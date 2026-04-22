Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng hôm nay 22/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất

Quốc Duẩn 22/04/2026 05:00

Giá vàng hôm nay 22/4/2026: Giá vàng miếng SJC giảm 700.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 giảm từ 400.000-700.000 đồng/lượng. Giá vàng thế giới giảm còn 4746 USD

Giá vàng thế giới giảm còn 4746,6 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 5h00 hôm nay 22/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.746,6 USD/ounce, giảm 73 USD (tương đương 1,51%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.357 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 150,83 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới khoảng 19,8 triệu đồng/lượng.

gold-price-today-price-of-gold-per-ounce-24-hour-spot-chart-kitco-04-21-2026_10_18_pm.png

Giá vàng thế giới giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh lên. Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,9%. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 6 cũng giảm 0,7%, xuống mức 4.795,40 USD/ounce.

Nguyên nhân chính đến từ việc đồng USD tăng giá nhẹ, làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Khi đồng bạc xanh mạnh lên, nhà đầu tư quốc tế phải bỏ ra nhiều tiền hơn để mua vàng, từ đó khiến nhu cầu suy yếu. Điều này tạo áp lực khiến giá vàng đi xuống trong ngắn hạn.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giảm mạnh 1,6% xuống còn 78,64 USD/ounce. Bạch kim cũng giảm 0,8%, còn 2.073,05 USD/ounce. Trong khi đó, palladium là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 1% lên mức 1.566,75 USD/ounce, cho thấy diễn biến phân hóa giữa các kim loại trong cùng nhóm.

Giá vàng hôm nay 22/4/2026: SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm đến 700.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC hôm nay 22/4/2026 niêm yết mua vào 168,1 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng so với hôm qua. Giá bán ra SJC đạt 170,6 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra của SJC duy trì 2,5 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng Bảo Tín Minh Châu hôm nay mua vào 168,1 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng so với 20/4. Giá bán ra Bảo Tín Minh Châu đạt 170,6 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua bán của thương hiệu này ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý hôm nay 22/4/2026 mua vào vàng miếng 168,1 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng so với hôm trước. Giá bán ra 170,6 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng, chênh lệch mua bán 2,5 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng niêm yết giá vàng miếng 168,1-170,6 triệu đồng/lượng với mức điều chỉnh tương tự.

Mi Hồng có mức giảm sâu nhất thị trường khi chiều mua vào giảm 1,2 triệu đồng xuống 168,3 triệu đồng/lượng. Giá bán ra Mi Hồng chiều 22/4/2026 đạt 170 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng so với hôm qua. Chênh lệch mua bán Mi Hồng thu hẹp còn 1,7 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn DOJI hôm nay mua vào 167,6 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng so với hôm qua. Giá bán ra DOJI nhẫn 9999 đạt 170,6 triệu đồng/lượng, cũng giảm 700.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua bán vàng nhẫn DOJI duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu nhẫn 9999 mua vào 167,6 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng so với 20/4. Giá bán ra đạt 170,6 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 400.000 đồng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng. Phú Quý nhẫn cùng mức giá 167,6-170,6 triệu đồng/lượng với điều chỉnh giảm 400.000 đồng mỗi chiều.

Vàng nhẫn SJC chiều 22/4/2026 mua vào tăng 100.000 đồng lên 167,9 triệu đồng/lượng. Giá bán ra giảm 400.000 đồng còn 170,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán SJC nhẫn thu hẹp còn 2,6 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)

Giá vàng hôm nay Ngày 22/4/2026
(Triệu đồng) 		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC tại Hà Nội168,1170,6-200-700
Tập đoàn DOJI168,1170,6-200-700
PNJ168,1170,6-200-700
Phú Quý168,1170,6-200-700
Bảo Tín Mạnh Hải168,1170,6-200-700
Bảo Tín Minh Châu168,1170,6-200-700
Mi Hồng168,3170-1200-1000
1. DOJI - Cập nhật: 22/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội168,100 ▼200K170,600 ▼700K
Vàng miếng SJC DOJI HCM168,100 ▼200K170,600 ▼700K
Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng168,100 ▼200K170,600 ▼700K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội168,100 ▼200K170,600 ▼700K
Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM168,100 ▼200K170,600 ▼700K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng168,100 ▼200K170,600 ▼700K
Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng167,600 ▼700K170,600 ▼700K
Vàng 24K DOJI164,500 ▼500K168,500 ▼500K
2. PNJ - Cập nhật: 22/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ168,100 ▼200K170,600 ▼700K
Nhẫn trơn PNJ 999.9167,400 ▼600K170,400 ▼600K
Vàng Kim Bảo 999.9167,400 ▼600K170,400 ▼600K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9167,400 ▼600K170,400 ▼600K
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng167,400 ▼600K170,400 ▼600K
Vàng nữ trang 999.9 PNJ164,900 ▼500K168,900 ▼500K
Vàng nữ trang 999 PNJ164,730 ▼500K168,730 ▼500K
Vàng nữ trang 9920 PNJ161,350 ▼490K167,550 ▼490K
Vàng nữ trang 99 PNJ161,010 ▼500K167,210 ▼500K
Vàng 916 (22K)148,510 ▼460K154,710 ▼460K
Vàng 750 (18K)117,780 ▼370K126,680 ▼370K
Vàng 680 (16.3K)105,950 ▼340K114,850 ▼340K
Vàng 650 (15.6K)100,890 ▼320K109,790 ▼320K
Vàng 610 (14.6K)94,130 ▼300K103,030 ▼300K
Vàng 585 (14K)89,910 ▼290K98,810 ▼290K
Vàng 416 (10K)61,360 ▼210K70,260 ▼210K
Vàng 375 (9K)54,440 ▼190K63,340 ▼190K
Vàng 333 (8K)47,340 ▼170K56,240 ▼170K
3. BTMC - Cập nhật: 22/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC BTMC168,100 ▼200K170,600 ▼700K
Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC167,600 ▼400K170,600 ▼400K
Nhẫn tròn trơn BTMC167,600 ▼400K170,600 ▼400K
Bản vị vàng BTMC167,600 ▼400K170,600 ▼400K
Trang sức Rồng Thăng Long 9999165,600 ▼400K169,600 ▼400K
Trang sức Rồng Thăng Long 999165,400 ▼400K169,400 ▼400K
4. SJC - Cập nhật: 22/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1 lượng168,100 ▼200K170,600 ▼700K
Vàng SJC 5 chỉ168,100 ▼200K170,620 ▼700K
Vàng SJC 1 chỉ168,100 ▼200K170,630 ▼700K
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ167,900 ▲100K170,400 ▼400K
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ167,900 ▲100K170,500 ▼400K
Nữ trang 99,99%165,900 ▲100K168,900 ▼400K
Nữ trang 99%160,728 ▼396K167,228 ▼396K
Nữ trang 75%117,938 ▼300K126,838 ▼300K
Nữ trang 68%106,113 ▼273K115,013 ▼273K
Nữ trang 61%94,289 ▼244K103,189 ▼244K
Nữ trang 58.3%89,729 ▼233K98,629 ▼233K
Nữ trang 41.7%61,688 ▼167K70,588 ▼167K
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO