Thị trường Giá vàng hôm nay 27/7/2026 cuối buổi chiều: Giá bán chốt ở mức 143 triệu đồng/lượng Giá vàng chiều 27/7/2026 tiếp tục tăng, DOJI bán ra 144,2 triệu đồng/lượng, trong khi vàng thế giới lên 4.092,2 USD/ounce.

Giá vàng chiều 27/7/2026 tiếp tục tăng, DOJI bán ra cao nhất thị trường

Cập nhật lúc 17h00 thứ Hai, ngày 27/7/2026, giá vàng trong nước duy trì đà đi lên tại hầu hết doanh nghiệp lớn. Mức tăng phổ biến từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng tại nhiều hệ thống lên 143 triệu đồng/lượng. DOJI hiện có mức bán ra cao nhất trong nhóm được khảo sát, đạt 144,2 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, giá vàng miếng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp mua vào với giá 139 triệu đồng/lượng và bán ra 143 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giữ ở mức 4 triệu đồng/lượng.

DOJI có mức điều chỉnh mạnh hơn phần lớn thương hiệu còn lại. Giá mua vào và bán ra cùng tăng 1,7 triệu đồng/lượng, lần lượt đạt 140,2 triệu đồng/lượng và 144,2 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán tại hệ thống này hiện là 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá vàng miếng thêm 1,5 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều. Doanh nghiệp hiện thu mua ở mức 139 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 143 triệu đồng/lượng. Biên độ giao dịch duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, đà tăng 1,5 triệu đồng/lượng đưa giá vàng miếng lên 139 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Người mua đang phải trả cao hơn giá doanh nghiệp thu mua lại 4 triệu đồng cho mỗi lượng vàng.

Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục điều chỉnh giá theo xu hướng chung. Chiều mua vào tăng lên 139 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đạt 143 triệu đồng/lượng. Hai mức giá cùng cao hơn ngày hôm qua 1,5 triệu đồng/lượng, giữ chênh lệch mua – bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

PNJ Hà Nội cũng áp dụng mức tăng 1,5 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều giao dịch. Vàng miếng hiện được mua vào với giá 139 triệu đồng/lượng và bán ra 143 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều tương ứng 4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng ghi nhận diễn biến nổi bật khi giá mua vào tăng 2 triệu đồng/lượng, lên 140,5 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm được cập nhật. Giá bán ra tại doanh nghiệp đứng ở mức 142 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán nhờ đó chỉ còn 1,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với các hệ thống khác.

Nhìn chung, giá vàng chiều 27/7/2026 tiếp tục tăng tại SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ Hà Nội và Mi Hồng. Giá bán ra phổ biến đạt 143 triệu đồng/lượng, DOJI dẫn đầu với mức 144,2 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng có biên độ mua – bán thấp nhất là 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 27/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 139,0 143,0 +1500 +1500 Tập đoàn DOJI 140,2 144,2 +1700 +1700 Mi Hồng 140,5 142,0 +2000 +1000 PNJ Hà Nội 139,0 143,0 +1500 +1500 Bảo Tín Minh Châu 139,0 143,0 +1500 +1500 Bảo Tín Mạnh Hải 139,0 143,0 +1500 +1500 Phú Quý 139,0 143,0 +1500 +1500

1. SJC - Cập nhật: 27/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138.500.000

▲ 1.500.000 142.500.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲ 1.500.000 143.000.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 139.000.000

▲ 1.500.000 143.020.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139.000.000

▲ 1.500.000 143.030.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138.500.000

▲ 1.500.000 142.600.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 135.500.000

▲ 1.500.000 140.500.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 132.108.910

▲ 1.485.148 139.108.910

▲ 1.485.148 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 95.735.538

▲ 1.125.112 105.535.538

▲ 1.125.112 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 85.899.554

▲ 1.020.102 95.699.554

▲ 1.020.102 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 76.063.571

▲ 915.092 85.863.571

▲ 915.092 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 72.269.691

▲ 874.587 82.069.691

▲ 874.587 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 48.944.359

▲ 625.563 58.744.359

▲ 625.563 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲ 1.500.000 143.000.000

▲ 1.500.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲ 1.500.000 143.000.000

▲ 1.500.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲ 1.500.000 143.000.000

