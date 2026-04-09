Thị trường Giá vàng hôm nay 9/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 9/4/2026: Giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC DOJI PNJ tăng từ 1,5 đến 3 triệu lên 175 triệu đồng/lượng; chênh lệch với giá vàng thế giới tăng lên gần 24 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng lên 4689,1 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 4h30 ngày 9/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4759,6 USD/ounce, tăng 54,4 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.361 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 151,27 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 23,73 triệu đồng/lượng.

Thông tin Mỹ và Iran thống nhất ngừng bắn trong hai tuần đã hỗ trợ giá vàng, khi thị trường kỳ vọng căng thẳng Trung Đông tạm lắng. Giá vàng thế giới tăng tạo thêm động lực cho thị trường trong nước, nơi vàng SJC và vàng nhẫn vẫn duy trì mức cao.

Dù vậy, triển vọng giá vàng vẫn phụ thuộc vào diễn biến của thỏa thuận ngừng bắn và ảnh hưởng của giá năng lượng đến lạm phát. Cùng thời điểm, giá bạc tăng lên 77,1 USD/ounce, tăng 5,47%, cho thấy sức hút của nhóm kim loại quý.

Giá vàng có xu hướng điều chỉnh dù dầu thô giảm xuống 93,2 USD/thùng, mất gần 15%, và chỉ số DXY giảm 1,17% còn 98,6 điểm. Các chuyên gia cho rằng vàng cần vượt 4.800 USD/ounce để thu hút dòng tiền mới, với mốc 5.000 USD/ounce là ngưỡng xác nhận xu hướng tăng mạnh.

Giá vàng trong nước hôm nay 9/4/2026: Tăng từ 1,5 đến 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 9/4/2026 tăng đáng kể ở cả vàng miếng và vàng nhẫn. Lúc 4h30, các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh tăng từ 1,5 đến 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Thị trường vàng trong nước sôi động theo đà tăng của giá vàng thế giới.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)



Giá vàng hôm nay Ngày 9/4/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 171 175 +1500 +2500 Tập đoàn DOJI 171,1 175,1 +1700 +2600 PNJ 171 175 +1500 +2500 Phú Quý 171 175 +1800 +2500 Bảo Tín Mạnh Hải 172 175,5 +2500 +3000 Bảo Tín Minh Châu 171 175 +1500 +2500 Mi Hồng 171 172,5 +500 -

1. DOJI - Cập nhật: 9/4/2026 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 171.000 ▲1.500K 175.000 ▲2.500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 171.000 ▲1.500K 175.000 ▲2.500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 171.000 ▲1.500K 175.000 ▲2.500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 171.100 ▲1.700K 175.100 ▲2.600K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 171.000 ▲1.500K 175.000 ▲2.500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 171.000 ▲1.500K 175.000 ▲2.500K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 171.000 ▲1.700K 175.000 ▲2.600K Vàng 24K DOJI 168.800 ▲2.600K 172.800 ▲2.600K

2. PNJ - Cập nhật: 9/4/2026 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 171.000 ▲1.500K 175.000 ▲2.500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 171.000 ▲2.000K 174.500 ▲2.500K Vàng Kim Bảo 999.9 171.000 ▲2.000K 174.500 ▲2.500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 171.000 ▲2.000K 174.500 ▲2.500K Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng 171.000 ▲2.000K 174.500 ▲2.500K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 169.000 ▲2.500K 173.000 ▲2.500K Vàng nữ trang 999 PNJ 168.830 ▲2.500K 172.830 ▲2.500K Vàng nữ trang 9920 PNJ 165.420 ▲2.480K 171.620 ▲2.480K Vàng nữ trang 99 PNJ 165.070 ▲2.470K 171.270 ▲2.470K Vàng 916 (22K) 152.270 ▲2.290K 158.470 ▲2.290K Vàng 750 (18K) 120.850 ▲1.870K 129.750 ▲1.870K Vàng 680 (16.3K) 108.740 ▲1.700K 117.640 ▲1.700K Vàng 650 (15.6K) 103.550 ▲1.620K 112.450 ▲1.620K Vàng 610 (14.6K) 96.630 ▲1.520K 105.530 ▲1.520K Vàng 585 (14K) 92.310 ▲1.470K 101.210 ▲1.470K Vàng 416 (10K) 63.070 ▲1.040K 71.970 ▲1.040K Vàng 375 (9K) 55.980 ▲940K 64.880 ▲940K Vàng 333 (8K) 48.710 ▲830K 57.610 ▲830K

3. BTMC - Cập nhật: 9/4/2026 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 171.000 ▲1.500K 175.000 ▲2.500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 171.200 ▲2.900K 174.200 ▲2.900K Nhẫn tròn trơn BTMC 171.200 ▲2.900K 174.200 ▲2.900K Bản vị vàng BTMC 171.200 ▲2.900K 174.200 ▲2.900K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 169.200 ▲2.900K 173.200 ▲2.900K Trang sức Rồng Thăng Long 999 169.000 ▲2.900K 173.000 ▲2.900K