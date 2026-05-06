Thị trường Giá vàng hôm nay 5/6/2026: Vàng miếng SJC, nhẫn trỡn 9999 24K, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 5/6/2026 giảm trong nước về 153–156 triệu, vàng nhẫn tiếp tục đi xuống, trong khi thế giới bật tăng lên quanh 4.460 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 5/6/2026 xuống 156 triệu sau 4 ngày giảm liên tiếp

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng tiếp tục neo ở vùng thấp hơn sau nhịp giảm mạnh trước đó, với mức điều chỉnh phổ biến khoảng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Hệ thống SJC, cùng các thương hiệu lớn như Phú Quý, PNJ, DOJI, BTMC và BTMH, hiện đồng loạt niêm yết vàng miếng quanh mức 153,0 – 156,0 triệu đồng/lượng. Diễn biến này phản ánh rõ xu hướng điều chỉnh đồng pha trong phiên trước.

Ở một diễn biến khác, Mi Hồng đang giao dịch vàng SJC ở mức 153,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 155,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, cũng đã giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tổng thể, giá vàng hôm nay 5/6/2026 cho thấy trạng thái đi ngang sau khi thị trường đã thiết lập mặt bằng giá mới thấp hơn so với trước đó.

Giá vàng nhẫn đồng loạt hạ nhiệt sau nhiều phiên giảm liên tiếp

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá vàng hôm nay 5/6/2026 đối với vàng nhẫn tiếp tục phản ánh xu hướng đi xuống khi thị trường kéo dài chuỗi điều chỉnh từ đầu tuần.

SJC hiện niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 153,0 – 156,0 triệu đồng/lượng, sau khi giảm khoảng 800.000 đồng/lượng ở phiên trước đó.

Các thương hiệu lớn như DOJI Hà Nội, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng trong phiên liền trước, đưa giá hiện tại về vùng 153,0 – 157,0 triệu đồng/lượng tùy đơn vị và dòng sản phẩm.

Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức giảm đồng đều ở cả hai chiều mua vào – bán ra, trong khi DOJI và Phú Quý cũng điều chỉnh tương tự trong cùng phiên giao dịch.

Tổng thể, thị trường vàng nhẫn đang duy trì xu hướng suy yếu rõ rệt, khi giá vàng hôm nay 5/6/2026 tiếp tục lùi về vùng giá thấp hơn so với các phiên trước đó.

Giá vàng hôm nay Ngày 5/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 153,0 156,0 -1000 -1000 Tập đoàn DOJI 153,0 156,0 -1000 -1000 Mi Hồng 153,0 154,8 -1000 -1000 PNJ 153,0 156,0 -1000 -1000 Bảo Tín Minh Châu 153,0 156,0 -1000 -1000 Bảo Tín Mạnh Hải 153,0 156,0 -1000 -1000 Phú Quý 153,0 156,0 -1000 -1000

1. DOJI - Cập nhật: 5/6/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng miếng SJC DOJI HCM 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng 24K DOJI 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K

2. PNJ - Cập nhật: 5/6/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Nhẫn trơn PNJ 999.9 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng Kim Bảo 999.9 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K

3. BTMC - Cập nhật: 5/6/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Nhẫn tròn trơn BTMC 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Bản vị vàng BTMC 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 151,000

▼10 00K 155,000

▼10 00K Trang sức Rồng Thăng Long 999 150,800

▼10 00K 154,800

▼10 00K

4. SJC - Cập nhật: 5/6/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153,000

▼1000K 156,000

▼10 00K Vàng SJC 5 chỉ 153,000

▼1000K 156,020

▼10 00K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 153,000

▼1000K 156,030

▼10 00K

Thị trường vàng thế giới bật tăng nhờ USD suy yếu và kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng

Cập nhật giá vàng hôm nay 5/6/2026, thị trường vàng quốc tế ghi nhận xu hướng phục hồi khi áp lực từ đồng USD và lợi suất trái phiếu suy giảm, hỗ trợ đà tăng của kim loại quý.

Lúc 05h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay theo Kitco ở mức 4.462,4 USD/ounce, tăng 28,7 USD (+0,65%). Sau khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.402 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,97 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 12,9 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch Mỹ, vàng tiếp tục tăng hơn 1%, có thời điểm chạm 4.505,35 USD/ounce; hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 8 cũng tăng lên 4.532,80 USD/ounce.

Đà tăng được thúc đẩy bởi việc giá dầu giảm mạnh hơn 3% khi thị trường kỳ vọng căng thẳng Iran có thể dịu xuống sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, qua đó kéo giảm USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Đồng USD yếu đi 0,3% giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Chuyên gia Tai Wong cho rằng vàng vẫn đang giữ xu hướng tích cực khi neo trên đường trung bình 200 ngày, nhưng việc lập các đỉnh mới sẽ phụ thuộc vào diễn biến địa chính trị, đặc biệt là khả năng đạt thỏa thuận ổn định tại khu vực Iran và tuyến hàng hải Hormuz.

Trước đó, vàng từng đạt mức kỷ lục 5.594,82 USD/ounce vào cuối tháng 1 nhưng đã giảm khoảng 16% sau khi căng thẳng khu vực gia tăng. Hiện thị trường đang chờ báo cáo việc làm Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Ở các kim loại quý khác, bạc tăng lên 74,96 USD/ounce (+3,1%), bạch kim đạt 1.895,29 USD/ounce (+1,9%) và palladium lên 1.322,01 USD/ounce (+1,6%).