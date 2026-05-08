Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng hôm nay 8/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất

Quốc Duẩn 08/05/2026 05:15

Giá vàng hôm nay 8/5/2026 lúc 5h: vàng thế giới tăng 0,94% lên 4.734,20 USD/ounce, quy đổi 150,5 triệu đồng/lượng. Vàng SJC tăng 1,5 triệu lên 167,5 triệu/lượng

Vàng thế giới hôm nay tăng mạnh

Cập nhật từ Kitco lúc 5h sáng 8/5/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay (Bid) ở mức 4.734,2 USD/ounce, tăng 44,2 USD tương đương 0,94% so với phiên trước. Giá Ask đạt 4.736,2 USD/ounce. Trong phiên giao dịch ngày, vàng thế giới biến động mạnh trong biên độ 4.684,60 – 4.765,60 USD/ounce.

Áp dụng tỷ giá Vietcombank 26.368 VND/USD, giá vàng thế giới hôm nay tương đương khoảng 150,50 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa vàng trong nước và vàng thế giới hiện ở mức 17 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC trong nước tăng 1,5 triệu so với hôm qua

Vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn hôm nay 8/5/2026 lúc 4h tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả chiều mua vào và bán ra. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI, Phú Quý và hệ thống PNJ cùng giao dịch ở 164,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 167,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức chênh lệch mua – bán duy trì 3 triệu đồng/lượng ở cả bốn thương hiệu.

Vàng nhẫn và vàng nữ trang đồng pha vàng miếng

Cùng nhịp với vàng miếng, giá vàng nhẫn tròn trơn hôm nay 8/5/2026 tăng tại nhiều hệ thống so với hôm qua. Vàng nhẫn SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng lên 164 – 167 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn DOJI tăng 1,5 triệu lên 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Phú Quý tăng 1,3 triệu lên 164,3 – 167,3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn PNJ tăng 1 triệu lên 164 – 167 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 24K (99,99%) tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua, lên 162 – 165,5 triệu đồng/lượng. Vàng 18K (75%) tăng 1,12 triệu lên 115,38 – 124,28 triệu đồng/lượng. Vàng 14K (58,3%) tăng 590.000 đồng lên 87,74 – 96,64 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng và vàng nhẫn ngày 8/5/2026

Giá vàng hôm nay Ngày 8/5/2026
(Triệu đồng) 		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC tại Hà Nội164,5167,5+1500+1500
Tập đoàn DOJI164,5167,5+1500+1500
PNJ164,5167,5+1500+1500
Phú Quý164,5167,5+1500+1500
Bảo Tín Mạnh Hải164,5167,5+1500+1500
Bảo Tín Minh Châu164,5167,5+1500+1500
Mi Hồng165166,5+1800+500
1. DOJI - Cập nhật: 8/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội164,500 ▲1500K167,500 ▲1500K
Vàng miếng SJC DOJI HCM164,500 ▲1500K167,500 ▲1500K
Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng164,500 ▲1500K167,500 ▲1500K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội164,500 ▲1500K167,500 ▲1500K
Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM164,500 ▲1500K167,500 ▲1500K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng164,500 ▲1500K167,500 ▲1500K
Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng164,500 ▲1500K167,500 ▲1500K
Vàng 24K DOJI162,000 ▲1500K166,000 ▲1500K
2. PNJ - Cập nhật: 8/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ164,500 ▲1500K167,500 ▲1500K
Nhẫn trơn PNJ 999.9164,000 ▲1000K167,000 ▲1000K
Vàng Kim Bảo 999.9164,000 ▲1000K167,000 ▲1000K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9164,000 ▲1000K167,000 ▲1000K
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng164,000 ▲1000K167,000 ▲1000K
Vàng nữ trang 999.9 PNJ161,600 ▲1100K165,600 ▲1100K
Vàng nữ trang 999 PNJ161,430 ▲1090K165,430 ▲1090K
Vàng nữ trang 9920 PNJ158,080 ▲1100K164,280 ▲1100K
Vàng nữ trang 99 PNJ157,740 ▲1080K163,940 ▲1080K
Vàng 916 (22K)145,490 ▲1010K151,690 ▲1010K
Vàng 750 (18K)115,300 ▲820K124,200 ▲820K
Vàng 680 (16.3K)103,710 ▲750K112,610 ▲750K
Vàng 650 (15.6K)98,740 ▲710K107,640 ▲710K
Vàng 610 (14.6K)92,120 ▲670K101,020 ▲670K
Vàng 585 (14K)87,980 ▲650K96,880 ▲650K
Vàng 416 (10K)59,990 ▲460K68,890 ▲460K
Vàng 375 (9K)53,200 ▲410K62,100 ▲410K
Vàng 333 (8K)46,240 ▲360K55,140 ▲360K
3. BTMC - Cập nhật: 8/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC BTMC164,500 ▲1500K167,500 ▲1500K
Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC164,500 ▲1500K167,500 ▲1500K
Nhẫn tròn trơn BTMC164,500 ▲1500K167,500 ▲1500K
Bản vị vàng BTMC164,500 ▲1500K167,500 ▲1500K
Trang sức Rồng Thăng Long 9999162,500 ▲1500K166,500 ▲1500K
Trang sức Rồng Thăng Long 999162,300 ▲1500K166,300 ▲1500K
4. SJC - Cập nhật: 8/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1 lượng164,500 ▲1500K167,500 ▲1500K
Vàng SJC 5 chỉ164,500 ▲1500K167,520 ▲1500K
Vàng SJC 1 chỉ164,500 ▲1500K167,530 ▲1500K
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ164,000 ▲1500K167,000 ▲1500K
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ164,000 ▲1500K167,100 ▲1500K
Nữ trang 99,99%162,000 ▲1500K165,500 ▲1500K
Nữ trang 99%157,361 ▲1485K163,861 ▲1485K
Nữ trang 75%115,387 ▲1125K124,287 ▲1125K
Nữ trang 68%103,801 ▲1020K112,701 ▲1020K
Nữ trang 61%92,215 ▲915K101,115 ▲915K
Nữ trang 58.3%87,746 ▲875K96,646 ▲875K
Nữ trang 41.7%60,270 ▲626K69,170 ▲626K

Đơn vị giá: triệu đồng/lượng