▲ 1.500.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲ 1.500.000 143.000.000

▲ 1.500.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲ 1.500.000 143.000.000

▲ 1.500.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲ 1.500.000 143.000.000

▲ 1.500.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲ 1.500.000 143.000.000

▲ 1.500.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲ 1.500.000 143.000.000

▲ 1.500.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲ 1.500.000 143.000.000

▲ 1.500.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.000.000

▲ 1.500.000 143.000.000

▲ 1.500.000

2. BTMC - Cập nhật: 27/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 139.000.000

▲ 1.500.000 143.000.000

▲ 1.500.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 137.000.000

▲ 1.300.000 143.000.000

▲ 1.300.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 136.800.000

▲ 1.300.000 142.800.000

▲ 1.300.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 140.100.000

▲ 1.200.000 144.000.000

▲ 1.300.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 140.100.000

▲ 1.200.000 144.000.000

▲ 1.300.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 140.100.000

▲ 1.200.000 144.000.000

▲ 1.300.000 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 129.800.000

▲ 700.000 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 27/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 139.000.000

▲ 1.500.000 143.000.000

▲ 1.500.000 TPHCM PNJ 137.600.000

▲ 1.400.000 142.600.000

▲ 1.400.000 TPHCM SJC 139.000.000

▲ 1.500.000 143.000.000

▲ 1.500.000 Hà Nội PNJ 137.600.000

▲ 1.400.000 142.600.000

▲ 1.400.000 Đà Nẵng PNJ 137.600.000

▲ 1.400.000 142.600.000

▲ 1.400.000 Đà Nẵng SJC 139.000.000

▲ 1.500.000 143.000.000

▲ 1.500.000 Miền Tây PNJ 137.600.000

▲ 1.400.000 142.600.000

▲ 1.400.000 Miền Tây SJC 139.000.000

▲ 1.500.000 143.000.000

▲ 1.500.000 Tây Nguyên PNJ 137.600.000

▲ 1.400.000 142.600.000

▲ 1.400.000 Tây Nguyên SJC 139.000.000

▲ 1.500.000 143.000.000

▲ 1.500.000 Đông Nam Bộ PNJ 137.600.000

▲ 1.400.000 142.600.000

▲ 1.400.000 Đông Nam Bộ SJC 139.000.000

▲ 1.500.000 143.000.000

▲ 1.500.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 137.600.000

▲ 1.400.000 142.600.000

▲ 1.400.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 136.000.000

▲ 1.500.000 141.000.000

▲ 1.500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 135.860.000

▲ 1.500.000 140.860.000

▲ 1.500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 133.390.000

▲ 1.480.000 139.590.000

▲ 1.480.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 122.960.000

▲ 1.380.000 129.160.000

▲ 1.380.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 95.850.000

▲ 1.120.000 105.750.000

▲ 1.120.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.980.000

▲ 1.020.000 95.880.000

▲ 1.020.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.750.000

▲ 970.000 91.650.000

▲ 970.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 76.110.000

▲ 910.000 86.010.000

▲ 910.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.590.000

▲ 880.000 82.490.000

▲ 880.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 48.760.000

▲ 630.000 58.660.000

▲ 630.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 42.980.000

▲ 570.000 52.880.000

▲ 570.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.050.000

▲ 500.000 46.950.000

▲ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 137.600.000

▲ 1.400.000 142.600.000

▲ 1.400.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 137.600.000

▲ 1.400.000 142.600.000

▲ 1.400.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 133.670.000

▲ 1.490.000 139.870.000

▲ 1.490.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 130.500.000

▲ 3.000.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 127.950.000

▲ 2.970.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 27/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.000.000

▲ 1.500.000 143.000.000

▲ 1.500.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 139.000.000

▲ 1.500.000 143.000.000

▲ 1.500.000 Phú quý 1 lượng 99.9 138.900.000

▲ 1.500.000 142.900.000

▲ 1.500.000 Vàng trang sức 999.9 136.000.000

▲ 500.000 142.000.000

▲ 1.500.000 Vàng trang sức 999 135.900.000

▲ 500.000 141.900.000

▲ 1.500.000 Vàng trang sức 99 134.640.000

▲ 495.000 140.580.000

▲ 1.485.000 Vàng trang sức 98 133.280.000

▲ 490.000 139.160.000

▲ 1.470.000 Vàng 999.9 phi SJC 131.000.000

▲ 1.000.000 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 27/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 140.200.000

