Cần biết Mẫu Thông báo về tình hình biến động lao động tháng 2/2026 Tải về mẫu Thông báo về tình hình biến động lao động của doanh nghiệp mới nhất 2026 hiện nay là mẫu số 33 được quy định tại Nghị định 374/2025/NĐ-CP.

Mẫu Thông báo về tình hình biến động lao động mới nhất 2026

Tải về biểu mẫu Thông báo về tình hình biến động lao động mới nhất tháng 2/2026 hiện nay là mẫu số 33 áp dụng theo Nghị định 374/2025/NĐ-CP.

Tên đơn vị: ..................

Địa chỉ: ........................

Điện thoại:....................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

...., ngày ... tháng ... năm ...



THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LAO ĐỘNG

Kính gửi: Tổ chức Dịch vụ việc làm công.......

(Tên đơn vị)....................... báo với quý đơn vị tình hình biến động lao động tại đơn vị như sau:

I. THÔNG TIN VỀ SỐ LAO ĐỘNG ĐẦU KỲ - CUỐI KỲ

Thời

điểm

báo cáo

Tổng số lao động

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại HĐLĐ/HĐLV

Tổng số

người tham

gia BHTN

Tổng

số

Trong

đó nữ

Công

nhân

kỹ thuật

không

bằng

Chứng chỉ

nghề ngắn

hạn dưới 3

tháng

Sơ cấp

từ 3-12

tháng

Trung

cấp

Cao

đẳng

ĐH

trở

lên

Không

xác định

thời hạn

Từ đủ 12

tháng đến

dưới 36

tháng

Từ đủ 1

tháng đến

dưới 12

tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Đầu kỳ

Số tăng

Số giảm

Cuối kỳ



II. DANH SÁCH LAO ĐỘNG GIẢM

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Thông tin cá nhân

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại HĐLĐ/HĐLV

Ngày, tháng, năm HĐLĐ/HĐLV có hiệu lực

Ngày, tháng, năm chấm dứt HĐLĐ/HĐLV

Thuộc đối tượng tham gia BHTN

Lý do giảm



Dân tộc

Số CMND

Số sổ BHXH (nếu có)

Nghỉ hưu

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ/HĐLV

Thay đổi cơ cấu công nghệ

Thỏa thuận chấm dứt

Lý do khác



Nam

Nữ



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



a

b

c

d

đ

e

a

b

c



1



2



...





III. DANH SÁCH LAO ĐỘNG TĂNG

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Thông tin cá nhân

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại HĐLĐ/HĐLV

Ngày, tháng, năm HĐLĐ/HĐLV có hiệu lực

Vị trí công việc đang làm

Nếu thuộc đối tượng tham gia BHTN

Dân tộc

Số CMND

Số sổ BHXH (nếu có)

Mức lương đóng BHTN (nghìn đồng)

Thời gian đã tham gia BHTN (tháng)



Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

a

b

c

d

đ

e

a

b

c

1

2

...

Tổng số

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



IV. TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Thông tin cá nhân

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại HĐLĐ/HĐLV

Ngày, tháng, năm HĐLĐ/HĐLV có hiệu lực

Thuộc đối tượng tham gia BHTN

Tạm hoãn HĐLĐ/HĐLV

Dân tộc

Số định danh cá nhân

Số sổ BHXH

Thời gian bắt đầu tạm hoãn

Thời gian kết thúc tạm hoãn



Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

a

b

c

d

đ

e

a

b

c

1

2

...



Ghi chú:

1. Nội dung thông tin về “Trình độ chuyên môn kỹ thuật” trong Mục II, Mục III, Mục IV, Mục V

“8a”: Công nhân kỹ thuật không bằng

“8b”: Chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 3 tháng

“8c”: Sơ cấp từ 3 tháng đến dưới 12 tháng

“8d”: Trung cấp

“8đ”: Cao đẳng

“8e”: Đại học trở lên

2. Nội dung thông tin về “Loại HĐLĐ/HĐLV” trong Mục II, Mục III, Mục IV, Mục V

“9a”: HĐLĐ/HĐLV không xác định thời hạn

“9b”: HĐLĐ/HĐLV có xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng

“9c”: HĐLĐ/HĐLV từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng.