,6 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm các khoản thuế và chi phí liên quan. So với mức giá trong nước, vàng miếng SJC hiện đang cao hơn khoảng 14,9 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC đang được mua vào ở mức 154,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 157,5 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng đã giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán.

Tại Phú Quý, vàng miếng SJC được niêm yết trong khoảng 154,2 - 157,5 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp này điều chỉnh giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, nâng mức chênh lệch giữa giá mua và bán lên 3,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, hệ thống Mi Hồng đang giao dịch vàng miếng SJC ở mức 154,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 156,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. So với phiên trước, giá mua giảm 1 triệu đồng/lượng, còn giá bán giảm 800.000 đồng/lượng.

Đối với mặt hàng vàng nhẫn 9999, SJC hiện niêm yết giá mua vào ở mức 154,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 157,3 triệu đồng/lượng. Mỗi lượng vàng nhẫn đã giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều giao dịch so với ngày trước đó.

Vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng ghi nhận xu hướng giảm giá. Lúc 9h30 ngày 2/6, sản phẩm này được mua vào với giá 154,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 157,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tương tự, vàng nhẫn tròn trơn 999,9 của Phú Quý hiện được giao dịch ở mức 154,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 157,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với ngày hôm qua, giá mỗi lượng vàng đã giảm 800.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán.

Giá vàng thế giới hôm nay tụt khỏi mốc 4.500 USD/ounce

Bước vào tuần giao dịch mới, giá vàng quốc tế dao động quanh vùng 4.500 USD/ounce nhưng vẫn ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm. Giá vàng giao ngay được niêm yết ở mức 4.452,8 USD/ounce, thấp hơn 85,5 USD/ounce so với ngày trước đó.

Thị trường chịu sức ép khi giới đầu tư gia tăng dự báo về khả năng Mỹ tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay. Môi trường lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý không tạo ra lợi suất.

Trong nước, giá vàng SJC hiện cao hơn đáng kể so với giá vàng thế giới quy đổi. Bên cạnh đó, thị trường đang chờ các báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ để xác định xu hướng tiếp theo của giá vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 2/6/2026 lùi về vùng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng sáng 2/6 ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm tại hầu hết doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. Sau khi mất thêm 500.000 đồng/lượng trong phiên gần nhất, giá vàng miếng tại nhiều hệ thống đã lùi về vùng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Các thương hiệu như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện cùng áp dụng mức giá 155,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 158,5 triệu đồng/lượng chiều bán.

Đối với Phú Quý, giá mua vào thấp hơn mặt bằng chung, ở mức 155,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giữ tại 158,5 triệu đồng/lượng. Tại Mi Hồng, vàng SJC được giao dịch quanh ngưỡng 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn ngày thứ Ba hiện giao dịch quanh ngưỡng 155 - 158,5 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng nhẫn trong nước mở đầu tuần mới với xu hướng đi xuống. Sau đợt điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng, mặt bằng giá hiện phổ biến quanh ngưỡng 155 - 158,5 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận, SJC đang mua vào vàng nhẫn ở mức 155,3 triệu đồng/lượng và bán ra 158,3 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI duy trì giá mua 155,5 triệu đồng/lượng, giá bán 158,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý niêm yết thấp hơn đôi chút, với giá mua vào 155 triệu đồng/lượng và bán ra 158 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trang sức sáng 2/6

Thị trường vàng trang sức sáng 2/6 ghi nhận mức giá khác nhau tùy theo tuổi vàng và chi phí chế tác. Trong đó, vàng 24K đang phổ biến ở ngưỡng 15,3 - 15,7 triệu đồng/chỉ.

Đối với các dòng vàng thấp tuổi hơn, vàng 22K được giao dịch từ 13,76 - 14,38 triệu đồng/chỉ, vàng 18K ở mức 10,88 - 11,77 triệu đồng/chỉ. Giá vàng 14K và 10K lần lượt dao động từ 8,29 - 9,18 triệu đồng/chỉ và 5,64 - 6,53 triệu đồng/chỉ.

Theo giới phân tích, xu hướng giá vàng trong các phiên tới sẽ phụ thuộc vào biến động giá vàng thế giới, định hướng lãi suất của các ngân hàng trung ương và nhu cầu đầu tư trên thị trường nội địa.

Giá vàng hôm nay Ngày 2/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 155,5 158,5 -500 -500 Tập đoàn DOJI 155,5 158,5 -500 -500 Mi Hồng 155,5 157,3 -0 -200 PNJ 155,5 158,5 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 155,5 158,5 -500 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 155,5 158,5 -500 -500 Phú Quý 155,5 158,5 -500 -500

