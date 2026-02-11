Thị trường Giá vàng hôm nay 9999 2/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 2/11/2026 đang ở mức 139 triệu đồng/lượng bán ra tại SJC, PNJ và DOJI sau đợt giảm mạnh tới 2,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 cũng giảm sâu, hiện được bán ra từ 135,8-138 triệu đồng/lượng tại các thương hiệu lớn.

Giá vàng hôm nay 2/11/2026: SJC, PNJ, DOJI đồng loạt dưới 140 triệu đồng, Phú Quý giảm mạnh nhất

Giá vàng hôm nay 2/11/2026 đang ở mức 139 triệu đồng/lượng bán ra tại nhiều doanh nghiệp sau đợt giảm tới 2,5 triệu đồng/lượng. Trong khi SJC, PNJ và DOJI cùng mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng, Mi Hồng trả giá cao hơn, lên tới 137,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng hiện duy trì dưới 140 triệu đồng/lượng, sau khi các doanh nghiệp điều chỉnh giảm mạnh trong phiên trước. Đáng chú ý, dù cùng bán ra 139 triệu đồng/lượng, mức giá thu mua giữa các thương hiệu có thể chênh nhau tới 3,7 triệu đồng/lượng.

SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải hiện cùng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 136-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với đầu phiên điều chỉnh trước đó, giá vàng tại cả bốn doanh nghiệp đều giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở hai chiều. Khoảng cách mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Cùng mức bán 139 triệu đồng/lượng nhưng Bảo Tín Minh Châu chỉ mua vào ở mức 133,8 triệu đồng/lượng. Sau đợt giảm 2,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán tại doanh nghiệp này là 5,2 triệu đồng/lượng, cao hơn đáng kể so với nhóm SJC.

Phú Quý hiện mua vàng miếng với giá 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 139 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp đã hạ giá mua 2,5 triệu đồng/lượng và giảm giá bán 2,4 triệu đồng/lượng so với đầu phiên trước đợt điều chỉnh.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết vàng miếng ở mức 137,5-139 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đã giảm 2 triệu đồng/lượng. Với chênh lệch mua - bán chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, Mi Hồng đang có khoảng cách giá thấp hơn các thương hiệu kể trên.

Giá vàng hôm nay Ngày 2/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 136,0 139,0 - - Tập đoàn DOJI 136,0 139,0 - - Mi Hồng 137,5 139,0 - - PNJ 136,0 139,0 - - Bảo Tín Minh Châu 133,8 139,0 - - Bảo Tín Mạnh Hải 136,0 139,0 - - Phú Quý 134,5 139,0 - -

1. SJC - Cập nhật: 2/11/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày cuối tuần trước Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 131.800.000

▼ 2.500.000 135.800.000

▼ 2.500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 136.000.000

▼ 2.400.000 139.020.000

▼ 2.400.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136.000.000

▼ 2.400.000 139.030.000

▼ 2.400.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 131.800.000

▼ 2.500.000 135.900.000

▼ 2.500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 129.800.000

▼ 2.500.000 134.800.000

▼ 2.500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 126.465.000

▼ 2.476.000 133.465.000

▼ 2.476.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 91.460.000

▼ 1.875.000 101.260.000

▼ 1.875.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 82.023.000

▼ 1.700.000 91.823.000

▼ 1.700.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 72.586.000

▼ 1.525.000 82.386.000

▼ 1.525.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 68.946.000

▼ 1.458.000 78.746.000

▼ 1.458.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 46.567.000

▼ 1.043.000 56.367.000

▼ 1.043.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000

2. BTMC - Cập nhật: 2/11/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày cuối tuần trước Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 133.800.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 131.800.000

▼ 2.400.000 136.800.000

▼ 2.400.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 131.600.000

▼ 2.400.000 136.600.000

▼ 2.400.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 133.800.000

▼ 2.400.000 137.800.000

▼ 2.400.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 133.800.000

▼ 2.400.000 137.800.000

▼ 2.400.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 133.800.000

▼ 2.400.000 137.800.000

▼ 2.400.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 121.300.000

▼ 800.000 0

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 121.300.000

▼ 800.000 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 2/11/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày cuối tuần trước Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 TPHCM PNJ 133.600.000

▼ 2.400.000 137.600.000

▼ 2.400.000 TPHCM SJC 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Hà Nội PNJ 133.600.000

▼ 2.400.000 137.600.000

▼ 2.400.000 Đà Nẵng PNJ 133.600.000

▼ 2.400.000 137.600.000

▼ 2.400.000 Đà Nẵng SJC 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Miền Tây PNJ 133.600.000

▼ 2.400.000 137.600.000

▼ 2.400.000 Miền Tây SJC 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Tây Nguyên PNJ 133.600.000

▼ 2.400.000 137.600.000

▼ 2.400.000 Tây Nguyên SJC 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Đông Nam Bộ PNJ 133.600.000

▼ 2.400.000 137.600.000

▼ 2.400.000 Đông Nam Bộ SJC 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 133.600.000

