Thị trường Giá vàng hôm nay 9999 hôm nay 30/9/2026: Giá vàng 9999, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 30/9/2026 duy trì mặt bằng cuối ngày 29/9, giá vàng miếng phổ biến ở 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng 1,1%, thị trường chờ dữ liệu lạm phát và việc làm Mỹ

Giá vàng thế giới hồi phục trong phiên thứ Ba khi lực mua xuất hiện trở lại sau phiên giảm sâu. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn thận trọng trước loạt dữ liệu kinh tế Mỹ có thể quyết định kỳ vọng lãi suất trong thời gian tới.

Vàng giao ngay tăng 1,1% lên 4.157,39 USD/ounce vào lúc 9h30 sáng theo giờ miền Đông Mỹ. Giá thấp nhất trong phiên là 4.112,97 USD/ounce, chỉ nhỉnh hơn vùng 4.110,55 USD ghi nhận hôm thứ Hai. Vàng tương lai Mỹ tăng 0,5% lên 4.189,60 USD/ounce.

Trước đó, kim loại quý mất gần 4% chỉ trong một phiên, chịu sức ép đồng thời từ đồng USD, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và giá năng lượng.

Sự đi lên của giá dầu làm tăng lo ngại lạm phát, qua đó củng cố quan điểm rằng Fed có thể phải giữ lãi suất cao hoặc tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát giá cả.

Peter Grant, chiến lược gia kim loại tại Zaner Metals, đánh giá phiên tăng hiện nay chủ yếu mang tính phục hồi sau đợt giảm mạnh. Theo ông, đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu cao vẫn có thể giới hạn mức tăng của vàng.

Thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 10 ở mức 70%, trong khi khả năng tăng tiếp vào tháng 12 lên tới 95%, theo FedWatch của CME.

Sự chú ý vì thế đang chuyển sang các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Báo cáo việc làm ADP và chỉ số giá PCE sẽ được công bố vào thứ Tư, còn báo cáo việc làm phi nông nghiệp dự kiến xuất hiện vào thứ Sáu.

Những dữ liệu này có thể cung cấp thêm manh mối về sức khỏe thị trường lao động, áp lực lạm phát và hướng đi tiếp theo của chính sách tiền tệ Mỹ.

Giá vàng hôm nay 30/9/2026: Vàng miếng giữ mức 142,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 30/9/2026 được cập nhật lúc 5h00 theo mức niêm yết cuối chiều 29/9. Thị trường bước sang ngày mới với giá bán vàng miếng phổ biến 142,5 triệu đồng/lượng, sau một phiên mà phần lớn thương hiệu tăng nhẹ, còn BTMC giảm khá mạnh ở chiều thu mua.

Với SJC, mức giá chuyển sang đầu ngày 30/9 là 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá hiện cao hơn 100 nghìn đồng/lượng so với thời điểm đầu phiên hôm qua.

Với PNJ Hà Nội, vàng miếng sáng nay cũng được giao dịch ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng. Phiên 29/9 khép lại với mức tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Với DOJI, người mua vàng đầu ngày 30/9 đang thấy mức niêm yết 139,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá hiện tại cao hơn 100 nghìn đồng/lượng so với đầu phiên trước.

Với Phú Quý, vàng miếng giữ ở 139,5 triệu đồng/lượng mua vào, 142,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này được thiết lập sau khi thương hiệu điều chỉnh tăng 100 nghìn đồng/lượng trong ngày 29/9.

Với Bảo Tín Mạnh Hải, giá đầu ngày 30/9 đang là 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với đầu phiên liền trước, vàng miếng tại đây cao hơn 100 nghìn đồng/lượng.

Với Bảo Tín Minh Châu, chiều mua vào lại đi theo hướng ngược lại khi kết thúc phiên 29/9 ở 138,5 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng. Chiều bán tăng 100 nghìn đồng/lượng và hiện được giữ ở 142,5 triệu đồng/lượng.

Với Mi Hồng, giá mua vào đang ở mức 141,0 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm thương hiệu nêu trên. Giá bán ra là 142,5 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đã tăng 100 nghìn đồng/lượng trong phiên trước.

