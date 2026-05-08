Giá vàng hôm nay 8/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất
Giá vàng hôm nay 8/5/2026 lúc 5h: vàng thế giới tăng 0,94% lên 4.734,20 USD/ounce, quy đổi 150,5 triệu đồng/lượng. Vàng SJC tăng 1,5 triệu lên 167,5 triệu/lượng
Vàng thế giới hôm nay tăng mạnh
Cập nhật từ Kitco lúc 5h sáng 8/5/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay (Bid) ở mức 4.734,2 USD/ounce, tăng 44,2 USD tương đương 0,94% so với phiên trước. Giá Ask đạt 4.736,2 USD/ounce. Trong phiên giao dịch ngày, vàng thế giới biến động mạnh trong biên độ 4.684,60 – 4.765,60 USD/ounce.
Áp dụng tỷ giá Vietcombank 26.368 VND/USD, giá vàng thế giới hôm nay tương đương khoảng 150,50 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa vàng trong nước và vàng thế giới hiện ở mức 17 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC trong nước tăng 1,5 triệu so với hôm qua
Vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn hôm nay 8/5/2026 lúc 4h tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả chiều mua vào và bán ra. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI, Phú Quý và hệ thống PNJ cùng giao dịch ở 164,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 167,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức chênh lệch mua – bán duy trì 3 triệu đồng/lượng ở cả bốn thương hiệu.
Vàng nhẫn và vàng nữ trang đồng pha vàng miếng
Cùng nhịp với vàng miếng, giá vàng nhẫn tròn trơn hôm nay 8/5/2026 tăng tại nhiều hệ thống so với hôm qua. Vàng nhẫn SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng lên 164 – 167 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn DOJI tăng 1,5 triệu lên 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Phú Quý tăng 1,3 triệu lên 164,3 – 167,3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn PNJ tăng 1 triệu lên 164 – 167 triệu đồng/lượng.
Vàng nữ trang 24K (99,99%) tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua, lên 162 – 165,5 triệu đồng/lượng. Vàng 18K (75%) tăng 1,12 triệu lên 115,38 – 124,28 triệu đồng/lượng. Vàng 14K (58,3%) tăng 590.000 đồng lên 87,74 – 96,64 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng và vàng nhẫn ngày 8/5/2026
|Giá vàng hôm nay
| Ngày 8/5/2026
(Triệu đồng)
| Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|164,5
|167,5
|+1500
|+1500
|Tập đoàn DOJI
|164,5
|167,5
|+1500
|+1500
|PNJ
|164,5
|167,5
|+1500
|+1500
|Phú Quý
|164,5
|167,5
|+1500
|+1500
|Bảo Tín Mạnh Hải
|164,5
|167,5
|+1500
|+1500
|Bảo Tín Minh Châu
|164,5
|167,5
|+1500
|+1500
|Mi Hồng
|165
|166,5
|+1800
|+500
|1. DOJI - Cập nhật: 8/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội
|164,500 ▲1500K
|167,500 ▲1500K
|Vàng miếng SJC DOJI HCM
|164,500 ▲1500K
|167,500 ▲1500K
|Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng
|164,500 ▲1500K
|167,500 ▲1500K
|Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội
|164,500 ▲1500K
|167,500 ▲1500K
|Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM
|164,500 ▲1500K
|167,500 ▲1500K
|Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng
|164,500 ▲1500K
|167,500 ▲1500K
|Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng
|164,500 ▲1500K
|167,500 ▲1500K
|Vàng 24K DOJI
|162,000 ▲1500K
|166,000 ▲1500K
|2. PNJ - Cập nhật: 8/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Khu vực
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng miếng SJC 999.9 PNJ
|164,500 ▲1500K
|167,500 ▲1500K
|Nhẫn trơn PNJ 999.9
|164,000 ▲1000K
|167,000 ▲1000K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|164,000 ▲1000K
|167,000 ▲1000K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|164,000 ▲1000K
|167,000 ▲1000K
|Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng
|164,000 ▲1000K
|167,000 ▲1000K
|Vàng nữ trang 999.9 PNJ
|161,600 ▲1100K
|165,600 ▲1100K
|Vàng nữ trang 999 PNJ
|161,430 ▲1090K
|165,430 ▲1090K
|Vàng nữ trang 9920 PNJ
|158,080 ▲1100K
|164,280 ▲1100K
|Vàng nữ trang 99 PNJ
|157,740 ▲1080K
|163,940 ▲1080K
|Vàng 916 (22K)
|145,490 ▲1010K
|151,690 ▲1010K
|Vàng 750 (18K)
|115,300 ▲820K
|124,200 ▲820K
|Vàng 680 (16.3K)
|103,710 ▲750K
|112,610 ▲750K
|Vàng 650 (15.6K)
|98,740 ▲710K
|107,640 ▲710K
|Vàng 610 (14.6K)
|92,120 ▲670K
|101,020 ▲670K
|Vàng 585 (14K)
|87,980 ▲650K
|96,880 ▲650K
|Vàng 416 (10K)
|59,990 ▲460K
|68,890 ▲460K
|Vàng 375 (9K)
|53,200 ▲410K
|62,100 ▲410K
|Vàng 333 (8K)
|46,240 ▲360K
|55,140 ▲360K
|3. BTMC - Cập nhật: 8/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng miếng SJC BTMC
|164,500 ▲1500K
|167,500 ▲1500K
|Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC
|164,500 ▲1500K
|167,500 ▲1500K
|Nhẫn tròn trơn BTMC
|164,500 ▲1500K
|167,500 ▲1500K
|Bản vị vàng BTMC
|164,500 ▲1500K
|167,500 ▲1500K
|Trang sức Rồng Thăng Long 9999
|162,500 ▲1500K
|166,500 ▲1500K
|Trang sức Rồng Thăng Long 999
|162,300 ▲1500K
|166,300 ▲1500K
|4. SJC - Cập nhật: 8/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng SJC 1 lượng
|164,500 ▲1500K
|167,500 ▲1500K
|Vàng SJC 5 chỉ
|164,500 ▲1500K
|167,520 ▲1500K
|Vàng SJC 1 chỉ
|164,500 ▲1500K
|167,530 ▲1500K
|Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ
|164,000 ▲1500K
|167,000 ▲1500K
|Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ
|164,000 ▲1500K
|167,100 ▲1500K
|Nữ trang 99,99%
|162,000 ▲1500K
|165,500 ▲1500K
|Nữ trang 99%
|157,361 ▲1485K
|163,861 ▲1485K
|Nữ trang 75%
|115,387 ▲1125K
|124,287 ▲1125K
|Nữ trang 68%
|103,801 ▲1020K
|112,701 ▲1020K
|Nữ trang 61%
|92,215 ▲915K
|101,115 ▲915K
|Nữ trang 58.3%
|87,746 ▲875K
|96,646 ▲875K
|Nữ trang 41.7%
|60,270 ▲626K
|69,170 ▲626K
Đơn vị giá: triệu đồng/lượng