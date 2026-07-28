Thị trường Giá vàng hôm nay 28/7/2026 cuối buổi chiều: Giá bán chốt ở mức 141,5 triệu đồng/lượng Giá vàng chiều 28/7/2026 giảm từ 1,5 đến 1,8 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới cũng mất hơn 1%, xuống quanh 4.045 USD/ounce.

Giá vàng thế giới chiều nay 28/7/2026 chờ tín hiệu lãi suất từ Fed

Tính đến 17h00 ngày 28/7/2026, giá vàng trên thị trường thế giới giao ngay được ghi nhận ở mức 4.045,2 USD/ounce, giảm 38,08 USD/ounce so với phiên trước. Dù vẫn giữ được vùng 4.050 USD/ounce, kim loại quý đang chịu sức ép từ đồng USD và kỳ vọng lãi suất tại Mỹ.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.311 đồng/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 128,5 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Giá vàng miếng SJC bán ra trong nước ở mức 141,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá quốc tế khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đảo chiều giảm trong phiên thứ Ba khi đồng USD tiến sát mức cao nhất một tháng và thị trường chờ quyết định chính sách của Fed. Vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 4.051,07 USD/ounce, còn hợp đồng kỳ hạn tháng 8 lùi về 4.051,60 USD/ounce.

Theo CME FedWatch, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất là 62%, trong khi 38% nhà đầu tư dự báo mức tăng ít nhất 25 điểm cơ bản. Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 được định giá ở mức 81%, qua đó gây sức ép lên vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng hiện chủ yếu dao động trong vùng 3.950–4.200 USD/ounce. Nếu Fed không phát tín hiệu nâng lãi suất vào tháng 9, vàng có thể phục hồi và vượt 4.200 USD/ounce. Bên cạnh đó, căng thẳng liên quan đến Iran và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại Trung Đông vẫn có thể hỗ trợ nhu cầu trú ẩn.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giảm 1,6%, bạch kim mất 0,6% và palladium giảm 1,4%.

Giá vàng chiều nay 28/7/2026 đồng loạt giảm, Mi Hồng bán ra dưới 140 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng trong nước khép lại phiên giao dịch thứ Ba (28/7/2026) mà chưa xuất hiện nhịp hồi phục. Giá vàng miếng tại các thương hiệu được khảo sát giảm từ 1,5 đến 1,8 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua, kéo mức bán ra phổ biến xuống 141,5 triệu đồng/lượng.

Chốt giá vàng cuối ngày tại SJC, doanh nghiệp đưa giá mua vào về 137,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra dừng ở 141,5 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, cả hai chiều đều giảm 1,5 triệu đồng/lượng, duy trì khoảng cách giao dịch 4 triệu đồng/lượng.

Mức giảm tương tự được ghi nhận tại Bảo Tín Minh Châu. Giá thu mua vàng miếng hiện còn 137,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn hôm qua 1,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán, doanh nghiệp cũng hạ 1,5 triệu đồng, đưa giá về 141,5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng hôm nay khép lại ở vùng 137,5–141,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này tương ứng chiều mua vào và bán ra, cùng thấp hơn 1,5 triệu đồng/lượng so với ngày trước đó. Chênh lệch giữa hai chiều đứng ở mức 4 triệu đồng/lượng.

PNJ kết thúc phiên chiều với giá mua vàng miếng là 137,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra được điều chỉnh xuống 141,5 triệu đồng/lượng, sau khi cả hai chiều cùng mất 1,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán tiếp tục ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, đà giảm được giữ nguyên đến cuối phiên. Doanh nghiệp chốt giá mua vào ở 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra tại 141,5 triệu đồng/lượng. So với ngày hôm qua, giá mua và bán cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến đáng chú ý hơn xuất hiện tại DOJI khi doanh nghiệp điều chỉnh giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều. Sau khi hạ giá, vàng miếng được mua vào với mức 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Đây vẫn là giá bán cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật.

