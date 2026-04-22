Giá vàng hôm nay 22/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 5h00 hôm nay 22/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.746,6 USD/ounce, giảm 73 USD (tương đương 1,51%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.357 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 150,83 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới khoảng 19,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh lên. Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,9%. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 6 cũng giảm 0,7%, xuống mức 4.795,40 USD/ounce.

Nguyên nhân chính đến từ việc đồng USD tăng giá nhẹ, làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Khi đồng bạc xanh mạnh lên, nhà đầu tư quốc tế phải bỏ ra nhiều tiền hơn để mua vàng, từ đó khiến nhu cầu suy yếu. Điều này tạo áp lực khiến giá vàng đi xuống trong ngắn hạn.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giảm mạnh 1,6% xuống còn 78,64 USD/ounce. Bạch kim cũng giảm 0,8%, còn 2.073,05 USD/ounce. Trong khi đó, palladium là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 1% lên mức 1.566,75 USD/ounce, cho thấy diễn biến phân hóa giữa các kim loại trong cùng nhóm.

Giá vàng miếng SJC hôm nay 22/4/2026 niêm yết mua vào 168,1 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng so với hôm qua. Giá bán ra SJC đạt 170,6 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra của SJC duy trì 2,5 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng Bảo Tín Minh Châu hôm nay mua vào 168,1 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng so với 20/4. Giá bán ra Bảo Tín Minh Châu đạt 170,6 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua bán của thương hiệu này ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý hôm nay 22/4/2026 mua vào vàng miếng 168,1 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng so với hôm trước. Giá bán ra 170,6 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng, chênh lệch mua bán 2,5 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng niêm yết giá vàng miếng 168,1-170,6 triệu đồng/lượng với mức điều chỉnh tương tự.

Mi Hồng có mức giảm sâu nhất thị trường khi chiều mua vào giảm 1,2 triệu đồng xuống 168,3 triệu đồng/lượng. Giá bán ra Mi Hồng chiều 22/4/2026 đạt 170 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng so với hôm qua. Chênh lệch mua bán Mi Hồng thu hẹp còn 1,7 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn DOJI hôm nay mua vào 167,6 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng so với hôm qua. Giá bán ra DOJI nhẫn 9999 đạt 170,6 triệu đồng/lượng, cũng giảm 700.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua bán vàng nhẫn DOJI duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu nhẫn 9999 mua vào 167,6 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng so với 20/4. Giá bán ra đạt 170,6 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 400.000 đồng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng. Phú Quý nhẫn cùng mức giá 167,6-170,6 triệu đồng/lượng với điều chỉnh giảm 400.000 đồng mỗi chiều.

Vàng nhẫn SJC chiều 22/4/2026 mua vào tăng 100.000 đồng lên 167,9 triệu đồng/lượng. Giá bán ra giảm 400.000 đồng còn 170,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán SJC nhẫn thu hẹp còn 2,6 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)

Giá vàng hôm nay Ngày 22/4/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 168,1 170,6 -200 -700 Tập đoàn DOJI 168,1 170,6 -200 -700 PNJ 168,1 170,6 -200 -700 Phú Quý 168,1 170,6 -200 -700 Bảo Tín Mạnh Hải 168,1 170,6 -200 -700 Bảo Tín Minh Châu 168,1 170,6 -200 -700 Mi Hồng 168,3 170 -1200 -1000

1. DOJI - Cập nhật: 22/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 168,100 ▼200K 170,600 ▼700K Vàng miếng SJC DOJI HCM 168,100 ▼200K 170,600 ▼700K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 168,100 ▼200K 170,600 ▼700K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 168,100 ▼200K 170,600 ▼700K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 168,100 ▼200K 170,600 ▼700K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 168,100 ▼200K 170,600 ▼700K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 167,600 ▼700K 170,600 ▼700K Vàng 24K DOJI 164,500 ▼500K 168,500 ▼500K

2. PNJ - Cập nhật: 22/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 168,100 ▼200K 170,600 ▼700K Nhẫn trơn PNJ 999.9 167,400 ▼600K 170,400 ▼600K Vàng Kim Bảo 999.9 167,400 ▼600K 170,400 ▼600K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 167,400 ▼600K 170,400 ▼600K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 167,400 ▼600K 170,400 ▼600K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 164,900 ▼500K 168,900 ▼500K Vàng nữ trang 999 PNJ 164,730 ▼500K 168,730 ▼500K Vàng nữ trang 9920 PNJ 161,350 ▼490K 167,550 ▼490K Vàng nữ trang 99 PNJ 161,010 ▼500K 167,210 ▼500K Vàng 916 (22K) 148,510 ▼460K 154,710 ▼460K Vàng 750 (18K) 117,780 ▼370K 126,680 ▼370K Vàng 680 (16.3K) 105,950 ▼340K 114,850 ▼340K Vàng 650 (15.6K) 100,890 ▼320K 109,790 ▼320K Vàng 610 (14.6K) 94,130 ▼300K 103,030 ▼300K Vàng 585 (14K) 89,910 ▼290K 98,810 ▼290K Vàng 416 (10K) 61,360 ▼210K 70,260 ▼210K Vàng 375 (9K) 54,440 ▼190K 63,340 ▼190K Vàng 333 (8K) 47,340 ▼170K 56,240 ▼170K

3. BTMC - Cập nhật: 22/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 168,100 ▼200K 170,600 ▼700K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 167,600 ▼400K 170,600 ▼400K Nhẫn tròn trơn BTMC 167,600 ▼400K 170,600 ▼400K Bản vị vàng BTMC 167,600 ▼400K 170,600 ▼400K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 165,600 ▼400K 169,600 ▼400K Trang sức Rồng Thăng Long 999 165,400 ▼400K 169,400 ▼400K