Phát hiện sớm và điều trị hiệu quả xẹp đốt sống

PV - 15/03/2026 10:00

Cột sống là trụ đỡ của cơ thể nhưng theo thời gian, quá trình lão hóa có thể khiến các đốt sống suy yếu, dễ dẫn đến tình trạng xẹp đốt sống. Bệnh không chỉ gây đau đớn, hạn chế vận động mà còn tiềm ẩn nguy cơ biến dạng cột sống, thậm chí tàn phế nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Mạnh – Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ chia sẻ cách nhận biết sớm và những phương pháp điều trị hiệu quả hiện nay.