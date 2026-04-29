Phát triển kinh tế bền vững từ nghề nuôi ong

Nông nghiệp - 29/04/2026 18:16

Những năm gần đây, nghề nuôi ong nội lấy mật đang phát triển khá mạnh ở nhiều địa phương trong tỉnh. Với lợi thế diện tích vườn đồi rộng, rừng tự nhiên phong phú cùng nguồn hoa dồi dào quanh năm, nhiều hộ dân đã tận dụng điều kiện sẵn có để phát triển nghề nuôi ong. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, nuôi ong còn góp phần tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ thụ phấn cho cây trồng, bảo vệ môi trường sinh thái và mở ra hướng phát triển bền vững cho khu vực nông thôn.