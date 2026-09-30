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Giá vàng hôm nay 9999 hôm nay 30/9/2026: Giá vàng 9999, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý

Văn Khoa 30/09/2026 5:00

Giá vàng hôm nay 30/9/2026 duy trì mặt bằng cuối ngày 29/9, giá vàng miếng phổ biến ở 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng 1,1%, thị trường chờ dữ liệu lạm phát và việc làm Mỹ

Giá vàng thế giới hồi phục trong phiên thứ Ba khi lực mua xuất hiện trở lại sau phiên giảm sâu. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn thận trọng trước loạt dữ liệu kinh tế Mỹ có thể quyết định kỳ vọng lãi suất trong thời gian tới.

Vàng giao ngay tăng 1,1% lên 4.157,39 USD/ounce vào lúc 9h30 sáng theo giờ miền Đông Mỹ. Giá thấp nhất trong phiên là 4.112,97 USD/ounce, chỉ nhỉnh hơn vùng 4.110,55 USD ghi nhận hôm thứ Hai. Vàng tương lai Mỹ tăng 0,5% lên 4.189,60 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hôm nay 30 8 2026 đang tiến về mức 4.200 USD ounce, tăng tới hơn 1%

Trước đó, kim loại quý mất gần 4% chỉ trong một phiên, chịu sức ép đồng thời từ đồng USD, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và giá năng lượng.

Sự đi lên của giá dầu làm tăng lo ngại lạm phát, qua đó củng cố quan điểm rằng Fed có thể phải giữ lãi suất cao hoặc tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát giá cả.

Peter Grant, chiến lược gia kim loại tại Zaner Metals, đánh giá phiên tăng hiện nay chủ yếu mang tính phục hồi sau đợt giảm mạnh. Theo ông, đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu cao vẫn có thể giới hạn mức tăng của vàng.

Thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 10 ở mức 70%, trong khi khả năng tăng tiếp vào tháng 12 lên tới 95%, theo FedWatch của CME.

Sự chú ý vì thế đang chuyển sang các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Báo cáo việc làm ADP và chỉ số giá PCE sẽ được công bố vào thứ Tư, còn báo cáo việc làm phi nông nghiệp dự kiến xuất hiện vào thứ Sáu.

Những dữ liệu này có thể cung cấp thêm manh mối về sức khỏe thị trường lao động, áp lực lạm phát và hướng đi tiếp theo của chính sách tiền tệ Mỹ.

Giá vàng hôm nay 30/9/2026: Vàng miếng giữ mức 142,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 30/9/2026 được cập nhật lúc 5h00 theo mức niêm yết cuối chiều 29/9. Thị trường bước sang ngày mới với giá bán vàng miếng phổ biến 142,5 triệu đồng/lượng, sau một phiên mà phần lớn thương hiệu tăng nhẹ, còn BTMC giảm khá mạnh ở chiều thu mua.

Với SJC, mức giá chuyển sang đầu ngày 30/9 là 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá hiện cao hơn 100 nghìn đồng/lượng so với thời điểm đầu phiên hôm qua.

Với PNJ Hà Nội, vàng miếng sáng nay cũng được giao dịch ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng. Phiên 29/9 khép lại với mức tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Với DOJI, người mua vàng đầu ngày 30/9 đang thấy mức niêm yết 139,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá hiện tại cao hơn 100 nghìn đồng/lượng so với đầu phiên trước.

Với Phú Quý, vàng miếng giữ ở 139,5 triệu đồng/lượng mua vào, 142,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này được thiết lập sau khi thương hiệu điều chỉnh tăng 100 nghìn đồng/lượng trong ngày 29/9.

Với Bảo Tín Mạnh Hải, giá đầu ngày 30/9 đang là 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với đầu phiên liền trước, vàng miếng tại đây cao hơn 100 nghìn đồng/lượng.

Với Bảo Tín Minh Châu, chiều mua vào lại đi theo hướng ngược lại khi kết thúc phiên 29/9 ở 138,5 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng. Chiều bán tăng 100 nghìn đồng/lượng và hiện được giữ ở 142,5 triệu đồng/lượng.

Với Mi Hồng, giá mua vào đang ở mức 141,0 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm thương hiệu nêu trên. Giá bán ra là 142,5 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đã tăng 100 nghìn đồng/lượng trong phiên trước.

