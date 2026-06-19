Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 19/6/2026: Vàng miếng, nhẫn SJC 9999 và giá vàng thế giới chiều thứ Sáu Giá vàng chiều hôm nay 19/6/2026 giảm mạnh, vàng miếng và nhẫn quanh 146,5-146,7 triệu/lượng; thế giới dưới 4.200 USD/ounce.

Giá vàng chiều hôm nay 19/6/2026: Vàng miếng giảm sâu, nhiều thương hiệu mất hơn 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều hôm nay 19/6/2026 tiếp tục ghi nhận nhịp giảm mạnh ở nhóm vàng miếng trong nước. So với đầu giờ sáng, giá vàng đã giảm hơn 5 triệu đồng/lượng. Nếu so với cùng thời điểm ngày 18/6, mặt bằng giá tại nhiều doanh nghiệp lớn thấp hơn khoảng 3,8-5,1 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu và từng chiều giao dịch.

Tại SJC, giá vàng miếng chiều 19/6 được niêm yết ở mức 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 146,7 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng kỳ hôm qua, giá mua vào giảm 5,1 triệu đồng/lượng, giá bán ra giảm 4,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại SJC giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

BTMC, Phú Quý, PNJ và BTMH cùng đưa giá vàng miếng về vùng 143,7 – 146,7 triệu đồng/lượng. Nhóm doanh nghiệp này đều ghi nhận mức giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước. Sau nhịp điều chỉnh mới, giá bán ra tại các thương hiệu này đã lùi về cùng mặt bằng với SJC.

Riêng PNJ vẫn duy trì biên độ mua – bán 3 triệu đồng/lượng. BTMH cũng nằm trong nhóm có mức điều chỉnh mạnh nhất phiên chiều 19/6 khi giá mua vào giảm hơn 5 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua.

DOJI niêm yết thấp hơn nhẹ so với nhóm phổ biến, với giá mua vào còn 142,5 triệu đồng/lượng và bán ra 146,5 triệu đồng/lượng. So với cùng kỳ ngày 18/6, giá mua vào tại DOJI giảm 4,8 triệu đồng/lượng, giá bán ra giảm 4,6 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán tại thương hiệu này nới lên 4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng cũng điều chỉnh giảm vàng miếng SJC ở cả hai chiều. Giá mua vào giảm 4 triệu đồng/lượng xuống 143,7 triệu đồng/lượng, giá bán ra giảm 4 triệu đồng/lượng còn 146,7 triệu đồng/lượng. Với mức này, giá bán ra tại Mi Hồng ngang SJC, BTMC, Phú Quý, PNJ và BTMH.

Nhìn chung, giá vàng chiều hôm nay 19/6/2026 cho thấy áp lực giảm vẫn chi phối thị trường vàng miếng. Mức bán ra phổ biến hiện ở 146,7 triệu đồng/lượng, riêng DOJI thấp hơn nhẹ ở 146,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 19/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,7 146,7 -5100 -4600 Tập đoàn DOJI 143,7 146,7 -5100 -4600 Mi Hồng 144,3 146,0 -4300 -3300 PNJ 143,7 146,7 -5100 -4600 Bảo Tín Minh Châu 143,7 146,7 -5100 -4600 Bảo Tín Mạnh Hải 143,7 146,7 -5100 -4600 Phú Quý 143,7 146,7 -5100 -4600

1. DOJI - Cập nhật: 19/6/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng miếng SJC DOJI HCM 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng 24K DOJI 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K

2. PNJ - Cập nhật: 19/6/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Nhẫn trơn PNJ 999.9 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng Kim Bảo 999.9 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K

3. BTMC - Cập nhật: 19/6/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Nhẫn tròn trơn BTMC 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Bản vị vàng BTMC 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 140,500

▼5100K 145,500

▼4600K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140,300

▼5100K 145,300

▼4600K

4. SJC - Cập nhật: 19/6/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng SJC 5 chỉ 143,700

▼5100K 146,720

▼4600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143,700

▼5100K 146,730

▼4600K

Giá vàng chiều hôm nay 19/6/2026: Vàng nhẫn phổ biến quanh 146,5-146,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều hôm nay 19/6/2026 ở nhóm vàng nhẫn 9999 ghi nhận mặt bằng bán ra chủ yếu quanh 146,5-146,7 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu lớn niêm yết chênh lệch nhẹ ở chiều mua vào, dao động từ 142,5 triệu đồng/lượng đến 143,7 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng nhẫn 9999 chiều 19/6 được niêm yết ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức giá nằm sát mặt bằng chung của nhóm vàng nhẫn trong phiên chiều.