Giá vàng hôm nay

Ngày 30/9/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

139,5 142,5

+100 +100 Tập đoàn DOJI

139,5 142,5

+100 +100 Mi Hồng

141,0 142,5

+100 +100 PNJ

139,5 142,5

+100 +100 Bảo Tín Minh Châu

138,5 142,5

-900 +100 Bảo Tín Mạnh Hải 139,5 142,5

+100 +100 Phú Quý 139,5 142,5

+100 +100

1. SJC - Cập nhật: 30/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 139.000.000

▲ +100.000 142.000.000

▲ +100.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 139.500.000

▲ +100.000 142.520.000

▲ +100.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139.500.000

▲ +100.000 142.530.000

▲ +100.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 139.000.000

▲ +100.000 142.100.000

▲ +100.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 136.500.000

▲ +100.000 141.000.000

▲ +100.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 132.604.000

▲ +99.000 139.604.000

▲ +99.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 96.111.000

▲ +75.000 105.911.000

▲ +75.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 86.240.000

▲ +68.000 96.040.000

▲ +68.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 76.369.000

▲ +61.000 86.169.000

▲ +61.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 72.561.000

▲ +58.000 82.361.000

▲ +58.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 49.153.000

▲ +42.000 58.953.000

▲ +42.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000

2. BTMC - Cập nhật: 30/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 138.500.000

▼ 900.000 142.500.000

▲ +100.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 136.500.000

▼ 1.000.000 141.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 136.300.000

▼ 1.000.000 141.300.000

▼ 1.000.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 138.500.000

▼ 1.000.000 142.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 138.500.000

▼ 1.000.000 142.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 138.500.000

▼ 1.000.000 142.500.000

▼ 1.000.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 133.200.000

▼ 800.000 0

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 131.200.000

▼ 800.000 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 30/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 TPHCM PNJ 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 TPHCM SJC 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Hà Nội PNJ 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Đà Nẵng PNJ 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Đà Nẵng SJC 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Miền Tây PNJ 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Miền Tây SJC 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Tây Nguyên PNJ 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Tây Nguyên SJC 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Đông Nam Bộ PNJ 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Đông Nam Bộ SJC 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 136.500.000

▼ 300.000 141.500.000

▼ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 136.360.000

▼ 300.000 141.360.000

▼ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 133.890.000

▼ 290.000 140.090.000

▼ 290.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 123.410.000

▼ 280.000 129.610.000

▼ 280.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 96.230.000

▼ 220.000 106.130.000

▼ 220.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 86.320.000

▼ 200.000 96.220.000

▼ 200.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 82.080.000

▼ 190.000 91.980.000

▼ 190.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 76.420.000

▼ 180.000 86.320.000

▼ 180.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.880.000

▼ 170.000 82.780.000

▼ 170.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 48.960.000

▼ 130.000 58.860.000

▼ 130.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.160.000

▼ 120.000 53.060.000

▼ 120.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.220.000

▼ 100.000 47.120.000

▼ 100.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 134.170.000

▼ 300.000 140.370.000

▼ 300.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 131.800.000

▼ 450.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 129.230.000

▼ 450.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 30/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Phú quý 1 lượng 99.9 139.400.000

▲ +100.000 142.400.000

▲ +100.000 Vàng trang sức 999 136.400.000

▼ 500.000 141.400.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 99 135.135.000

▼ 495.000 140.085.000

▼ 495.000 Vàng trang sức 98 133.770.000

▼ 490.000 138.670.000

▼ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 134.000.000

▼ 500.000 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 30/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 138.500.000

▼ 1.000.000 142.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 138.500.000

▼ 1.000.000 142.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 138.000.000

±0 141.000.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 137.500.000

±0 140.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99 135.700.000

±0 139.000.000

▼ 1.000.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 30/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.000.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Vàng 99,9% 141.000.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Vàng 9T85 (98,5%) 130.500.000

▲ +500.000 132.500.000

▲ +500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 129.700.000

▲ +500.000 131.700.000

▲ +500.000 Vàng 95 (95,0%) 125.900.000

▲ +600.000 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 95.500.000

▲ +1.500.000 98.500.000

▲ +1.500.000 Vàng V68 (68,0%) 84.000.000

▲ +1.500.000 87.000.000

▲ +1.500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 81.000.000

▲ +1.500.000 84.000.000

▲ +1.500.000 Vàng 14K (58,0%) 75.000.000

▲ +1.500.000 78.000.000

▲ +1.500.000 Vàng 10K (41,0%) 48.500.000

▲ +1.500.000 51.500.000

▲ +1.500.000

Ở nhóm vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu đang để Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận nhẫn vàng 9999 với giá mua vào hiện tại là 137,5 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý đang mua nhẫn tròn 9999 với giá 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 142,5 triệu đồng/lượng.

PNJ giữ giá nhẫn vàng tại 139,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

SJC hiện niêm yết nhẫn 9999 ở 139,0 triệu đồng/lượng mua vào và 142,0 triệu đồng/lượng bán ra.