Thị trường Giá vàng hôm nay 8/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 8/5/2026 lúc 5h: vàng thế giới tăng 0,94% lên 4.734,20 USD/ounce, quy đổi 150,5 triệu đồng/lượng. Vàng SJC tăng 1,5 triệu lên 167,5 triệu/lượng

Vàng thế giới hôm nay tăng mạnh

Cập nhật từ Kitco lúc 5h sáng 8/5/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay (Bid) ở mức 4.734,2 USD/ounce, tăng 44,2 USD tương đương 0,94% so với phiên trước. Giá Ask đạt 4.736,2 USD/ounce. Trong phiên giao dịch ngày, vàng thế giới biến động mạnh trong biên độ 4.684,60 – 4.765,60 USD/ounce.

Áp dụng tỷ giá Vietcombank 26.368 VND/USD, giá vàng thế giới hôm nay tương đương khoảng 150,50 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa vàng trong nước và vàng thế giới hiện ở mức 17 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC trong nước tăng 1,5 triệu so với hôm qua

Vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn hôm nay 8/5/2026 lúc 4h tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả chiều mua vào và bán ra. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI, Phú Quý và hệ thống PNJ cùng giao dịch ở 164,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 167,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức chênh lệch mua – bán duy trì 3 triệu đồng/lượng ở cả bốn thương hiệu.

Vàng nhẫn và vàng nữ trang đồng pha vàng miếng

Cùng nhịp với vàng miếng, giá vàng nhẫn tròn trơn hôm nay 8/5/2026 tăng tại nhiều hệ thống so với hôm qua. Vàng nhẫn SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng lên 164 – 167 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn DOJI tăng 1,5 triệu lên 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Phú Quý tăng 1,3 triệu lên 164,3 – 167,3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn PNJ tăng 1 triệu lên 164 – 167 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 24K (99,99%) tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua, lên 162 – 165,5 triệu đồng/lượng. Vàng 18K (75%) tăng 1,12 triệu lên 115,38 – 124,28 triệu đồng/lượng. Vàng 14K (58,3%) tăng 590.000 đồng lên 87,74 – 96,64 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng và vàng nhẫn ngày 8/5/2026

Giá vàng hôm nay Ngày 8/5/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 164,5 167,5 +1500 +1500 Tập đoàn DOJI 164,5 167,5 +1500 +1500 PNJ 164,5 167,5 +1500 +1500 Phú Quý 164,5 167,5 +1500 +1500 Bảo Tín Mạnh Hải 164,5 167,5 +1500 +1500 Bảo Tín Minh Châu 164,5 167,5 +1500 +1500 Mi Hồng 165 166,5 +1800 +500

1. DOJI - Cập nhật: 8/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 164,500 ▲1500K 167,500 ▲1500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 164,500 ▲1500K 167,500 ▲1500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 164,500 ▲1500K 167,500 ▲1500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 164,500 ▲1500K 167,500 ▲1500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 164,500 ▲1500K 167,500 ▲1500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 164,500 ▲1500K 167,500 ▲1500K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 164,500 ▲1500K 167,500 ▲1500K Vàng 24K DOJI 162,000 ▲1500K 166,000 ▲1500K

2. PNJ - Cập nhật: 8/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 164,500 ▲1500K 167,500 ▲1500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 164,000 ▲1000K 167,000 ▲1000K Vàng Kim Bảo 999.9 164,000 ▲1000K 167,000 ▲1000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 164,000 ▲1000K 167,000 ▲1000K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 164,000 ▲1000K 167,000 ▲1000K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 161,600 ▲1100K 165,600 ▲1100K Vàng nữ trang 999 PNJ 161,430 ▲1090K 165,430 ▲1090K Vàng nữ trang 9920 PNJ 158,080 ▲1100K 164,280 ▲1100K Vàng nữ trang 99 PNJ 157,740 ▲1080K 163,940 ▲1080K Vàng 916 (22K) 145,490 ▲1010K 151,690 ▲1010K Vàng 750 (18K) 115,300 ▲820K 124,200 ▲820K Vàng 680 (16.3K) 103,710 ▲750K 112,610 ▲750K Vàng 650 (15.6K) 98,740 ▲710K 107,640 ▲710K Vàng 610 (14.6K) 92,120 ▲670K 101,020 ▲670K Vàng 585 (14K) 87,980 ▲650K 96,880 ▲650K Vàng 416 (10K) 59,990 ▲460K 68,890 ▲460K Vàng 375 (9K) 53,200 ▲410K 62,100 ▲410K Vàng 333 (8K) 46,240 ▲360K 55,140 ▲360K

3. BTMC - Cập nhật: 8/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 164,500 ▲1500K 167,500 ▲1500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 164,500 ▲1500K 167,500 ▲1500K Nhẫn tròn trơn BTMC 164,500 ▲1500K 167,500 ▲1500K Bản vị vàng BTMC 164,500 ▲1500K 167,500 ▲1500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 162,500 ▲1500K 166,500 ▲1500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 162,300 ▲1500K 166,300 ▲1500K

4. SJC - Cập nhật: 8/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1 lượng 164,500 ▲1500K 167,500 ▲1500K Vàng SJC 5 chỉ 164,500 ▲1500K 167,520 ▲1500K Vàng SJC 1 chỉ 164,500 ▲1500K 167,530 ▲1500K Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ 164,000 ▲1500K 167,000 ▲1500K Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ 164,000 ▲1500K 167,100 ▲1500K Nữ trang 99,99% 162,000 ▲1500K 165,500 ▲1500K Nữ trang 99% 157,361 ▲1485K 163,861 ▲1485K Nữ trang 75% 115,387 ▲1125K 124,287 ▲1125K Nữ trang 68% 103,801 ▲1020K 112,701 ▲1020K Nữ trang 61% 92,215 ▲915K 101,115 ▲915K Nữ trang 58.3% 87,746 ▲875K 96,646 ▲875K Nữ trang 41.7% 60,270 ▲626K 69,170 ▲626K

Đơn vị giá: triệu đồng/lượng