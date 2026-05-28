Chủ động sản xuất vụ hè thu đúng lịch thời vụ

Đoàn Mai Hoa - 28/05/2026 18:54

Sau khi hoàn thành thu hoạch lúa vụ xuân, nông dân Hà Tĩnh đang khẩn trương làm đất, xuống giống và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ hè thu năm 2026. Trong bối cảnh thời tiết được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp với nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa lớn cực đoan vào cuối vụ, ngành chuyên môn và các địa phương đang tập trung chỉ đạo sản xuất đúng khung thời vụ, nhằm hạn chế rủi ro, đảm bảo năng suất và sản lượng lúa hè thu.