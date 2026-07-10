Thị trường Giá vàng hôm nay 9999 hôm nay 7/10/2026: Giá vàng 9999, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 7/10/2026 mở đầu ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, sau khi phục hồi toàn bộ nhịp giảm 600.000 đồng trong phiên trước.

Giá vàng hôm nay 7/10/2026: Sau nhịp giảm 600.000 đồng, giá đã trở lại vùng cũ

Giá vàng hôm nay 7/10/2026 bắt đầu ngày mới với mức bán vàng miếng cao nhất phổ biến 143,5 triệu đồng/lượng. Sau những lần đổi giá trong phiên trước, thị trường bước sang mốc 5h00 sáng nay với nhóm SJC, PNJ, DOJI, BTMH và BTMC cùng đứng tại vùng bán ra này, còn Phú Quý và Mi Hồng có khác biệt ở chiều mua.

Đầu ngày 7/10, SJC đang niêm yết vàng miếng ở 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá hiện cao hơn 600.000 đồng/lượng so với vùng thấp nhất xuất hiện đầu phiên chiều trước, sau khi phần giảm này được bù lại vào cuối phiên.

PNJ Hà Nội hiện cũng mua vào vàng miếng ở 140,5 triệu đồng/lượng, bán ra 143,5 triệu đồng/lượng. Mức giá sáng nay đã lấy lại toàn bộ 600.000 đồng/lượng từng bị mất trong nhịp điều chỉnh của phiên trước.

Tại DOJI, giá vàng miếng ngày mới được xác lập ở 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Nếu so với thời điểm giá hạ mạnh nhất trong phiên trước, mức hiện tại đã cao hơn 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Bảo Tín Mạnh Hải đưa vàng miếng vào phiên 7/10 ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. Thương hiệu này cũng đã phục hồi 600.000 đồng/lượng từ vùng giá thấp của phiên trước.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng đang được mua vào với giá 139,3 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là nơi có giá mua vào thấp nhất trong nhóm doanh nghiệp được cập nhật đầu ngày.

Phú Quý hiện để giá mua vàng miếng ở 140,0 triệu đồng/lượng, còn bán ra 143,5 triệu đồng/lượng. Chiều mua bước sang ngày mới ở mức thấp hơn 300.000 đồng/lượng sau điều chỉnh trong phiên trước.

Mi Hồng đang giữ mức mua vào 141,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,0 triệu đồng/lượng. So với trước lần đổi giá gần nhất, cả hai chiều đã thấp hơn 200.000 đồng/lượng; tuy nhiên đây vẫn là thương hiệu có giá thu mua vàng miếng cao nhất trong nhóm khảo sát.

Giá vàng hôm nay

Ngày 7/10/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

140,5 143,5

- - Tập đoàn DOJI

140,5 143,5

- - Mi Hồng

141,5 143,0

-200 -200 PNJ

140,5 143,5

- - Bảo Tín Minh Châu

139,3 143,5

- - Bảo Tín Mạnh Hải 140,5 143,5

- - Phú Quý 140,0 142,9

-300 -

1. SJC - Cập nhật: 7/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140.000.000

±0 143.000.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 140.500.000

±0 143.520.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 140.500.000

±0 143.530.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140.000.000

±0 143.100.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 137.500.000

±0 142.000.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 133.594.000

±0 140.594.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 96.861.000

±0 106.661.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 86.920.000

±0 96.720.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 76.979.000

±0 86.779.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 73.144.000

±0 82.944.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 49.570.000

±0 59.370.000

±0 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0

2. BTMC - Cập nhật: 7/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 139.300.000

±0 143.500.000

±0 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 137.100.000

▼ -200.000 142.100.000

▼ -200.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 136.900.000

▼ -200.000 141.900.000

▼ -200.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 139.100.000

▼ -200.000 143.100.000

▼ -200.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 139.100.000

▼ -200.000 143.100.000

▼ -200.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 139.100.000

▼ -200.000 143.100.000

▼ -200.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 133.200.000

▼ -400.000 0

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 132.500.000

▼ -1.100.000 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 7/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 140.500.000

±0 143.500.000

±0 TPHCM PNJ 140.000.000

▼ -300.000 143.000.000

▼ -300.000 TPHCM SJC 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Hà Nội PNJ 140.000.000

▼ -300.000 143.000.000

▼ -300.000 Đà Nẵng PNJ 140.000.000

▼ -300.000 143.000.000

▼ -300.000 Đà Nẵng SJC 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Miền Tây PNJ 140.000.000

▼ -300.000 143.000.000

▼ -300.000 Miền Tây SJC 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Tây Nguyên PNJ 140.000.000

▼ -300.000 143.000.000

▼ -300.000 Tây Nguyên SJC 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Đông Nam Bộ PNJ 140.000.000

▼ -300.000 143.000.000

▼ -300.000 Đông Nam Bộ SJC 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 140.000.000

▼ -300.000 143.000.000

▼ -300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 136.500.000

▼ -500.000 141.500.000

▼ -500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 136.360.000

▼ -500.000 141.360.000

▼ -500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 133.890.000

▼ -490.000 140.090.000

▼ -490.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 123.410.000

▼ -460.000 129.610.000

▼ -460.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 96.230.000

▼ -370.000 106.130.000

▼ -370.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 86.320.000

▼ -340.000 96.220.000

▼ -340.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 82.080.000

▼ -320.000 91.980.000

▼ -320.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 76.420.000

▼ -300.000 86.320.000

▼ -300.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.880.000

▼ -290.000 82.780.000

▼ -290.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 48.960.000

▼ -210.000 58.860.000

▼ -210.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.160.000

▼ -190.000 53.060.000

▼ -190.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.220.000

▼ -170.000 47.120.000

▼ -170.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 140.000.000

▼ -300.000 143.000.000

▼ -300.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 140.000.000

▼ -300.000 143.000.000

▼ -300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 134.170.000

▼ -490.000 140.370.000

▼ -490.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 131.500.000

▼ -500.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 128.940.000

▼ -490.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 7/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 140.000.000

