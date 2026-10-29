Về Báo Hà Tĩnh
Cải cách hành chính

Hải quan khu vực XI-Gỡ điểm nghẽn, khơi thông xuất nhập khẩu

Nguyễn Văn Sơn - 29/10/2026 14:41
Hải quan Khu vực XI: Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng chảy kinh tế góp phần thu ngân sách hoạt động xuất nhập khẩu tại Hà Tĩnh tăng 53% so với cùng kỳ.
Hải quan khu vực XI - Gỡ điểm nghẽn, khơi thông xuất nhập khẩu.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Tin liên quan
Hải quan khu vực XI xây dựng “lá chắn” nghiệp vụ phòng, chống ma túy
Tin tức

Hải quan khu vực XI xây dựng “lá chắn” nghiệp vụ phòng, chống ma túy

Tăng tốc thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu
10 phút kinh tế

Tăng tốc thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá cho Khu kinh tế Vũng Áng
Tin tức

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá cho Khu kinh tế Vũng Áng

Tạo chuyển biến đo được trong cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế
Tin tức

Tạo chuyển biến đo được trong cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO