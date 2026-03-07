Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina và Messi xuất trận chốt hạ vòng 32 đội Vòng 32 đội FIFA World Cup 2026 sẽ chính thức khép lại trong đêm 3/7 và sáng 4/7 với tâm điểm là màn so tài giữa đương kim vô địch Argentina và Cape Verde. Ba cặp đấu cuối cùng sẽ xác định đầy đủ những cái tên góp mặt tại vòng 16 đội.

Vòng 32 đội FIFA World Cup 2026 đang đi đến những giờ phút quyết định cuối cùng. Trong đêm 3/7 và rạng sáng 4/7 (giờ Việt Nam), ba tấm vé cuối cùng vào vòng knock-out sẽ được định đoạt thông qua các cặp đấu: Australia gặp Ai Cập, Argentina đối đầu Cape Verde và Colombia chạm trán Ghana.

Đêm 3/7, sáng 4/7, những lượt trận cuối cùng vòng 32 đội sẽ diễn ra, qua đó xác định đầy đủ 16 đội giành quyền đi tiếp (Nguồn ảnh AP, Reuters - Ảnh được xử lý đồ hoạ với sự hỗ trợ của AI nhằm phục vụ nhu cầu thể hiện của Thời báo VTV).

Australia đối đầu Ai Cập: Cuộc chiến thể lực và kỷ luật

Trận đấu mở màn cho loạt trận cuối diễn ra lúc 01h00 ngày 4/7 giữa Australia và Ai Cập. Đây được dự báo là một cuộc đối đầu cân sức khi cả hai đội đều sở hữu lối chơi giàu thể lực và tính kỷ luật cao. Australia tiến vào vòng này với vị thế nhì bảng D, trong khi Ai Cập cũng khẳng định sức mạnh với vị trí nhì bảng G.

Điểm nhấn của trận đấu nằm ở khả năng tận dụng các tình huống cố định. Cả hai đội đều có xu hướng chơi thực dụng, sẵn sàng trừng phạt sai lầm của đối phương bằng những pha phản công sắc lẹm hoặc các pha dàn xếp bóng chết bài bản.

Argentina vs Cape Verde: Messi và sứ mệnh bảo vệ ngôi vương

Lúc 05h00, sự chú ý của thế giới sẽ đổ dồn về nhà đương kim vô địch Argentina trong cuộc chạm trán với hiện tượng Cape Verde. Sau vòng bảng thăng hoa với thành tích toàn thắng, Lionel Messi và các đồng đội đang tràn đầy tự tin. Tuy nhiên, Cape Verde không phải đối thủ dễ bị bắt nạt khi họ từng gây bất ngờ lớn tại bảng H.

Messi và Vozinha - một bên là chân sút vĩ đại nhất, một bên là thủ thành đang có phong độ ấn tượng nhất, sẽ đối đầu với nhau tại vòng 32 đội (Ảnh: AP)

Argentina sở hữu dàn sao đẳng cấp thế giới như Julian Alvarez, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister, nhưng Cape Verde có lợi thế về tốc độ và tinh thần thi đấu không còn gì để mất. Đây là trận đấu mà Argentina buộc phải thắng để khẳng định vị thế ứng viên số một cho chức vô địch.

Colombia vs Ghana: Sức mạnh Nam Mỹ đối đầu tốc độ châu Phi

Màn so tài cuối cùng của vòng 32 đội diễn ra lúc 08h30 giữa Colombia và Ghana. Colombia đang có phong độ cực cao sau khi thống trị bảng K với lối chơi tấn công đẹp mắt dựa trên sự sáng tạo của James Rodriguez và Luis Diaz. Ngược lại, Ghana luôn là đối thủ khó chịu với nền tảng thể lực sung mãn và khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 ngày 4/7

Thời gian Trận đấu Trực tiếp 01h00 ngày 4/7 Australia - Ai Cập VTV3, VTV6, VTV10 05h00 ngày 4/7 Argentina - Cape Verde VTV3, VTV6, VTV9 08h30 ngày 4/7 Colombia - Ghana VTV3, VTV6, VTV9

Lộ diện các cặp đấu tại vòng 16 đội

Sau khi loạt trận sáng 4/7 kết thúc, vòng 16 đội (vòng 1/8) sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 5/7. Dưới đây là lịch thi đấu của các cặp đấu đã được xác định:

Ngày, giờ Trận đấu Trực tiếp 05/7 - 02:00 Canada - Morocco VTV3, VTV6, VTV10 05/7 - 04:00 Paraguay - Pháp VTV3, VTV6, VTV9 06/7 - 03:00 Brazil - Na Uy VTV3, VTV6, VTV10 06/7 - 07:00 Mexico - Anh VTV3, VTV6, VTV9 07/7 - 02:00 Tây Ban Nha - Thắng Bồ Đào Nha/Croatia VTV3, VTV6, VTV10 07/7 - 07:00 Mỹ - Bỉ VTV3, VTV6, VTV9

Với tính chất loại trực tiếp, mọi sai lầm đều phải trả giá đắt. Những trận đấu cuối cùng của vòng 32 đội hứa hẹn sẽ mang đến những cung bậc cảm xúc bùng nổ cho người hâm mộ bóng đá toàn cầu.