Giá vàng hôm nay
Ngày 30/9/2026
(Triệu đồng)
Diễn biến hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
139,5142,5
+100+100
Tập đoàn DOJI
139,5142,5
+100+100
Mi Hồng
141,0142,5
+100+100
PNJ
139,5142,5
+100+100
Bảo Tín Minh Châu
138,5142,5
-900+100
Bảo Tín Mạnh Hải139,5142,5
+100+100
Phú Quý139,5142,5
+100+100
1. SJC - Cập nhật: 30/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ139.000.000
▲ +100.000		142.000.000
▲ +100.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ139.500.000
▲ +100.000		142.520.000
▲ +100.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ139.500.000
▲ +100.000		142.530.000
▲ +100.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ139.000.000
▲ +100.000		142.100.000
▲ +100.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%136.500.000
▲ +100.000		141.000.000
▲ +100.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%132.604.000
▲ +99.000		139.604.000
▲ +99.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%96.111.000
▲ +75.000		105.911.000
▲ +75.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%86.240.000
▲ +68.000		96.040.000
▲ +68.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%76.369.000
▲ +61.000		86.169.000
▲ +61.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%72.561.000
▲ +58.000		82.361.000
▲ +58.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%49.153.000
▲ +42.000		58.953.000
▲ +42.000
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
2. BTMC - Cập nhật: 30/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC138.500.000
▼ 900.000		142.500.000
▲ +100.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9136.500.000
▼ 1.000.000		141.500.000
▼ 1.000.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9136.300.000
▼ 1.000.000		141.300.000
▼ 1.000.000
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU138.500.000
▼ 1.000.000		142.500.000
▼ 1.000.000
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU138.500.000
▼ 1.000.000		142.500.000
▼ 1.000.000
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU138.500.000
▼ 1.000.000		142.500.000
▼ 1.000.000
Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)133.200.000
▼ 800.000		0
±0
Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)131.200.000
▼ 800.000		0
±0
3. PNJ - Cập nhật: 30/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội SJC139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
TPHCM PNJ139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
TPHCM SJC139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Hà Nội PNJ139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Đà Nẵng PNJ139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Đà Nẵng SJC139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Miền Tây PNJ139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Miền Tây SJC139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Tây Nguyên PNJ139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Tây Nguyên SJC139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Đông Nam Bộ PNJ139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Đông Nam Bộ SJC139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9136.500.000
▼ 300.000		141.500.000
▼ 300.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999136.360.000
▼ 300.000		141.360.000
▼ 300.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99133.890.000
▼ 290.000		140.090.000
▼ 290.000
Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)123.410.000
▼ 280.000		129.610.000
▼ 280.000
Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)96.230.000
▼ 220.000		106.130.000
▼ 220.000
Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)86.320.000
▼ 200.000		96.220.000
▼ 200.000
Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)82.080.000
▼ 190.000		91.980.000
▼ 190.000
Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)76.420.000
▼ 180.000		86.320.000
▼ 180.000
Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)72.880.000
▼ 170.000		82.780.000
▼ 170.000
Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)48.960.000
▼ 130.000		58.860.000
▼ 130.000
Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)43.160.000
▼ 120.000		53.060.000
▼ 120.000
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)37.220.000
▼ 100.000		47.120.000
▼ 100.000
Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920134.170.000
▼ 300.000		140.370.000
▼ 300.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99131.800.000
▼ 450.000		0
±0
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99129.230.000
▼ 450.000		0
±0
4. Phú Quý - Cập nhật: 30/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Phú Quý 1 Lượng 999.9139.500.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Phú quý 1 lượng 99.9139.400.000
▲ +100.000		142.400.000
▲ +100.000
Vàng trang sức 999136.400.000
▼ 500.000		141.400.000
▼ 500.000
Vàng trang sức 99135.135.000
▼ 495.000		140.085.000
▼ 495.000
Vàng trang sức 98133.770.000
▼ 490.000		138.670.000
▼ 490.000
Vàng 999.9 phi SJC134.000.000
▼ 500.000		0
±0
5. DOJI - Cập nhật: 30/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội AVPL138.500.000
▼ 1.000.000		142.500.000
▼ 1.000.000
Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng138.500.000
▼ 1.000.000		142.500.000
▼ 1.000.000
Hà Nội Nữ trang 99.99138.000.000
±0		141.000.000
▼ 1.000.000
Hà Nội Nữ trang 99.9137.500.000
±0		140.500.000
▼ 1.000.000
Hà Nội Nữ trang 99135.700.000
±0		139.000.000
▼ 1.000.000
6. Mi Hồng - Cập nhật: 30/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC141.000.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Vàng 99,9%141.000.000
▲ +100.000		142.500.000
▲ +100.000
Vàng 9T85 (98,5%)130.500.000
▲ +500.000		132.500.000
▲ +500.000
Vàng 9T8 (98,0%)129.700.000
▲ +500.000		131.700.000
▲ +500.000
Vàng 95 (95,0%)125.900.000
▲ +600.000		0
±0
Vàng V75 (75,0%)95.500.000
▲ +1.500.000		98.500.000
▲ +1.500.000
Vàng V68 (68,0%)84.000.000
▲ +1.500.000		87.000.000
▲ +1.500.000
Vàng 6T1 (61,0%)81.000.000
▲ +1.500.000		84.000.000
▲ +1.500.000
Vàng 14K (58,0%)75.000.000
▲ +1.500.000		78.000.000
▲ +1.500.000
Vàng 10K (41,0%)48.500.000
▲ +1.500.000		51.500.000
▲ +1.500.000

Ở nhóm vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu đang để Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận nhẫn vàng 9999 với giá mua vào hiện tại là 137,5 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý đang mua nhẫn tròn 9999 với giá 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 142,5 triệu đồng/lượng.

PNJ giữ giá nhẫn vàng tại 139,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

SJC hiện niêm yết nhẫn 9999 ở 139,0 triệu đồng/lượng mua vào và 142,0 triệu đồng/lượng bán ra.

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