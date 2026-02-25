Về Báo Hà Tĩnh
Mẫu Thông báo về tình hình biến động lao động tháng 2/2026

Quốc Duẩn 25/02/2026 11:54

Tải về mẫu Thông báo về tình hình biến động lao động của doanh nghiệp mới nhất 2026 hiện nay là mẫu số 33 được quy định tại Nghị định 374/2025/NĐ-CP.

Mẫu Thông báo về tình hình biến động lao động mới nhất 2026

Tải về biểu mẫu Thông báo về tình hình biến động lao động mới nhất tháng 2/2026 hiện nay là mẫu số 33 áp dụng theo Nghị định 374/2025/NĐ-CP.

Tên đơn vị: ..................
Địa chỉ: ........................
Điện thoại:....................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
...., ngày ... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LAO ĐỘNG

Kính gửi: Tổ chức Dịch vụ việc làm công.......

(Tên đơn vị)....................... báo với quý đơn vị tình hình biến động lao động tại đơn vị như sau:

I. THÔNG TIN VỀ SỐ LAO ĐỘNG ĐẦU KỲ - CUỐI KỲ

Thời
điểm
báo cáo
Tổng số lao động
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại HĐLĐ/HĐLV
Tổng số
người tham
gia BHTN
Tổng
số
Trong
đó nữ
Công
nhân
kỹ thuật
không
bằng
Chứng chỉ
nghề ngắn
hạn dưới 3
tháng
Sơ cấp
từ 3-12
tháng
Trung
cấp
Cao
đẳng
ĐH
trở
lên
Không
xác định
thời hạn
Từ đủ 12
tháng đến
dưới 36
tháng
Từ đủ 1
tháng đến
dưới 12
tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Đầu kỳ
Số tăng
Số giảm
Cuối kỳ

II. DANH SÁCH LAO ĐỘNG GIẢM

STT
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Thông tin cá nhân
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại HĐLĐ/HĐLV
Ngày, tháng, năm HĐLĐ/HĐLV có hiệu lực
Ngày, tháng, năm chấm dứt HĐLĐ/HĐLV
Thuộc đối tượng tham gia BHTN
Lý do giảm

Dân tộc
Số CMND
Số sổ BHXH (nếu có)
Nghỉ hưu
Đơn phương chấm dứt HĐLĐ/HĐLV
Thay đổi cơ cấu công nghệ
Thỏa thuận chấm dứt
Lý do khác

Nam
Nữ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

a
b
c
d
đ
e
a
b
c

1

2

...

III. DANH SÁCH LAO ĐỘNG TĂNG

STT
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Thông tin cá nhân
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại HĐLĐ/HĐLV
Ngày, tháng, năm HĐLĐ/HĐLV có hiệu lực
Vị trí công việc đang làm
Nếu thuộc đối tượng tham gia BHTN
Dân tộc
Số CMND
Số sổ BHXH (nếu có)
Mức lương đóng BHTN (nghìn đồng)
Thời gian đã tham gia BHTN (tháng)

Nam
Nữ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
a
b
c
d
đ
e
a
b
c
1
2
...
Tổng số
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

IV. TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

STT
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Thông tin cá nhân
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại HĐLĐ/HĐLV
Ngày, tháng, năm HĐLĐ/HĐLV có hiệu lực
Thuộc đối tượng tham gia BHTN
Tạm hoãn HĐLĐ/HĐLV
Dân tộc
Số định danh cá nhân
Số sổ BHXH
Thời gian bắt đầu tạm hoãn
Thời gian kết thúc tạm hoãn

Nam
Nữ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
a
b
c
d
đ
e
a
b
c
1
2
...

Ghi chú:

1. Nội dung thông tin về “Trình độ chuyên môn kỹ thuật” trong Mục II, Mục III, Mục IV, Mục V

“8a”: Công nhân kỹ thuật không bằng

“8b”: Chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 3 tháng

“8c”: Sơ cấp từ 3 tháng đến dưới 12 tháng

“8d”: Trung cấp

“8đ”: Cao đẳng

“8e”: Đại học trở lên

2. Nội dung thông tin về “Loại HĐLĐ/HĐLV” trong Mục II, Mục III, Mục IV, Mục V

“9a”: HĐLĐ/HĐLV không xác định thời hạn

“9b”: HĐLĐ/HĐLV có xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng

“9c”: HĐLĐ/HĐLV từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