▼ -300.000 143.500.000

±0 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 140.000.000

▼ -300.000 143.000.000

▼ -300.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 140.000.000

▼ -300.000 143.000.000

▼ -300.000 Phú quý 1 lượng 99.9 139.900.000

▼ -300.000 142.900.000

▼ -300.000 Vàng trang sức 999 136.400.000

▼ -500.000 141.400.000

▼ -500.000 Vàng trang sức 99 135.135.000

▼ -495.000 140.085.000

▼ -495.000 Vàng trang sức 98 133.770.000

▼ -490.000 138.670.000

▼ -490.000 Vàng 999.9 phi SJC 133.000.000

▼ -500.000 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 7/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 139.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 139.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 138.000.000

▼ -500.000 141.000.000

▼ -500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 137.500.000

▼ -500.000 140.500.000

▼ -500.000 Hà Nội Nữ trang 99 135.700.000

▼ -500.000 139.000.000

▼ -500.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 7/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.500.000

▼ -200.000 143.000.000

▼ -200.000 Vàng 99,9% 141.500.000

▼ -200.000 143.000.000

▼ -200.000 Vàng 9T85 (98,5%) 130.000.000

▼ -700.000 132.000.000

▼ -700.000 Vàng 9T8 (98,0%) 129.200.000

▼ -700.000 131.200.000

▼ -700.000 Vàng 95 (95,0%) 125.300.000

▼ -700.000 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 94.500.000

▼ -1.000.000 97.500.000

▼ -1.000.000 Vàng V68 (68,0%) 83.000.000

▼ -1.000.000 86.000.000

▼ -1.000.000 Vàng 6T1 (61,0%) 80.000.000

▼ -1.000.000 83.000.000

▼ -1.000.000 Vàng 14K (58,0%) 74.000.000

▼ -1.000.000 77.000.000

▼ -1.000.000 Vàng 10K (41,0%) 47.500.000

▼ -1.000.000 50.500.000

▼ -1.000.000

7. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 7/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 139.100.000

▼ -200.000 143.100.000

▼ -200.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.910.000

▼ -20.000 14.310.000

▼ -20.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 138.100.000

▼ -200.000 0

±0 Vàng trang sức 24K (999.9) 137.100.000

▼ -200.000 142.100.000

▼ -200.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 137.000.000

▼ -200.000 142.000.000

▼ -200.000 Vàng nguyên liệu 999,9 132.500.000

±0 0

±0 Vàng nguyên liệu 99.9 132.000.000

±0 0

±0

Ở phân khúc vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu đang bán Vàng Rồng Thăng Long 9999 với giá 142,1 triệu đồng/lượng, trong khi chiều mua vào ở 137,1 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết nhẫn 9999 với giá mua vào 138,1 triệu đồng/lượng.

Với DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 đang ở mức 139,0 triệu đồng/lượng mua vào và 143,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý đưa nhẫn tròn 9999 vào ngày giao dịch mới với giá 140,0 triệu đồng/lượng mua vào và 143,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại PNJ, vàng nhẫn hiện giao dịch ở 140,1 triệu đồng/lượng mua vào và 143,1 triệu đồng/lượng bán ra, nhỉnh hơn 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức niêm yết của SJC.

SJC đang để giá nhẫn 9999 ở 140,0 triệu đồng/lượng mua vào và 143,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới bật tăng 0,7%, Fed trở thành tâm điểm của thị trường

Giá vàng thế giới phục hồi trong phiên thứ Ba khi khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 10 giảm xuống mức thấp. Tuy nhiên, đà đi lên chưa thực sự mạnh do đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn ở mức cao.

Tính đến 11h39 GMT, vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.168,89 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 của Mỹ tăng 1%, đạt 4.196,90 USD/ounce.

Theo Saxo Bank, vàng hiện vẫn đứng gần vùng hỗ trợ then chốt trên 4.100 USD/ounce. Thị trường đang bị giằng co giữa kỳ vọng Fed bớt cứng rắn trong ngắn hạn và áp lực từ lợi suất thực, đồng USD.

Những dữ liệu mới nhất cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng 9 thấp hơn dự báo, đồng thời số liệu của hai tháng trước bị điều chỉnh giảm. Điều này khiến nhà đầu tư giảm mạnh khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất ngay trong tháng này.

Theo FedWatch của CME, xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 10 hiện chỉ khoảng 21%. Tuy nhiên, thị trường vẫn định giá gần 70% khả năng lãi suất sẽ được nâng vào tháng 12.

Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng vì kim loại quý không tạo ra dòng thu nhập định kỳ. Do đó, bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng chính sách của Fed đều có thể tác động mạnh đến giá.

Ngoài chính sách tiền tệ Mỹ, thị trường còn chú ý đến rủi ro tài khóa tại khu vực đồng euro. Nợ công gia tăng và thâm hụt ngân sách mở rộng, đặc biệt tại Pháp, đang đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ lên cao.

Các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông cũng tiếp tục được theo dõi. Chính phủ Yemen cho biết lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn đã giành lại khu vực ven biển quanh eo biển Bab el-Mandeb tới thành phố Mocha từ lực lượng Houthi, dù thông tin này chưa được xác minh độc lập.