▼ 2.400.000 137.600.000

▼ 2.400.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 130.500.000

▼ 3.000.000 135.000.000

▼ 3.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 130.370.000

▼ 2.990.000 134.870.000

▼ 2.990.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 127.450.000

▼ 2.970.000 133.650.000

▼ 2.970.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 117.460.000

▼ 2.750.000 123.660.000

▼ 2.750.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 91.350.000

▼ 2.250.000 101.250.000

▼ 2.250.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 81.900.000

▼ 2.040.000 91.800.000

▼ 2.040.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 77.850.000

▼ 1.950.000 87.750.000

▼ 1.950.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 72.450.000

▼ 1.830.000 82.350.000

▼ 1.830.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 69.080.000

▼ 1.750.000 78.980.000

▼ 1.750.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 46.260.000

▼ 1.250.000 56.160.000

▼ 1.250.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 40.730.000

▼ 1.120.000 50.630.000

▼ 1.120.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 35.060.000

▼ 990.000 44.960.000

▼ 990.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 133.600.000

▼ 2.400.000 137.600.000

▼ 2.400.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 133.600.000

▼ 2.400.000 137.600.000

▼ 2.400.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 127.720.000

▼ 2.980.000 133.920.000

▼ 2.980.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 125.500.000

▼ 2.500.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 122.500.000

▼ 2.480.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 2/11/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày cuối tuần trước Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 134.500.000

▼ 2.500.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 134.500.000

▼ 2.500.000 137.500.000

▼ 2.500.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 134.500.000

▼ 2.500.000 137.500.000

▼ 2.500.000 Phú quý 1 lượng 99.9 134.400.000

▼ 2.500.000 137.400.000

▼ 2.500.000 Vàng trang sức 999 131.900.000

▼ 2.500.000 136.400.000

▼ 2.000.000 Vàng trang sức 99 130.680.000

▼ 2.475.000 135.135.000

▼ 1.980.000 Vàng trang sức 98 129.360.000

▼ 2.450.000 133.770.000

▼ 1.960.000 Vàng 999.9 phi SJC 125.000.000

▼ 3.000.000 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 2/11/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày cuối tuần trước Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 134.000.000

▼ 2.000.000 138.000.000

▼ 2.000.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 134.000.000

▼ 2.000.000 138.000.000

▼ 2.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 132.500.000

▼ 1.500.000 136.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 132.000.000

▼ 1.500.000 136.000.000

▼ 1.500.000 Hà Nội Nữ trang 99 130.200.000

▼ 1.500.000 134.500.000

▼ 1.500.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 2/11/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày cuối tuần trước Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 137.500.000

▼ 2.000.000 139.000.000

▼ 2.000.000 Vàng 99,9% 137.500.000

▼ 2.000.000 139.000.000

▼ 2.000.000 Vàng 9T85 (98,5%) 123.300.000

▼ 1.200.000 125.300.000

▼ 1.200.000 Vàng 9T8 (98,0%) 122.600.000

▼ 1.200.000 124.600.000

▼ 1.200.000 Vàng 95 (95,0%) 118.900.000

▼ 1.100.000 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 90.500.000

▼ 500.000 93.500.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 79.000.000

▼ 500.000 82.000.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 76.000.000

▼ 500.000 79.000.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 70.000.000

▼ 500.000 73.000.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 43.500.000

▼ 500.000 46.500.000

▼ 500.000

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 2/11/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày cuối tuần trước Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 135.000.000

▼ 2.500.000 138.500.000

▼ 2.500.000 Vàng 18K (750) 93.170.000

▼ 1.560.000 98.670.000

▼ 1.560.000 Vàng trắng Au750 93.170.000

▼ 1.560.000 98.670.000

▼ 1.560.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 2/11/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày cuối tuần trước Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 133.800.000

▼ 2.400.000 137.800.000

▼ 2.400.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.380.000

▼ 240.000 13.780.000

▼ 240.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 132.800.000

▼ 2.400.000 0

±0 Vàng trang sức 24K (999.9) 131.800.000

▼ 2.400.000 136.800.000

▼ 2.400.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 131.700.000

▼ 2.400.000 136.700.000

▼ 2.400.000 Vàng nguyên liệu 999,9 124.600.000

▼ 2.400.000 0

±0 Vàng nguyên liệu 99.9 124.100.000

▼ 2.400.000 0

±0

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn 9999 cũng tiếp tục đứng ở vùng giá thấp hơn sau đợt điều chỉnh trong phiên trước. Giá bán tại các doanh nghiệp được khảo sát hiện chưa vượt 138 triệu đồng/lượng.

SJC đang niêm yết nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 131,8-135,8 triệu đồng/lượng. Giá mua vào và bán ra đều đã giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với đầu phiên điều chỉnh trước đó. Đây là mức bán thấp nhất trong nhóm sản phẩm vàng nhẫn được đối chiếu.

Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 giao dịch ở mức 134-138 triệu đồng/lượng. Giá hai chiều đã giảm 2 triệu đồng/lượng, đưa mức bán ra về 138 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 9999 Phú Quý hiện có giá 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Sau khi giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, chênh lệch mua - bán tại đây là 3 triệu đồng/lượng.

PNJ đang mua vàng nhẫn trơn 9999 với giá 133,6 triệu đồng/lượng và bán ra 137,6 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên điều chỉnh trước đó, giá vàng tại đây giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn được niêm yết 133,8-137,8 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với trước đợt giảm.

Bảo Tín Mạnh Hải hiện công bố giá mua vào nhẫn tròn 9999 ở mức 132,8 triệu đồng/lượng, sau khi giảm 2,4 triệu đồng/lượng. Giá bán ra của sản phẩm này chưa được thể hiện trong bảng tham chiếu.