▲ 1.700.000 144.200.000

▲ 1.700.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 140.200.000

▲ 1.700.000 144.200.000

▲ 1.700.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 137.500.000

▲ 1.000.000 142.500.000

▲ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 137.000.000

▲ 1.000.000 142.000.000

▲ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99 136.300.000

▲ 1.000.000 142.000.000

▲ 1.000.000

Vàng nhẫn 9999 tại SJC chiều 27/7/2026 được mua vào với giá 138,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra hiện đứng ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, cao hơn chiều thu mua 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng duy trì khoảng cách giao dịch 4 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp đang thu mua vàng nhẫn ở mức 139 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 143 triệu đồng/lượng.

Giá nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI thuộc nhóm cao trên thị trường, đạt 140,2 triệu đồng/lượng mua vào và 144,2 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều tương ứng 4 triệu đồng/lượng.

Dẫn đầu về giá mua vào là Bảo Tín Minh Châu, với vàng Rồng Thăng Long 9999 đạt 140,3 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra được doanh nghiệp đưa lên 144,2 triệu đồng/lượng, tạo khoảng cách 3,9 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cập nhật giá vàng nhẫn 9999 trong khoảng 139–143 triệu đồng/lượng. Mức bán ra hiện cao hơn giá thu mua 4 triệu đồng/lượng.

Ở PNJ, giá mua vào thấp nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật, ở mức 137,6 triệu đồng/lượng. Giá bán ra đạt 142,6 triệu đồng/lượng, đưa biên độ mua – bán lên 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chiều hôm nay 27/7/2026 lên 4.102,4 USD/ounce

Cập nhật lúc 17h00 ngày 27/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.092,2 USD/ounce. So với ngày hôm qua, kim loại quý tăng thêm 36,28 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới chiều 27/7/2026 đang ở quanh mốc 4.100 USD/ounce

Quy đổi theo tỷ giá 26.309 VND/USD của Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 129,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Trong cùng thời điểm, vàng miếng SJC trong nước được giao dịch ở mức 139–143 triệu đồng/lượng. Nếu lấy giá bán ra để so sánh, vàng SJC đang cao hơn giá quốc tế khoảng 13,2 triệu đồng/lượng.

Động lực tăng của vàng xuất hiện khi căng thẳng tại Trung Đông tạm thời hạ nhiệt, kéo giá dầu giảm hơn 6%. Việc dầu đi xuống giúp giảm bớt áp lực lạm phát và làm suy yếu kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục nâng lãi suất.

Có thời điểm trong phiên, giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.103,59 USD/ounce vào lúc 7h23 GMT. Hợp đồng vàng kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 0,9%, đạt 4.106 USD/ounce.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade, cho rằng vàng đang nhận được hỗ trợ từ đà giảm của giá dầu và sự suy yếu của đồng bạc xanh. Chỉ số USD mất 0,3%, qua đó làm giảm chi phí nắm giữ vàng đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Giá dầu lao dốc sau khi thị trường đón nhận tín hiệu Mỹ và Iran có thể tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm vào nhau. Trước đó, dầu tăng mạnh kể từ khi xung đột bùng phát, làm dấy lên lo ngại lạm phát và gia tăng khả năng các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ.

Do không mang lại lợi suất, vàng thường chịu bất lợi khi lãi suất duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, đánh giá dài hạn đối với kim loại quý vẫn tương đối tích cực, dù giá có thể tiếp tục dao động mạnh trước các diễn biến của thị trường dầu và tình hình địa chính trị.

Cuộc họp Fed diễn ra trong hai ngày 28–29/7 đang là tâm điểm tiếp theo của thị trường. Giới đầu tư phần lớn dự báo cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất. Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 đang ở mức 74%.

Sau khi giữ được vùng hỗ trợ 4.038 USD/ounce, giá vàng đã bật tăng trở lại. Theo phân tích kỹ thuật, kim loại quý có thể hướng đến kiểm tra vùng kháng cự 4.117 USD/ounce.