Trong khi đó, Mi Hồng hạ giá không đồng đều giữa hai chiều. Giá thu mua giảm 1,5 triệu đồng/lượng, xuống còn 138 triệu đồng/lượng. Chiều bán giảm mạnh hơn 1,8 triệu đồng/lượng, chốt tại 139,7 triệu đồng/lượng, qua đó thu hẹp chênh lệch mua – bán còn 1,7 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng chiều nay 28/7/2026 duy trì xu hướng đi xuống trên toàn thị trường. Giá bán ra tại phần lớn doanh nghiệp đứng ở 141,5 triệu đồng/lượng, cao nhất là DOJI với 142,5 triệu đồng/lượng và thấp nhất là Mi Hồng ở 139,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 28/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 137,5 141,5 -1500 -1500 Tập đoàn DOJI 138,5 142,5 -1700 -1700 Mi Hồng 138,0 140,0 -1500 -1800 PNJ Hà Nội 137,5 141,5 -1500 -1500 Bảo Tín Minh Châu 137,5 141,5 -1500 -1500 Bảo Tín Mạnh Hải 137,5 141,5 -1500 -1500 Phú Quý 137,5 141,5 -1500 -1500

1. SJC - Cập nhật: 28/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137.000.000

▼ 1.500.000 141.000.000

▼ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼ 1.500.000 141.500.000

▼ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 137.500.000

▼ 1.500.000 141.520.000

▼ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137.500.000

▼ 1.500.000 141.530.000

▼ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137.000.000

▼ 1.500.000 141.100.000

▼ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 134.000.000

▼ 1.500.000 139.000.000

▼ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 130.623.762

▼ 1.485.148 137.623.762

▼ 1.485.148 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 94.610.426

▼ 1.125.112 104.410.426

▼ 1.125.112 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 84.879.452

▼ 1.020.102 94.679.452

▼ 1.020.102 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 75.148.479

▼ 915.092 84.948.479

▼ 915.092 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 71.395.104

▼ 874.587 81.195.104

▼ 874.587 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 48.318.796

▼ 625.563 58.118.796

▼ 625.563 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼ 1.500.000 141.500.000

▼ 1.500.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼ 1.500.000 141.500.000

▼ 1.500.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼ 1.500.000 141.500.000

▼ 1.500.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼ 1.500.000 141.500.000

▼ 1.500.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼ 1.500.000 141.500.000

▼ 1.500.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼ 1.500.000 141.500.000

▼ 1.500.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼ 1.500.000 141.500.000

▼ 1.500.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼ 1.500.000 141.500.000

▼ 1.500.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼ 1.500.000 141.500.000

▼ 1.500.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.500.000

▼ 1.500.000 141.500.000

▼ 1.500.000

2. DOJI - Cập nhật: 28/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 138.500.000

▼ 1.700.000 142.500.000

▼ 1.700.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 138.500.000

▼ 1.700.000 142.500.000

▼ 1.700.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 136.500.000

▼ 1.000.000 141.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 136.000.000

▼ 1.000.000 141.000.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99 135.300.000

▼ 1.000.000 141.000.000

▼ 1.000.000

3. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 28/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 137.500.000

▼ 1.500.000 141.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 137.000.000

± 0 141.000.000

▼ 2.000.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 136.800.000

± 0 140.800.000

▼ 2.000.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 138.100.000

▼ 2.000.000 142.000.000

▼ 2.000.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 138.100.000

▼ 2.000.000 142.000.000

▼ 2.000.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 138.100.000

▼ 2.000.000 142.000.000

▼ 2.000.000 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 128.300.000

▼ 1.500.000 0

± 0

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 28/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 137.500.000

