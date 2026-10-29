Hương trầm Hiền Linh: đổi mới để phát triển

Lê Tú Anh - 29/10/2026 15:12

HTX Hương Trầm Hiền Linh (Hà Tĩnh) luôn nỗ lực gìn giữ giá trị truyền thống gắn với đổi mới công nghệ để mang đến những sản phẩm đạt chất lượng.