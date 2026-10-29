Hải quan khu vực XI-Gỡ điểm nghẽn, khơi thông xuất nhập khẩu

Nguyễn Văn Sơn - 29/10/2026 14:41

Hải quan Khu vực XI: Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng chảy kinh tế góp phần thu ngân sách hoạt động xuất nhập khẩu tại Hà Tĩnh tăng 53% so với cùng kỳ.