Cải cách hành chính

Khi cán bộ lấy sự hài lòng của người dân làm "lì xì" đầu năm

PV - 26/02/2026 15:14
“Lì xì” – nét văn hóa truyền thống của người Việt mỗi dịp Tết đến, xuân về – gửi gắm ước mong một năm mới hanh thông, thuận lợi, vạn sự như ý. Với đội ngũ cán bộ, công chức, “lì xì” đầu năm chính là nụ cười hài lòng của người dân, là những hồ sơ được giải quyết nhanh gọn, đúng hẹn, minh bạch. Đó không chỉ là kết quả của việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính ngay từ đầu năm, mà còn là thước đo niềm tin vào một nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ
