Lịch thi vào lớp 10 năm 2026 cập nhật 34 tỉnh thành

Lịch thi vào lớp 10 tại các địa phương dự kiến diễn ra trong khoảng từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7/2026, tùy kế hoạch của từng tỉnh thành.

Tại Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT diễn ra vào hai ngày 30 và 31/5/2026, với ba môn thi gồm Toán, Văn và Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn).

Riêng thí sinh dự tuyển vào một trong bốn trường chuyên gồm Hà Nội – Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã gửi tờ trình đến UBND TP.HCM, đề xuất tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 – 2027 trong hai ngày 1 và 2/6/2026. Mục đích nhằm đảm bảo thời gian hoàn thành chương trình học và chuẩn bị tốt cho kế hoạch huy động trẻ ra lớp, tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026 – 2027. Môn thi gồm Toán, Văn và Ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh).

Theo kế hoạch ban đầu, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Quảng Ninh năm học 2026 – 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 3 – 5/7/2026. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến kỳ thi THPT quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã yêu cầu các trường lấy ý kiến học sinh lớp 9 và phụ huynh về hai mốc thời gian mới: 27 – 29/5/2026 hoặc 23 – 25/6/2026. Lịch thi chính thức sẽ được cập nhật sau khi có kết quả lấy ý kiến.