▼ 1.500.000 141.500.000

▼ 1.500.000 Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen 138.100.000

▼ 2.000.000 142.000.000

▼ 2.000.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 138.100.000

▼ 2.000.000 142.000.000

▼ 2.000.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.810.000

▼ 200.000 14.200.000

▼ 200.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 137.600.000

▼ 1.000.000 0

± 0 Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long 138.100.000

▼ 2.000.000 0

± 0 Vàng trang sức 24K (999.9) 137.000.000

± 0 141.000.000

▼ 2.000.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 136.900.000

± 0 140.900.000

▼ 2.000.000 Vàng nguyên liệu 999,9 129.500.000

▲ 500.000 0

± 0 Vàng nguyên liệu 99.9 129.000.000

▲ 500.000 0

± 0

5. Phú Quý - Cập nhật: 28/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 137.500.000

▼ 1.500.000 141.500.000

▼ 1.500.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 137.500.000

▼ 1.500.000 141.500.000

▼ 1.500.000 Phú quý 1 lượng 99.9 137.400.000

▼ 1.500.000 141.400.000

▼ 1.500.000 Vàng trang sức 999.9 134.500.000

▼ 1.500.000 140.500.000

▼ 1.500.000 Vàng trang sức 999 134.400.000

▼ 1.500.000 140.400.000

▼ 1.500.000 Vàng trang sức 99 133.155.000

▼ 1.485.000 139.095.000

▼ 1.485.000 Vàng trang sức 98 131.810.000

▼ 1.470.000 137.690.000

▼ 1.470.000 Vàng 999.9 phi SJC 130.000.000

▼ 1.000.000 0

± 0

6. PNJ - Cập nhật: 28/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 137.500.000

▼ 1.500.000 141.500.000

▼ 1.500.000 TPHCM PNJ 136.200.000

▼ 1.400.000 141.200.000

▼ 1.400.000 TPHCM SJC 137.500.000

▼ 1.500.000 141.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội PNJ 136.200.000

▼ 1.400.000 141.200.000

▼ 1.400.000 Đà Nẵng PNJ 136.200.000

▼ 1.400.000 141.200.000

▼ 1.400.000 Đà Nẵng SJC 137.500.000

▼ 1.500.000 141.500.000

▼ 1.500.000 Miền Tây PNJ 136.200.000

▼ 1.400.000 141.200.000

▼ 1.400.000 Miền Tây SJC 137.500.000

▼ 1.500.000 141.500.000

▼ 1.500.000 Tây Nguyên PNJ 136.200.000

▼ 1.400.000 141.200.000

▼ 1.400.000 Tây Nguyên SJC 137.500.000

▼ 1.500.000 141.500.000

▼ 1.500.000 Đông Nam Bộ PNJ 136.200.000

▼ 1.400.000 141.200.000

▼ 1.400.000 Đông Nam Bộ SJC 137.500.000

▼ 1.500.000 141.500.000

▼ 1.500.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 136.200.000

▼ 1.400.000 141.200.000

▼ 1.400.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 135.000.000

▼ 1.000.000 140.000.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 134.860.000

▼ 1.000.000 139.860.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 132.400.000

▼ 990.000 138.600.000

▼ 990.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 122.040.000

▼ 920.000 128.240.000

▼ 920.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 95.100.000

▼ 750.000 105.000.000

▼ 750.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.300.000

▼ 680.000 95.200.000

▼ 680.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.100.000

▼ 650.000 91.000.000

▼ 650.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.500.000

▼ 610.000 85.400.000

▼ 610.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.000.000

▼ 590.000 81.900.000

▼ 590.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 48.340.000

▼ 420.000 58.240.000

▼ 420.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 42.600.000

▼ 380.000 52.500.000

▼ 380.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 36.720.000

▼ 330.000 46.620.000

▼ 330.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 136.200.000

▼ 1.400.000 141.200.000

▼ 1.400.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 136.200.000

▼ 1.400.000 141.200.000

▼ 1.400.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 132.680.000

▼ 990.000 138.880.000

▼ 990.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 129.000.000

▼ 1.500.000 0

± 0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 126.460.000

▼ 1.490.000 0

± 0

Chốt giá vàng nhẫn chiều ngày 28/7/2026 tại SJC, doanh nghiệp mua vào vàng nhẫn 9999 với giá 137 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán hiện đứng ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải đưa giá vàng nhẫn lên mức 137,5 triệu đồng/lượng ở chiều thu mua. Với khách hàng mua vào, giá bán được xác định ở mức 141,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 4 triệu đồng/lượng so với chiều doanh nghiệp mua lại.

Cùng mặt bằng giá với Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI được mua vào 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai đầu giao dịch là 4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, Vàng Rồng Thăng Long 9999 tiếp tục có mức giá nổi bật nhất. Sản phẩm này chốt chiều mua vào tại 138,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra đạt 142 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát.

Giá vàng nhẫn 9999 của Phú Quý chiều nay dao động từ 137,5 triệu đồng/lượng đến 141,5 triệu đồng/lượng. Trong đó, mức thấp hơn là giá mua vào, còn mức cao hơn áp dụng cho chiều bán ra, với chênh lệch 4 triệu đồng/lượng.

Riêng PNJ giữ khoảng cách giao dịch rộng hơn các doanh nghiệp còn lại. Giá vàng nhẫn được thu mua ở mức 136,2 triệu đồng/lượng và bán ra 141,2 triệu đồng/lượng, tương ứng mức chênh 5 triệu đồng/lượng.