Bảo Tín Mạnh Hải hiện ghi nhận giá nhẫn tròn ép vỉ ở mức 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 146,7 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức bán ra cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật.

Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra. Cùng mức giá này, DOJI Hà Nội giao dịch vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở 142,5 – 146,5 triệu đồng/lượng.

Tại giá nhẫn tròn Phú Quý 999,9 trong phiên thứ Sáu 19/6/2026 ở mức 143,0 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhìn chung, giá vàng chiều hôm nay 19/6/2026 ở nhóm vàng nhẫn đang tập trung quanh vùng 146,5-146,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Bảo Tín Mạnh Hải có giá bán cao nhất 146,7 triệu đồng/lượng, SJC ở 146,6 triệu đồng/lượng, còn BTMC, DOJI và Phú Quý cùng quanh 146,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều hôm nay 19/6/2026: Thế giới giảm 1%, chưa lấy lại mốc 4.200 USD/ounce

Giá vàng chiều hôm nay 19/6/2026 trên thị trường thế giới tiếp tục đi xuống. Tính đến 16h00 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 4.162,4 USD/ounce, giảm 45,8 USD/ounce so với phiên trước và chưa phục hồi về mốc 4.200 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.433 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,7 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế và phí. So với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày ở mức 143,7 – 146,7 triệu đồng/lượng, vàng SJC vẫn cao hơn giá quốc tế khoảng 14 triệu đồng/lượng.

Tại Ấn Độ, nhu cầu mua vàng trong tuần này còn yếu dù giá đã giảm xuống vùng thấp nhất khoảng hai tháng rưỡi. Giá hạ giúp một phần người mua quay lại, nhưng biên độ dao động lớn khiến nhiều khách hàng tiếp tục chờ tín hiệu ổn định hơn.

Các đại lý vàng tại Ấn Độ đang chào chiết khấu tới 54 USD/ounce so với giá chính thức trong nước, tăng mạnh so với mức tối đa 35 USD/ounce của tuần trước. Giá vàng nội địa giảm còn 146.252 rupee/10 gram trong ngày thứ Sáu, thấp nhất kể từ ngày 2/4.

Một chủ tiệm kim hoàn tại Ahmedabad cho biết giá giảm đang kéo khách hàng trở lại, song nhiều người vẫn trì hoãn mua vào vì thị trường biến động mạnh. Tại Mumbai, một đại lý vàng của ngân hàng tư nhân cho hay nhu cầu đầu tư vàng vài tuần gần đây còn thấp, dù các cửa hàng trang sức đã bắt đầu gom hàng để bổ sung tồn kho.

Dữ liệu thị trường cho thấy các quỹ ETF vàng vật chất tại Ấn Độ ghi nhận tháng rút ròng đầu tiên trong vòng một năm vào tháng 5. Nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời sau giai đoạn giá vàng tăng mạnh trước đó.

Tại Trung Quốc, thị trường vàng vật chất cũng trầm lắng. Vàng miếng tại nước này chuyển sang giao dịch thấp hơn giá vàng thế giới 4 – 8 USD/ounce, lần đầu rơi vào trạng thái chiết khấu kể từ cuối tháng 12. Tuần trước, vàng tại Trung Quốc vẫn cao hơn giá quốc tế 1 – 5 USD/ounce.

Người mua Trung Quốc đang thận trọng khi chờ thêm thông tin về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Ông Peter Fung, Trưởng bộ phận giao dịch của Wing Fung Precious Metals, cho biết thị trường vàng vật chất tại Thượng Hải rất yên ắng, lực mua chưa cải thiện rõ. Nhà đầu tư vẫn lo ngại bất ổn Trung Đông và muốn chờ bức tranh rõ ràng hơn.

Giá vàng đã giảm hơn 23% kể từ khi căng thẳng Mỹ - Israel với Iran leo thang vào cuối tháng 2. Áp lực giảm chủ yếu đến từ lo ngại lạm phát do năng lượng và kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao.

Ông Peter Fung dự báo nhu cầu vàng có thể cải thiện sau kỳ nghỉ lễ, hoặc muộn hơn vào tháng 7 và tháng 8. Trong ngày thứ Sáu, thị trường Trung Quốc đại lục và Hong Kong đóng cửa nghỉ Tết Đoan Ngọ.

Tại Hong Kong, vàng giao dịch từ mức ngang giá thế giới đến cao hơn khoảng 2 USD/ounce. Ở Nhật Bản, vàng thấp hơn giá quốc tế khoảng 0,25 USD/ounce. Tại Singapore, giá vàng dao động từ mức chiết khấu 0,5 USD/ounce đến cao hơn 1,8 USD/ounce so với giá chuẩn toàn cầu.