Về Báo Hà Tĩnh
Đời sống

Lịch thi vào lớp 10 năm 2026 cập nhật 34 tỉnh thành

Quốc Duẩn 18/03/2026 14:40

Lịch thi vào lớp 10 tại các địa phương dự kiến diễn ra trong khoảng từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7/2026, tùy kế hoạch của từng tỉnh thành.

Tại Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT diễn ra vào hai ngày 30 và 31/5/2026, với ba môn thi gồm Toán, Văn và Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn).

Riêng thí sinh dự tuyển vào một trong bốn trường chuyên gồm Hà Nội – Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã gửi tờ trình đến UBND TP.HCM, đề xuất tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 – 2027 trong hai ngày 1 và 2/6/2026. Mục đích nhằm đảm bảo thời gian hoàn thành chương trình học và chuẩn bị tốt cho kế hoạch huy động trẻ ra lớp, tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026 – 2027. Môn thi gồm Toán, Văn và Ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh).

Theo kế hoạch ban đầu, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Quảng Ninh năm học 2026 – 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 3 – 5/7/2026. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến kỳ thi THPT quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã yêu cầu các trường lấy ý kiến học sinh lớp 9 và phụ huynh về hai mốc thời gian mới: 27 – 29/5/2026 hoặc 23 – 25/6/2026. Lịch thi chính thức sẽ được cập nhật sau khi có kết quả lấy ý kiến.

Dưới đây là bảng cập nhật lịch thi vào lớp 10 của 34 tỉnh thành trên toàn quốc, tổng hợp từ thông báo chính thức của các Sở Giáo dục và Đào tạo:

STTTỉnh / Thành phốLịch thi vào lớp 10Môn thi
1Hà Nội30-31/5; Môn chuyên: 1/6Toán – Văn – Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn)
2TP.HCMDự kiến 1-2/6Toán – Văn – Ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh)
3Phú Thọ3-4/6Toán – Văn – Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật)
4Hải PhòngDự kiến 2-4/6Toán – Văn – Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn)
5Bắc Ninh26-27/5Toán – Văn – tiếng Anh
6Quảng NinhCập nhậtToán – Văn – Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung)
7Đà NẵngDự kiến 23-25/5Toán – Văn – Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật)
8Đồng Nai28-29/5Toán – Văn – tiếng Anh
9Hà Tĩnh6-7/6Toán – Văn – tiếng Anh
10HuếTrước 31/7Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật)
11Lạng SơnTrước 31/7Toán – Văn – tiếng Anh
12Cao BằngTrước 31/7Toán – Văn – Ngoại ngữ
13Thái NguyênTrước 31/7Toán – Văn – tiếng Anh
14Lào CaiTrước 31/7Toán – Văn – Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung)
15Tuyên Quang27-28/5Toán – Văn – Khoa học Tự nhiên
16Lai Châu25-26/5Cập nhật
17Điện BiênTrước 31/7Cập nhật
18Vĩnh LongTrường chuyên: 2-3/7THPT chuyên: Toán – Văn – tiếng Anh + môn chuyên; Còn lại: Xét tuyển
19Sơn LaTháng 6Toán – Văn – tiếng Anh
20Hưng YênTrước 31/7Toán – Văn – tiếng Anh
21Ninh BìnhTrước 31/7Toán – Văn – Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga)
22Thanh HoáTháng 7Toán – Văn – tiếng Anh
24Quảng TrịTrước 31/7Toán – Văn – tiếng Anh
25Nghệ AnTrước 31/7Toán – Văn – Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)
26Gia LaiTrước 31/7Toán – Văn – tiếng Anh
27Quảng Ngãi30/5-1/6Cập nhật
28Đắk LắkTrước 31/7Cập nhật
29Khánh Hoà28-29/5Toán – Văn – tiếng Anh
30Lâm Đồng1-3/7THPT chuyên: Toán – Văn – tiếng Anh + môn chuyên; Còn lại: Xét tuyển
31Tây NinhTrước 31/7Toán – Văn – Tiếng Anh
32An GiangTrước 31/7Toán – Văn – tiếng Anh
33Đồng ThápTrước 31/7Toán – Văn – tiếng Anh
34Cà MauTrước 31/7Cập nhật

Ghi chú: Một số tỉnh thành chưa công bố lịch thi và môn thi chính thức, thông tin sẽ được cập nhật theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo từng địa phương.

    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Đời sống
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO